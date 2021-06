Pogačarjeva odgovornost, njihov pritisk

Tadej Pogačar je zvezdnik kolesarstva, ki si je za pripravo na Tour de France, na katerem bo branil lansko zmago, izbral dirko Po Sloveniji in razveselil slovenske ljubitelje kolesarstva in organizatorja največje slovenske kolesarske pentlje.

Slovenski ljubitelji kolesarstva in tudi tisti, ki sicer redkeje spremljajo tovrstne dirke, so v preteklih petih dneh prišli na svoj račun. Slovenijo so v času 27. dirke Po Sloveniji izdatneje obarvali zeleno, v zeleno se je pričakovano obarval tudi zvezdnik tega športa Tadej Pogačar, zaradi katerega so se navijači še v večjem številu podali ob traso. Zelo pomembno je bilo, da je bil zadovoljen tudi organizacijski direktor Bogdan Fink.

Največja slovenska kolesarska pentlja je prvič v zgodovini pozdravila zmagovalca Dirke po Franciji. Tadej Pogačar se je odločil, da bo pilil formo za letošnji Tour de France na domačih tleh. Zato je naredil dirko Po Sloveniji še bolj mogočno.

Dogodki na sončni strani Alp so razumljivo kanili veliko pozornosti, saj slaba dva tedna pred največjim kolesarskim dogodkom na svetu stroko, tekmece in ljubitelje kolesarstva razumljivo zanima, kako se vrtijo noge lanskoletnega junaka Dirke po Franciji.

"Globalnemu zvezdniku, kot je Pogačar, ne sme biti nerodno"

"Poglejte z njegove strani, kakšna je odgovornost. Prišel je in na nas je bilo, da naredimo dobro dirko. Sicer bi bil to zanj minus, da si je izbral takšno dirko. Enako velja za Primoža (Primož Roglič, op. a.). Večja odgovornost je, da se na ta način pozicioniramo v pelotonu. Prišel je na dirko. Globalna zvezda je, zato mu ne sme biti nerodno pred tekmovalci dirkati na domači dirki. Do te točke, da je dirka priznana, smo prišli z delom, tradicijo in dobro organizacijo. Od držav, ki imajo v enakem terminu dirke, imamo dosti manjši BDP, zato je pomembno, da organiziramo dirko na najvišji ravni in je v prvi vrsti poskrbljeno za varnost," je povedal organizacijski direktor Bogdan Fink, ki je alfa in omega dirke.

Veliko priznanje je bilo, da si je Pogi vzel prav dirko Po Sloveniji za pripravljano dirko, čeprav je imel sprva v koledarju zapisan kriterij Dauphine. V zadnjem trenutku si je premislil in kupil letalsko karto za Slovenijo.

Pogačarjev ogromen doprinos

"To je pritisk tudi za nas. Zakaj? Pokazati se moramo v dobri uči. Najprej mora biti dirka varna, smiselna. To je predstava Slovenije. Imeli smo Pogačarja, zmagovalca globalnega dogodka. Dobro ve, kako je na drugih dirkah. Ne smemo zaostajati, če želimo, da še pride. Za nas je isti pritisk. Dirko moramo narediti varno, najboljšo. Tadej in Primož ne bosta vedno prišla. Tega se morate zavedati. Sta globalna kolesarja, prvi in drugi na svetu. Za nas je isto, če pride na dirko 1., 2. ali 32. kolesar. Poskrbeti moramo za varnost. Vse mora biti isto. Tudi ne šale," poudarja Fink.

Navijaški špalir na Pancah

O tem, kaj je prinesel zvezdnik kolesarstva za samo dirko, je pristavil: "Ogromno. Tadej Pogačar je zmagal globalni dogodek, Primož Roglič je bil na Touru drugi. Dirka Po Sloveniji je postala mednarodno bolj privlačna, bolj so jo spremljali. Zaradi njega se je odprlo še nekaj stvari pri organizaciji, nekaj je bilo lažje. Super bi sicer bilo, če bi prihod lahko napovedal novembra, vendar ni šlo. Nenehno smo bili v pogovoru z Andrejem Hauptmanom. Hempi je veliko naredil, da je Tadej prišel. Na koncu se športnik odloči."

Ne samo zelene barve, ampak tudi ogromno slovenskih zastav

Lanskoletna izvedba je odpadla zaradi epidemije koronavirusa, zato je bil organizator – vpletenih je kar 2500 ljudi -, vesel, da se je letos le prižgala zelena luč, čeprav je bila v zraku negotovost. Srce mu je še izdatneje zaigralo, ko je ob progi videl takšno podporo kolesarjem. Vasi, mesta, klanci so bila obarvani v zeleno barvo. Navijači so pozdravljali glavne akterje na kolesih, razumljivo največ navijaškega materiala pripravili v povezavi s Pogačarjem, a bodrili tudi preostale akterje na dveh kolesih.

Škofja Loka pričarala izjemno vzdušje.

"Ne samo zaradi zelene barve. Videli smo ogromno slovenskih zastav. Naš nacionalni simbol. Imamo zapovedano, da jih obesimo, ko je praznik. A jih ne vselej. Na športne prireditve pridemo z njimi. Pozitiven nacionalni naboj je bil prisoten. Slovenci so sprejeli dirko kot svojo. Zdaj smo imeli še Tadeja Pogačarja, vrhunskega športnika, in je bilo še veliko bolje," je bil vidno zadovoljen prvi mož organizacije, brez katerega si dirke praktično ni zamisliti.

"Ne moremo biti Tour, Giro, lahko pa jih zasledujemo"

Zaradi olimpijskih iger je bila letošnja izvedba zamaknjena in ni bila v tradicionalnem terminu – drugi polovici junija. Odgovorni se zavedajo, da se finančno težko merijo z dirko po Švici, kriterijem Dauphine in dirko po Belgiji. A se lahko v organizacijskem smislu, pa čeprav imajo proračun bistveno nižji.

Tadej Pogačar je naredil dirko še toliko bolj veličastno, vse skupaj pa kronal z zmago. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O terminu za prihodnje leto je Fink še dodal: "Ne vemo, kako bo prihodnje leto. Do konca julija, avgusta so prijave. Ponavadi so bile do 31. maja. Težave bodo, ker je ogromno dirk. Nismo ProSeries dirka. Bomo videli. Ne moremo biti kot Tour de France ali Giro d'Italia. Jasno da ne. Lahko pa jih zasledujemo in se jim skušamo približati. Vseeno smo ob boku dirkam po Belgiji, Danski, Norveški, Nemčiji, Veliki Britaniji. Smo v tej kategoriji in sem nismo prišli z denarjem, temveč z rezultati, delom in tradicijo."