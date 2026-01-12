Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sam svoj mojster: miniaturen prostor sta spremenila v lično shrambo

shramba | Foto TikTok

Foto: TikTok

Par, ki na družbenih omrežjih objavlja svoje projekte urejanja doma, je navdušil s preobrazbo majhne niše v uporabno shrambo.

Par iz Edinburga na Škotskem je kot vihar zajel družbena omrežja z nekaj sekund dolgim posnetkom, v katerem je predstavljena preureditev enega od prostorov v njunem domu.

"Ni mogoče, da bi sem spravila celo shrambo," sta opisala dvome ob posnetku praznega prostora, ki v dolžino meri 1,2 metra, v širino pa le 0,9 metra, nato pa razkrila, kako je ta majhna niša videti ob preobrazbi.

Poglejte:

@ourhonestdiy EDIT:wow, didn't expect this to blow up! Head to the link in our bio to join our Inner Circle mailing list. we'll share a FREE pdf with all our subscribers with step by step instructions next week ______________________ The DIY pantry of dreams we've had so many questions on how we built this pantry in a cupboard off our kitchen. so we're compiling a digital plan with step by step instructions. #diypantry #DIY ♬ sonido original - Música_Clásica

Posnetek je navdušil uporabnike družbenih omrežij ter sprožil plaz komentarjev in vprašanj, kako jima je uspelo. Razkrila sta, da sta pohištvo po meri izdelala sama, za razsvetljavo uporabila LED-trakove in za preobrazbo zapravila manj kot 460 evrov.

