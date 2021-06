"Po vseh težavah s srcem si je zmago zaslužil"

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na letošnjo dirko Po Sloveniji prišel z jasnim namenom. Preizkusiti formo pred Dirko po Franciji, na kateri bo od 26. junija do 18. julija branil lansko zmago, ter v svojo zbirko zmag dodati še tisto z domače dirke. Ob sebi ima odlične pomočnike iz ekipe UAE Team Emirates, ki so danes v etapi od Ajdovščine do Svete Gore nad Novo Gorico spet popolnoma nadzorovali dogajanje. Osrednji junak dneva je postal njegov moštveni kolega Diego Ulissi, Pogi pa je izpostavil, zakaj se je v takšni meri razveselil uspeha italijanskega kolesarja.

Tadej Pogačar je ob pomoči italijanskega sotekmovalca in dvakratnega zmagovalca dirke Po Sloveniji Diega Ulissija, poljskega asa Rafala Majke, prav tako že zmagovalca slovenske pentlje, ter Jana Polanca in drugih članov močne ekipe svetovne serije UAE Emirates danes ne samo uspešno ubranil zeleno majico vodilnega na dirki Po Sloveniji ampak se je razveselil še etapne zmage Ulissija, ki se je povzpel na skupno drugo mesto.

Kolesarji UAE Team Emirates so danes popolnoma nadzorovali dogajanje. Foto: Vid Ponikvar

Pogačarjevi skrbeli za red na cesti

V spopadu ekip UAE Emirates in Bahrain Victorious Mateja Mohoriča in Jana Tratnika je slednja spet potegnila krajšo, saj v svojih vrstah ni imela takšnega tipa kolesarjev, kot so Pogačar, Ulissi in Majka. Pogačarjevi so cel dan skrbeli za red na cesti, diktirali tempo na čelu glavnine in naposled na zadnjem vzponu dneva povsem prevladali. Mohorič se je močno trudil držati stik, a je moral vendarle priznati premoč, za nameček je z drugega mesta v skupnem seštevku zdrsnil na sedmo.

"Danes je bil to moj maksimalen rezultat, več ni šlo. Tudi vedeli smo, da več ne bo šlo. Ciljni vzpon je bil strm. Favoriziran je lažje kolesarje. Sam nisem imel možnosti, da bi bil med najboljšimi," je dal Mohorič vedeti, zakaj ni mogel napasti na zaključnem vzponu.

Etapa se je začela po že videnem scenariju. Takoj po štartu v Ajdovščini so se začeli poskusi bega, po nekaj neuspešnih skokih se je v oblikovala skupina sedmih kolesarjev, v kateri sta se znašla tudi slovenska kolesarja David Per (Adria Mobil), ki je že v prejšnjih etapah pokazal veliko željo po napadanju ter domačin Kristijan Koren (Slovenija), ki je bil na cestah okoli rodne Ajdovščine še posebej motiviran.

Med ubežniki sta danes kolesarila tudi Slovenca David Per in Kristijan Koren. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ubežniki niso bili daleč

Zaključni špalir na Sveto Goro. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ekipa UAE Emirates ubežnikov ni spustila prav daleč. Ti si večje prednosti od treh minut niso privozili, do odločilnega zaključka etape, v kateri so morali kolesarji premagati 2.900 višinskih metrov, pa so v ospredje stopili favoriti. Polanc je s silovitim tempom v zadnji klanec, ciljni vzpon na Sveto Goro nad Novo Gorico, naredil hudo selekcijo, in odločno vlekel vlak s Pogačarjem, Ulissijem in Majko, dokler mu niso pošle moči.

Ko se je umaknil, sta Pogačar in Majka prevzela delo pomočnikov Diegu Ulissiju, ki so ga hoteli danes na vsak način spraviti na drugo mesto v skupnem seštevku. Tudi Mohorič ni zdržal tempa, le italijanski as moštva Astana Roberto Sobrero se je še kosal z Pogačarjevimi in na koncu z Ulissijem šprintal za etapno zmago.

