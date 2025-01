Telekom Slovenije je danes že četrto leto zapored prejel prestižni certifikat Top Employer, ki ga podeljuje globalna organizacija Top Employers Institute. Certifikat predstavlja mednarodni strokovni standard na področju trajnostnih in kadrovskih praks, ki jih podjetja izvajajo za svoje zaposlene. Za podjetja, ki ga prejmejo, predstavlja izjemno priznanje poslovne odličnosti na področju kadrovske politike ter razvoja in skrbi za zaposlene. Prejem certifikata Top Employer dokazuje, da Telekom Slovenije s svojimi kadrovskimi praksami pozitivno izstopa in se zato upravičeno uvršča med najuglednejše delodajalce.

Certifikat Top Employer prejmejo podjetja, ki izstopajo po svojih spodbudnih in inovativnih kadrovskih praksah. Ocenjevalci so med presojo za pridobitev certifikata pri Telekomu Slovenije še posebej poudarili, da v podjetju postavljamo nove standarde na področju vodenja zaposlenih ter razvijamo inovativne pristope k delu in sodelovanju. Priznanje izkazuje, da ustvarjamo delovno okolje, ki spodbuja razvoj, inovativnost in zadovoljstvo naših zaposlenih ter odprtost za novosti, zaupanje in povezovanje med sodelavci.

"V Telekomu Slovenje aktivno ustvarjamo spodbudno delovno okolje ter ves čas skrbimo za strokovni razvoj in dobro počutje svojih zaposlenih. Smo odgovorno podjetje, ki s trajnostnim poslovanjem na vseh ravneh dolgoročno uspešno dosega zastavljene cilje. Veseli nas, da so naša prizadevanja prepoznana in nagrajena tudi s strani mednarodnih strokovnih organizacij. Priznanje Top Employer nam tako predstavlja spodbudo in odlično motivacijo za nadaljevanje aktivnosti, s katerimi bomo v prihodnje še bolj #povezani," je ob prejemu priznanja dejal predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak.

Ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja in izobraževanje zaposlenih

"Ponovne pridobitve certifikata sem zelo vesela, saj je na današnjem dinamičnem trgu izziv postavljati in pravočasno nadgrajevati dobre kadrovske prakse. Priznanje je delo vseh nas, tako tistih, ki postavljamo kadrovske politike in sisteme, kot tudi zaposlenih, ki jih uporabljajo in izvajajo. S skrbno izbranimi aktivnostmi že leta ustvarjamo spodbudno delovno okolje ter veliko pozornosti namenjamo nenehnemu izobraževanju in razvoju potencialov zaposlenih. Zaposlenim omogočamo prilagodljivo delovno okolje, številne ugodnosti ter izvajamo preventivne aktivnosti za zdravje zaposlenih. Spodbujamo sodelovanje in povezovanje ter v pripravo sprememb aktivno vključujemo zaposlene," je poudarila Helena Lokar, direktorica Upravljanja s kadri in splošnih zadev v Telekomu Slovenije.

Izvršni direktor inštituta Top Employers Institute David Plink pa je povedal: "Ob nenehnih spremembah, ki jih povzročajo tehnološki napredek, gospodarske spremembe in razvijajoče se družbene norme, je navdihujoče videti ljudi in organizacije, ki se spopadajo z izzivi. Letošnji program certificiranja najboljših delodajalcev poudarja njihovo predanost, da še naprej postavljajo standarde in dosledno izvajajo vrhunske kadrovske strategije in prakse, s čimer spodbujajo rast in dobro počutje svojih zaposlenih. Ponosni smo, da jih lahko nagradimo kot najboljše delodajalce leta 2025."

Telekom Slovenije je med najbolj zaželenimi in uglednimi delodajalci v Sloveniji

Telekom Slovenije je tudi imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in zlatega certifikata TOP investitor v izobraževanje.

Zaposlenim omogoča številne možnosti osebnega in kariernega razvoja, ob tem pa v dinamični panogi skrbi za stalno nadgrajevanje kompetenc in pridobivanje novih znanj zaposlenih, kar dosega tudi s pomočjo prenosa znanj, mentorstev in coachinga. Ob tem omogoča fleksibilne oblike dela ter izvaja različne aktivnosti in preventivne programe v skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih.