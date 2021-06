Za nami je uvodna etapa 27. kolesarske dirke Po Sloveniji, največ veselja pa je prinesla moštvu Bahrain Victorious, za katerega nastopata tudi slovenska velemojstra Matej Mohorič in Jan Tratnik, vlogo športnega direktorja pa opravlja nekdanji kolesar Gorazd Štangelj. Pred etapo so v moštvu napovedovali, da bodo naredili vse, da v zaključek v kar najboljšem položaju pripeljejo svojega sprinterskega aduta, Nemca Phila Bauhausa, in načrt so tudi imenitno uresničili.

27. dirka Po Sloveniji se je začela na Ptuju, dolgo je trajalo, da je glavnini uspelo pobegniti nekaj kolesarjev. Po številnih neuspelih poskusih se je naposled le odlepila sedmerica Italijan Luca Covili (Bardiani CSF Faizane), Norvežan Jonas Iversby Hvideberg (UNO - X PRO cycling Team), Rus Dimitri Strahov (Sazprom - Rusvelo), Španca Aritz Bagües Kalparsordo (Caja Rural - Seguros RGA) in Antonio Angulo Sampedro (Euskatel - Euskadi), pa Nizozemec Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces) in Britanec Jacob Scott (Canyon DHB Sungod).

Fotogalerija s prve etape (foto: Viod Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 49 2 / 49 3 / 49 4 / 49 5 / 49 6 / 49 7 / 49 8 / 49 9 / 49 10 / 49 11 / 49 12 / 49 13 / 49 14 / 49 15 / 49 16 / 49 17 / 49 18 / 49 19 / 49 20 / 49 21 / 49 22 / 49 23 / 49 24 / 49 25 / 49 26 / 49 27 / 49 28 / 49 29 / 49 30 / 49 31 / 49 32 / 49 33 / 49 34 / 49 35 / 49 36 / 49 37 / 49 38 / 49 39 / 49 40 / 49 41 / 49 42 / 49 43 / 49 44 / 49 45 / 49 46 / 49 47 / 49 48 / 49 49 / 49

Številni padci, skupil jo je tudi eden od favoritov

Ubežniki so si hitro prikolesarili skoraj tri minute prednosti pred glavnino, ta pa se je nato odzvala in ubežnike budno nadzorovala ter jih večji del etape držala na minuti in pol razlike. Medtem ko so se kolesarji na čelu dirke spopadali za točke na letečih ciljih in obračunali tudi na edinem gorskem cilju prve etape, je bilo pestro tudi v ozadju.

Pri padcu jo je skupil tudi Matteo Trentin. Foto: Vid Ponikvar

Nekaj začetne nervoze ter ozke in deloma po zimi še vedno s peskom onesnažene ceste so botrovale nekaj padcem, v enem od teh jo je skupil tudi prvi sprinterski adut ekipe UAE Emirates Team, Italijan Matteo Trentin, ki je v cilj danes prikolesaril z močno odrgnjeno zadnjico. Zaradi poškodbe se bržčas tudi ni resno vpletel v boj za etapno zmago, čeprav sta na zaključku 155,5-kilometrske etape v Rogaški Slatini dogajanje krojila prav vlaka Bahrain Victoriousa in UAE Emirates Teama.

Tratnik kar sam poskrbel za konec bega

Bega je bilo konec, še preden je karavana prišla do Rogaške Slatine, za kar je v največji meri poskrbel Jan Tratnik, junak 14. etape letošnje Dirke po Italiji, v kateri je na vzponu na sloviti Zoncolan zasedel drugo mesto. Ko je tempo na čelu glavnine danes diktiral Idrijčan, je prednost ubežne sedmerice hitro kopnela. Natanko deset kilometrov pred ciljem, ko so se kolesarji prvič zapeljali skozi cilj, je bilo bega konec.

Phil Bauhaus je zmagovalc prve etape letošnje slovenske pentlje. Foto: Vid Ponikvar

Tudi največji zvezdnik na letošnji slovenski pentlji, lanski zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar, je danes opravljal vlogo pomočnika, a v zaključek etape je Bahrain pripeljal le več močnih mož, ki so nato na šolski način poskrbeli, da je bil njihov sprinter Bauhaus v najboljšem položaju za končni obračun. V ciljnem sprintu je Nemec zdržal pred tekmeci, še najbližje mu je prišel Španec Jon Aberasturi Izaga (Caja Rural - Seguros RGA), ki je za zmagovalcem zaostal le za polovico obroča kolesa, tretje mesto pa je danes pripadlo Portugalcu Ruiju Filipeju Oliveiri (UAE Emirates Team).

"Noge niso bile najboljše, a je uspelo. Ekipa je naredila ogromno delo. Zelo zadovoljen sem. Hiter zaključek je bil. V zadnjem kilometru je šlo malce navzdol. Moja ekipa je naredila odlično delo. Šprint sem začel s prve pozicije, kar je za šprinterja odlično," je zaključek opisal junak prvega dne.

"Že na Giru smo videli, kako je bilo noro. In nekaj posebnega so bili navijači tudi danes."

Bauhaus je tako tudi prvi nosilec zelene majice vodilnega na dirki, a to utegne že jutri predati nekomu drugemu. Druga, 147-kilometrska etapa z začetkom v Žalcu bo namreč postregla z dvema klancema druge kategorije, cilj pa bo v Celju, na Celjski koči. Specialistov za sprint jutri vendarle ne gre pričakovati v ospredju.

Tudi jutri lahko pričakujemo lepo število ljubiteljev kolesarstva ob progi, kot je bilo to že v sredo. Slovenija se je obarvala v zeleno in Bauhaus je bil vesel podpore, ki so jo imeli kolesarji na trasi od Ptuja do Rogaške Slatine: "Vedno je posebno, če imaš v ekipi tekmovalce iz države, v kateri poteka dirka. In vedno je nekaj posebnega, če si v majici vodilnega. Drugič sem tukaj. Pred dvema letoma sem bil že tukaj. Že takrat je bilo lepo, veliko ljudi. Na Giru smo lahko videli, kako je bilo noro, ko so slovenski navijači naredili lepo kuliso na slovenskem delu trase."