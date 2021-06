Sveta Gora, kraj s posebno energijo: med romarji tokrat tudi Pogačar

Sveta Gora nad Novo Gorico bo jutri cilj kraljevske etape letošnje dirke Po Sloveniji, ki bo zagotovo že ustoličila končnega zmagovalca dirke. Ker je na ta dan cerkveni praznik, bo na Sveti Gori gneča že od ranega jutra do poznega popoldneva. Zjutraj bodo navkreber romali verniki, kmalu se bodo ob trasi razporedili navijači, okrog 15. ure pa bomo tam dočakali zmagovalca 4. etape in skupne razvrstitve.

4. etapa, 12. junij 2021, Ajdovščina - Nova Gorica, 164,1 km

Sveta Gora je eno od najpomembnejših romarskih središč v Sloveniji. Na gori, ki ni zgolj gora, ampak naselje na nadmorski višini 681 metrov, vlada poseben mir, k občutku spokojnosti pa ogromno pripomore tudi osupljiv razgled na Novo Gorico in italijansko Gorico, na stari železniški Solkanski most čez reko Sočo, na Goriška Brda in Tržaški zaliv.

Pogled na železniški most, ki pri Solkanu preči Sočo. Most vse od odprtja leta 1905 pa do danes velja za most z največjim lokom iz obdelanega kamna na svetu. Foto: Ana Kovač

Pater Bogdan Knavs

Najbolj prepoznavno ime na Sveti Gori je zagotovo pater Bogdan Knavs, ki je rektor tamkajšnjega romarskega središča. Pater, ki že vse svoje življenje poziva k spravi in ne priznava delitev, v izbiri Svete Gore kot ciljne točke kraljevske etape vidi veliko simbolno vrednost.

"Za nas Sveta Gora pomeni simbol miru in povezovanja ter prijateljstva vseh ljudi dobre volje. Sem prihajajo verni, neverni, drugače verni," pravi pater Knavs, ki tudi v kolesarstvu in Sveti Gori vidi nekaj skupnega ...

Pater Bogdan Knavs je rektor romarskega središča na Sveti Gori, znan predvsem po spravljivem tonu do vseh ljudi. Foto: Ana Kovač

Simbolika kolesarstva

"Nekdo pride, da bo nekaj odložil, drugi, da bo nekaj prosil, tretji, da se bo zahvalil, četrti za kaj drugega, nihče pa se ob spustu v dolino ne vrača takšen kot prej," pravi sogovornik, ki verjame, da ima letošnja dirka Po Sloveniji, ki je datumsko zelo blizu 30-letnice naše samostojne države, tudi poseben simbolni pomen in ponuja priložnost, da se zahvalimo ter poklonimo vsem, ki so si v naši zgodovini prizadevali, se bojevali in darovali svoja življenja, da lahko danes govorimo slovenski jezik.

Povprečni naklon vzpona na Sveto Goro je 13-odstoten, ponekod so tudi bolj strmi odseki. Foto: Ana Kovač

Frančiškani veseli Pogačarja in mladih, ki šele iščejo svoje priložnosti

Sam je klanec, ki vodi na Sveto Goro, z avtom prevozil že tolikokrat, da bi ga zmogel prevoziti tudi z zavezanimi očmi, a se strinja, da je najboljši občutek takrat, ko se človek na vrh vzpetine (povprečni naklon klanca je 13-odstoten) povzpne peš ali na kolesu.

"Takrat mora tudi fizično kar nekaj dati od sebe, zato ob prihodu teh, ki pridejo na vrh, vidimo veliko nasmejanih obrazov."

Cilj 4. etape dirke Po Sloveniji bo zraven gostišča, zato je bil objekt nedavno deležen osvežene podobe pročelja. Foto: Ana Kovač

Posebno bo tudi medijsko središče v bližnjem Marijanskem muzeju. Foto: Ana Kovač

Pravi, da so na Gori zelo veseli prihoda enega od najboljših kolesarjev na svetu Tadeja Pogačarja, nič manj pa jih ne veseli dejstvo, da bo v soboto, na kraljevski etapi, še veliko drugih, mlajših slovenskih kolesarjev, ki bodo iskali priložnost, da pokažejo svoj talent in vztrajnost.

Strast do dvoranskega hokeja

Na vprašanje, ali tudi sam kdaj osedla kolo, odgovarja, da kolesarstvo sicer rad spremlja, a to ni njegova prva športna strast, saj se je že zgodaj zapisal dvoranskemu hokeju.

Foto: Mateja Pelikan

"Doma sem namreč na Gorenjskem in že od malega sem obiskoval tekme naših železarjev. Letos imam zato še poseben razlog za veselje, saj je pokal za naslov najboljšega v državi ponovno romal na Jesenice.

Naša ekipa je znova pokazala veliko srce in moč ekipnega duha. Je pa moja prva športna strast povezana z igranjem dvoranskega hokeja ali pa zunaj na igrišču. Ni pomembno, kje, da so le hokejske palice in mladina na kupu. To velja še bolj pogosto za mlade po srcu in za ljudi z veliko dobre volje."

Pater Bogdan Knavs je velik ljubitelj dvoranskega hokeja, rad pa spremlja tudi hokej na ledu, nogomet in seveda kolesarstvo. Foto: Ana Kovač

Najbolj bo vesel uspeha Severne Makedonije

Patra Knavsa zanima tudi nogomet, ker prav tako povezuje mladino v vsakem letnem času in ker zanj ni potrebno veliko: nekaj čim bolj podobnega žogi, očiščeno igrišče in seveda prijateljsko druženje.

"Z mladimi tako ne le igramo, ampak se o športu tudi pogovarjamo in razpredamo vsak na svoj način. Ob teh pogovorih sem se naravnost začudil, kako je duša mladega človeka lahko častna. Moji mladi prijatelji na primer niso nič ljubosumni na Hrvate, tudi če se Slovenija ni uvrstila na evropsko nogometno prvenstvo," pravi.

Sam bo najbolj vesel uspeha Severne Makedonije. "Simpatične so mi ekipe, ki jih krasijo velika želja, borbenost ter kombinacija mladosti in izkušenosti," je razkril pater, ki ima svojega favorita tudi med nogometnimi klubi.

Čeprav pri nogometu navija za Maribor, je letos naslov državnega prvaka iz srca privoščil nogometašem Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Navija za Maribor, a letos je privoščil Muri

"Moje srce navija tudi za Maribor, a letos lahko brez slabe vesti naslov prvaka iz srca privoščim nogometašem Mure, ki so resnično pokazali največ. Njihov uspeh pa me veseli tudi zato, ker so tudi oni, kot mi na Goriškem, na zemljepisnem robu Slovenije. Bil sem ganjen, ko sem videl, kako široko podporo navijačev imajo; pa ne samo mladih, ampak tudi, kot smo lahko gledali po TV, so se še ženičke razveselile uspeha svojih dečkov."

Pater Bogdan Knavs, ki se je ob našem obisku na hitro prelevil v vlogo turističnega vodnika in nas popeljal po naselju, pravi, da na Sveti Gori nobene druge hiše, samostana z Marijanskim muzejem, restavracije ali doma duhovnih vaj ne bi bilo, če tam ne bi stala cerkev, ki je posvečena Mariji. Prav v teh dnevih minevajo 304 leta, od kronanja svetogorske podobe.

Bazilika Svetogorske Matere Božje na Sveti Gori. Foto: Ana Kovač

