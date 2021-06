Bauhaus najhitrejši v Novem mestu, Pogačar potrdil skupno zmago

Letošnja dirka Po Sloveniji se je končala tako, kot se je začela, z zmago nemškega sprinterja Phila Bauhausa, ki so mu kolegi iz moštva Bahrain Victorious, v izdatni meri tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, pripravili odlično izhodišče za silovit sprint na Glavnem trgu v Novem mestu.





Tadej Pogačar, ki je zeleno majico vodilnega oblekel že v drugi etapi, je danes le še potrdil skupno zmago in se prvič slavi tudi na domači dirki. Poleg zelene je Pogačar osvojil tudi modro majico najboljšega hribolazca na dirki in s tem potrdil odlično pripravljenost za letošnjo Dirko po Franciji, na kateri bo branil lansko zmago.



Tudi rdeča in bela majica sta pristali v rokah slovenskih kolesarjev, Matej Mohorič je za eno točko ubranil prednost v razvrstitvi najboljših po točkah, Kristjan Hočevar je najboljši mladi kolesar 27. dirke Po Sloveniji.

Potek 5. etape, Ljubljana – Novo mesto, 175,3 kilometra:

Cilj: vlak Bahrain Victoriousa je opravil odlično delo za svojega sprinterskega aduta Phila Bauhausa, ki je tako zanesljivo dobil zadnjo etapo letošnje dirke Po Sloveniji!

14.37 (7 km do cilja) - močno razpotegnjena glavnina je ujela ubežnike.

Izidi letečega cilja v Novem mestu (167,1):

1. Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Jeppe Pallesen (Dan/Team Coldquick)

3. Torstein Traeen (Nor/Uno - X)

14.25 (16 km do cilja) - kolesarji so prispeli v Novo mesto in že prvič prečkali ciljno črto na glavnem trgu, vodilna četverica še 40 sekund pred glavnino.

14.08 (31 km do cilja) - ubežna skupina je razpadla, Torstein Traeen (Nor/Uno - X) je močno pospešil, sledili so mu lahko Martin Lavrič (Slo/Slovenija), Jeppe Pallesen (Dan/Team Coldquick) in Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce), medtem ko so Julen Irizar Laskurian (Špa/Euskatel - Euskadi), Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic) in Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica) zaostali in zdaj v mirnem tempu čakajo na glavnino.



Vodilna četverica zdaj vozi 1:35 pred glavnino, trije upehanci minuto za vodilnimi.

Izidi letečega cilja v Trebnjem (136,6 km):

1. Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica)

3. Martin Lavrič (Slo/Slovenija)

13.54 (40 km so cilja) - pomemben član moštva Bahrain Victorious Jan Tratnik se vse pogosteje postavlja na čelo glavnine in navija tempo, prednost vodilne sedmerice spet pada, zdaj znaša 1:46.

13.34 (55 km do cilja) - ubežniki še vztrajajo, zdaj imajo spet nekaj več prednosti - 1:45.

Foto: Vid Ponikvar

Izidi letečega cilja v Ivančni Gorici (118. km etape):

1. Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic)

3. Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica)

13.25 (61 km do cilja) - na čelu glavnine se je pojavil tudi Bahrain Victorious, prednost vodilne sedmerice kopni, zdaj vozi 1:35 pred glavnino. Ciljni sprint v Novem mestu bo letos drugačen, kot smo ga vajeni, kolesarji bodo na Kandijski most prišli s spodnje strani v rahel klanec in zavili levo.

Adria Mobil brani belo majico

Tradicionalni sprint v Novem mestu odlično pozna športni direktor slovenskega kluba Adria Mobil Marko Kump, ki dirko Po Sloveniji prvič doživlja v novi vlogi. Kaj je svetoval fantom pred etapo? "Tudi fantje že poznajo to etapo, cesto, v prvi vrsti moramo belo majico varno pripeljati v Novo mesto, tam pa poskusiti s sprintom. Cesto poznamo do potankosti, vemo, kje moramo biti spredaj, vsaka dobra etapna uvrstitev med deset pa bi bila super za zaključek dirke Po Sloveniji."

Belo majico nosi Kristjan Hočevar. Je bil to načrt ekipe? "Vedeli smo, da je Kristjan dobro pripravljen, vedeli pa smo tudi, da ne bo lahko. Na koncu se je sešlo, zdaj ima kar precej veliko prednost in tudi ostali fantje so bili podrejeni branjenju te majice, zato smo lahko kar zadovoljni," nam je pred etapo povedal Kump.

13.17 (67 km do cilja) - prednost ubežnikov je padla pod dve minuti, sedmerica zdaj vozi 1:55 pred glavnino. V ospredju te ni videti kolesarjev UAE Team Emirates, kar se popolnoma sklada z napovedmi pred etapo.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Pance:

1. Martin Lavrič (Slo/Slovenija)

2. Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica)

3. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic)

13.05 - kolesarji se vzpenjajo na Pance, ubežniki še vedno 2:25 pred glavnino.

Takole so razpoloženi navijači na zadnjem kategoriziranem klancu dneva:

12.40 (90 km do cilja) - karavana se je vrnila v Ljubljano, spet se bo zapeljala skozi BTC, nato pa krenila proti Dolenjski. Kolesarje čaka še en gorski cilj tretje kategorije na Pancah (102. kilometer etape), nato pa le še trije leteči cilji v Ivančni Gorici, v Trebnjem in v Novem mestu, pa nato tam še sprinterskli zaključek. Sedmerica vodilnih vozi 3:35 pred glavnino.

12.29 (98 km do cilja) - zdravniška služba danes ne bo čisto brez dela, v glavnini je prišlo do padca, v katerega so bili vpleteni kolesarji ekip Bardiani, Canyon in Adria Mobil. Informacij o odtopih ni, kar pomeni, da vsi nadaljujejop z dirko. Ubežniki imajo sicer spet 3:20 prednosti.

12.17 (105 km do cilja) - pri Škofji Loki so kolesarji odpeljali prvi odsek današnje etape po makadamu, pri Skaručni jih čaka še drugi. Na prvem ni šlo brez težav z opremo, eden od kolesarjev ekipe ColoQuick v glavnini je potreboval pomoč mehanika, nato je hitro spet ujel priključek. Ubežniki imajo zdaj 2:40 prednosti.

12.05 (115 km do cilja) - prednost ubežnikov je nekoliko padla, zdaj sedmerica vozi 2:25 pred glavnino.

Takole so kolesarsko karavano pričakali navijačo v Škofji Loki:

11.49 (127 km do cilja) - ubežniki so pridobili še deset sekund, zdaj vozijo 3:30 pred glavnino.

11.37 (133 km do cilja) - ubežniki imajo 3:20 naskoka pred glavnino. S terena nam poročajo, da včeraj v karavani ni bilo nobenega padca, oziroma posredovanja zdravniške službe. Včeraj so imeli okrepljeno zdravniško službo in že dolgo se ni zgodilo, da so ostali brez dela. Tudi danes dobro kaže.

11.25 (145 km do cilja) - sedmerica ima zdaj že okrogle tri minute prednosti pred glavnino, v skupnem seštevku je med ubežniki najvišje uvrščen Norvežan Traeen, ki s 6:49 zaostanka za zelenim Pogačarjem zaseda 16. mesto.

11:20 - kolesarji so prišli v Poljansko dolino, dolino, iz katere prihajata slovenski skakalni šampionki Nika Križnar in Ema Klinec.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Suhi Dol:

1. Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic)

3. Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica),

Foto: Vid Ponikvar

11.15 - sedmerica nekoliko povečuje prednost.

11.05 - ubežniki vzdržujejo prednost dveh minut in 30 sekund.

10.55 (160 km do cilja) - kolesarji se vzpenjajo na Suhi Dol, ubežna sedmerica 2:30 pred glavnino.

10.49 (163 km do cilja) - V ubežni skupini so: Torstein Traeen (Nor/Uno - X), Julen Irizar Laskurian (Špa/Euskatel - Euskadi), Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic), Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica), Jeppe Pallesen (Dan/Team Coloquick), Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce) in Martin Lavrič (Slo/Slovenija). Imajo že 2:15 prednosti pred glavnino.

10.44 (166 km do cilja) - odlepila se je sedmerica kolesarjev in si hitro privozila več kot minuto prednosti.

