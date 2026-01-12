Sam svoj mojster: miniaturen prostor sta spremenila v lično shrambo

Par, ki na družbenih omrežjih objavlja svoje projekte urejanja doma, je navdušil s preobrazbo majhne niše v uporabno shrambo.

Par iz Edinburga na Škotskem je kot vihar zajel družbena omrežja z nekaj sekund dolgim posnetkom, v katerem je predstavljena preureditev enega od prostorov v njunem domu.

"Ni mogoče, da bi sem spravila celo shrambo," sta opisala dvome ob posnetku praznega prostora, ki v dolžino meri 1,2 metra, v širino pa le 0,9 metra, nato pa razkrila, kako je ta majhna niša videti ob preobrazbi.

Poglejte:

The DIY pantry of dreams we've had so many questions on how we built this pantry in a cupboard off our kitchen.

Posnetek je navdušil uporabnike družbenih omrežij ter sprožil plaz komentarjev in vprašanj, kako jima je uspelo. Razkrila sta, da sta pohištvo po meri izdelala sama, za razsvetljavo uporabila LED-trakove in za preobrazbo zapravila manj kot 460 evrov.

