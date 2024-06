Po tem, ko je več uporabnikov družbenih omrežij in spletnega foruma Reddit poročalo, da so med brskanjem po vsebinah na družbenem omrežju Instagram naleteli na oglase, ki jih ni bilo mogoče preskočiti, so pri vodstvu platforme potrdili, da res preizkušajo tako imenovano "prisilno pavziranje" brskanja po objavah na Instagramu s prikazovanjem oglasov.

Da so se jim na Instagramu prikazali oglasi, mimo katerih je bilo nemogoče iti s "skrolanjem" na naslednjo objavo, ob njih pa se je pojavil odštevalnik časa, ki je štel sekunde do trenutka, ko bodo lahko platformo uporabljali naprej, je v zadnjih dneh opozorilo več uporabnikov družbenega omrežja X in spletnega foruma Reddit (vir, vir).

Oglasi, ki jih ni bilo mogoče preskočiti, so se pojavili tako med pregledovanjem klasičnih objav na časovnici kot v zgodbah, objavah z omejenim rokom trajanja, ki praviloma izginejo po 24 urah.

Ogorčen uporabnik Reddita tarna, da Instagram preizkuša novost, ki je "za en drek":

Če je uporabnik, ki se mu je prikazala nova oblika oglasa, s prstom tapnil na ikono za več informacij, se je pojavilo pojasnilo: "Oglasni odmori nova oblika prikazovanja oglasov na Instagramu. Občasno boste morali oglas pogledati do konca, preden boste lahko nadaljevali z brskanjem."

Kot poroča ameriški medij The Verge, so pri vodstvu platforme Instagram potrdili, da res preizkušajo nov sistem prikazovanja oglasov. Če se bo izkazal za učinkovitega, pa bodo tudi uradno sporočili, ali bo novost postala stalnica družbenega omrežja. "Vselej preizkušamo nove formate, ki bi lahko pomenili dodano vrednost za oglaševalce," je po poročanju The Verge dejal Matthew Tye, Instagramov predstavnik za odnose z javnostmi.

Po oglasih, ki jih ni mogoče preskočiti - občasno se jih pred predvajanjem vsebin zvrsti več celo hkrati - je med vsemi spletnimi platformami sicer najbolj znan YouTube, ki se v zadnjih letih intenzivno bori proti uporabnikom, ki uporabljajo orodja za blokiranje oglasov, oziroma poskuša čim več uporabnikov prepričati, da se naročijo na plačljivo storitev YouTube Premium, kjer se oglasi ne prikazujejo.