Lovili danes ne bodo, vseeno jim je, če pobeg uspe

"Naš prvi cilj je priti lepo do Novega mesta, potem pa bomop videli. Če bodo imele tudi druge ekipe interes priti do sprinta, bi lahko pomagali. Trentin bo dobil priložnost. Cel teden se podreja ekipi in je prav, da tudi on dobi priložnost. To je nekako naša taktika, ni nam pa v interesu, da bi samo mi lovili, nam je čisto v redu tudi, če beg pride do konca," je pred zadnjo etapo povedal Jan Polanc, odličen Pogačarjev pomočnik v ekipi UAE Team Emirates.

10.38 (170 km do cilja) - še naprej se vrstijo poskusi pobega, za zdaj so vsi neuspešni.

10.35 (173 km do cilja) - takoj po startu so se začeli napadi, profesionalci pa danes prvi del etape vozijo po trasi Male Franje, opravili bodo isti vzpon na Suhi Dol.

10.33 - Zadnja etapa dirke Po Sloveniji se je začela, kolesarji so prevozili "kilometer nič"!

Foto: Vid Ponikvar

10.15 - kolesarska karavana je iz ljubljanskega BTC krenila na pot, pred njo je dobrih 175 kilometrov dirkanja do Novega mesta, kjer se bo 27. dirka Po Sloveniji danes tudi končala. Kolesarji so trenutno v zaprti vožnji, start etape bo ob 10.35, ko bodo prišli do oznake "kilometer nič" na Tržaški cesti.

Startalo je 117 kolesarjev, manjka tudi Nik Čemažar iz slovenske reprezentančne ekipe.

Pred peto etapo dirke Po Sloveniji

Zaključni dan dirke Po Sloveniji se bo začel že ob 10.15 v Ljubljani v BTC-ju in bo sprva potekal vzporedno z Maratonom Franja. Kolesarji bodo v začetnih kilometrih namreč vozili po poteh male Franje, nato pa bodo uperili pogled proti vzhodu in Novemu mestu.

Suhi Dol bo tako prvi gorski cilj, ki ga bodo prekolesarili tudi rekreativni kolesarji. Sicer je dolg 7,8 kilometra, a je povprečni naklon le štiriodstoten.

Kolesarji UAE Emirates imajo en cilj: varno pripeljati Pogačarja do cilja v Novem mestu

Po vrnitvi v Ljubljano bo kolesarje čakal še zadnji kategorizirani vzpon na dirki. To čast bodo imele Pance. Dolžina bo 5,6 kilometra, povprečni naklon bo znašal le 3,4 odstotka.

Na trasi se bodo kolesarji potegovali tudi za točke na letečih ciljih – Ivančna Gorica, Trebnje in Novo mesto. Etapa se bo po 175,3 kilometra tradicionalno končala v glavnem mestu Dolenjske, kjer bodo tokrat kolesarji prišli na znameniti Kandijski most s spodnje strani, kar ne bo predstavljalo takšnega tveganja, kot če bi prikolesarili z zgornje.

Čas za šprinterje

Kolesarje zadnji dan torej ne čaka pretežka naloga, že v soboto pa je dokončno postalo jasno, da bo Tadej Pogačar v četrtem poizkusu le prišel do velikega zadoščenja na največji slovenski kolesarski pentlji. V skupnem seštevku ima pred najbližjim zasledovalcem 1:21 prednosti. In na drugem mestu je njegov moštveni kolega pri UAE Emirates Diego Ulissi, ki je včeraj slavil etapno zmago s ciljem na Sveti Gori, sicer pa že dvakrat v karieri osvojil dirko Po Sloveniji. Na tretjem mestu nato najdemo Mattea Sobrera (Astana), četrti je še en član UAE Emirates Rafal Majka.

Tadej Pogačar mora le še varno pripeljati zeleno majico do Novega mesta, poglavitno delo je opravil že v drugi etapi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Danes nas čaka še zadnja etapa. Varno moramo priti do cilja. Upam, da dobita priložnost Trentin in Rui, saj sta ves teden delala za ekipo," je pred etapo poudaril Pogačar.

Kolesarje pričakujemo na cilju pred 15. uro, prav tako pa ciljni šprint glavnine. Od slovenskih kolesarjev bosta v posebni majici kolesarila še dva Slovenca. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) ima na plečih rdečo majico za najboljšega po točkah, Kristjan Hočevar (Adria Mobil) belo za najboljšega mladega kolesarja.