Tudi Sobreru ni uspelo, ciljno črto je prečkal na tretjem mestu, za zmagovalcem Ulissijem in drugim Pogačarjem, se je pa v skupnem seštevku prebil na tretje mesto.

"Po vseh težavah s srcem si je zmago zaslužil"

"Danes je bila izvrstna etapa za nas. Dvojna zmaga, super izid. Forma je dobra. Ponosni smo lahko. Mislim, da smo danes odpeljali brezhibno. Majka je postavil ritem, vsi smo šli skupaj. Sobrero je bil kar močan danes. Vedeli smo, da je Diego tisti najhitrejši. Ko smo prišli bližje cilju, je Diego potegnil. Diego si zasluži to zmago. Zlasti po letu, ki ga je imel – težave s srcem. Prišel je po zmago. Zasluži si jo. Jaz sem zmagal v drugi, danes on v današnji etapi," je Pogačar pozdravil uspeh moštvenega kolega, sam pa se veselil, da je več kot uspešno zadržal zeleno majico vodilnega.

Letošnja dirka Po Sloveniji je povsem slovenska, saj ima Pogačar ob zeleni še modro majico za najboljšega na gorskih ciljih, Mohorič (Bahrain Victorious) ostaja v rdeči za najboljšega po točkah in Kristjan Hočevar (Adria Mobil) v beli za najboljšega med mladimi kolesarji.

Kolesarji Bahrain Victoriousa z Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom niso imeli pravega recepta. Foto: Vid Ponikvar

Jutri le še varno do Novega mesta

27. dirka Po Sloveniji je po kraljevski etapi domala že odločena, Pogačarju se nasmiha prva zmaga, jutri mora le še varno odpeljati najdaljšo, 175,3-kilometrsko etapo od Ljubljane do Novega mesta, ki ima sicer tudi dva kategorizirana vzpona (Suhi dol in Pance), a ta klanca tretje kategorije na razvrstitev ne bi smela imeti vpliva. Pričakujemo tradicionalni sprint v Novem mestu.

Navijači so ob progi pričarali izjemno vzdušje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V nedeljo ni pričakovati, da bi se karkoli zgodilo, saj trasa ni zahtevna. Ključni del so opravili v drugi in četrti etapi. In na obeh so imeli kolesarji v zaključku pravi špalir, čeprav je že vse dni ob progi veliko ljubiteljev kolesarstva: "Tu je skoraj več gledalcev kot na Touru. Fenomenalno je bilo. Lepo je dirkati z gledalci. Jutri nas čaka še zadnja etapa. Varno moramo priti do cilja. Upam, da jutri dobita priložnost Trentin in Rui, ker sta ves teden delala za ekipo."

Dirka Po Sloveniji, izdi 4. etape: 1. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 4;15:28 2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:01 3. Matteo Sobrero (Ita/Astana - Premier Tech) isti čas 4. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) 0:27 5. James Shaw (VBr/Ribble Weldtite Pro) 0:48 6. Tanel Kangert (Est/Team BikeExchange) 0:53 7. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CFS Faizane) 1:05 8. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1:19 9. Javier Romo Oliver (Špa/Astana - Premier Tech) 1:28 10. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1:35 ... 18. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 2:48 23. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 3:16 27. Martin Lavrič (Slo/Slovenija) 3:45 34. Janez Brajkovič (Slo/Slovenija) 5:38 35. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) isti čas 44. Kristijan Koren (Slo/Slovenija) 6:49 ...

Skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 15;11:26 2. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) + 1:21 3. Matteo Sobrero (Ita/Astana - Premier Tech) 1:35 4. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) 2:08 5. James Shaw (VBr/Ribble weldtite Pro) 2:29 6. Tanel Kangert (Est/Team BikeExchange) 2:34 7. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 2:39 8. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CFS Faizane) 2:46 9. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 3:21 10. Jhonatan lastra Martinez (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) 4:45 ... 18. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 6:59 19. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 7:04 31. Janez Brajkovič (Slo/Slovenija) 12:49 34. Martin Lavrič (Slo/Slovenija) 14:30 41. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 18:23 42. Kristijan Koren (Slo/Slovenija) 18:50

Preberite še: