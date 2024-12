Finančna injekcija za razvoj omrežij in storitev Telekoma Slovenije

Z današnjim dnem stopi v veljavo posojilna pogodba, vredna 80 milijonov evrov, s katero bo UniCredit Banka Slovenija podprla uresničitev ambiciozne razvojne strategije in krepitev vloge Telekoma Slovenije na trgu, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Tako Telekom Slovenije nadaljuje vzdrževanje in intenziven razvoj celotnega fiksnega in mobilnega omrežja, v kar so v zadnjih desetih letih vložili več kot 680 milijonov evrov.

Eden od stebrov razvoja Telekoma Slovenije je optično omrežje, ki lahko sprejme še 250 tisoč gospodinjstev tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih. Dostop do optičnega omrežja Telekoma Slovenije ima namreč že več kot polovica slovenskih gospodinjstev.

Članica uprave Telekoma Slovenije Irma Gubanec, predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak, članica uprave UniCredit Banke Slovenija Tanja Turk in predsednik uprave UniCredit Banke Slovenija Lorenzo Ramajola Foto: Bojan Puhek

V enem letu do 99 odstotkov

V naslednjem letu bo Telekom Slovenije širil tudi mobilno omrežje pete generacije, ki že zdaj dosega več kot poldrugi milijon prebivalcev Slovenije. Telekom Slovenije načrtuje, da bo v enem letu signal njihovega omrežja pete generacije pokril 99 odstotkov prebivalstva.

"Kot infrastrukturni temelj slovenske družbe bomo še naprej vlagali v najsodobnejše tehnologije, modernizacijo omrežja ter zagotavljanje varnih in zanesljivih storitev," je povedal predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak. "Pri tem ostajamo zavezani trajnostnemu poslovanju in ustvarjanju dolgoročne vrednosti za vse deležnike."