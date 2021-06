Prva zmaga na letošnji dirki Po Sloveniji nemškemu sprinterju

Zmagovalec uvodne etape 27. kolesarske dirke Po Sloveniji je Nemec Phil Bauhaus iz moštva Bahrain Vioctorious, za katerega vozita tudi slovenska asa Jan Tratnik in Matej Mohorič. Današnja etapa se je začela v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju in se po 151,5 kilometra končala s sprintom v Rogaški Slatini. Bauhaus je tako tudi prvi lastnik zelene majice vodilnega na dirki, a to utegne že jutri predati komu drugemu.

Cilj: Zmaga za Phila Bauhausa! Bahrain Victorious je do popolnosti izpolnil svoj načrt in v zaključek etape pripeljal svojega aduta Bauhausa v odličnem položaju. Nemec se je moral vseeno močno potruditi, le za nekaj deset centimetrov je premagal Španca Jona Aberasturija (Caja Rural - Seguros RGA).

"Zaključek je bil izjemno hiter in ekipa je danes naredila imenitno delo. Ves čas smo bili v ospredju, ves čas smo nadzorovali dogajanje, v zaključek sem prišel v izvrstnem položaju in kot sprinter bolj zadovoljen ne bi mogel biti," je takoj po etapi povedal Bauhaus.

Neuradni rezultati prve etape:

1) Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious)

2) Jon Aberasturi Izaga (Špa/Caja Rural - Seguros RGA)

3) Rui Filipe Oliveira (Por/UAE Emirates Team)

4. Luc Wirtgen (Niz/Bingoal Pauwels Sauces)

5. Matteo Malucelli (Ita/Androni Giocattoli)

...

16.48 (4 km do cilja) - v skupini je prišlo do novega padca, nekaj kolesarjev je pristalo na cesti, nekaj na travniku ob njej, nekateri so jo huje skupili, favoriti so se vendarle prebili v zadnje tri kilometre.

16.44 (7 km do cilja) - iz glavnine se je izstrelil povratnik Kristijan Koren (Slovenia) in si hitro privozil nekaj deset metrov prednosti, a je Jan Tratnik spet prevzel vlogo lovca in rojaka spravil nazaj v glavnino. Tempo je zdaj izjemen.

16.41 (10 km do cilja) - ubežniki so ujeti, zdaj se bo začelo strateško postavljanje t. i. sprinterskih vlakov.

16.38 (13 km do cilja) - kolesarji so v Rogaški Slatini prvič prečkali ciljno črto, do konca etape jih čaka še en 12,8 km dolg krog, ubežna skupina je imela pri prvem obisku cilja le še 13 sekund prednosti pred glavnino.

16:33 (16 km do cilja) - Aritz Bagüez se je s predrto pnevmatiko ustavil ob cesti in počakal na mehanika, kar pomeni, da v ospredju vztraja le še šesterica. Na čelu glavnine se je spet znašel Tratnik in zaostanek znižal na vsega 35 sekund.

16.27 (20 km do cilja) - ko so se s čela glavnine umaknili kolesarji Bahrain Victoriousa, je tudi tempo močno padel in tako ubežnikom omogočil še nekaj kilometrov vožnje v vodstvu. Sedmerica ima še minuto in 10 sekund naskoka.

Foto: Vid Ponikvar

16.15 (30 km do cilja - na čelo glavnine so se postavili kolesarji Bahrain Victoriousa, Jan Tratnik je navil izjemen tempo in zaostanek za vodilno sedmerico zmanjšal na 55 sekund. Zaradi dviga tempa se je tudi glavnina močno razpotegnila, nekaj kolesarjev v ozadju le stežka sledi.

Grdo je padel še Poljak Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce), ki je povozil bidon na cesti. Hitro je bila ob njem zdravnica dirke, preverila stanje, nato so ga že dosegli tudi ljudje iz njegove ekipe. V bolečinah je postopal ob cesti, nismo pa obveščeni, ali je etapo nadaljeval.

16.10 (34 km do cilja) - Aritz Bagüez je slabo ocenil enega od ostrih ovinkov na ozki cesti proti Rogaški Slatini, odpeljal na travnik in nekoliko zaostal za preostalimi ubežniki. Ti sicer počasi, a vztrajno izgubljajo prednost pred glavnino, v tej so ekipe favoritov močneje stopile na pedala in zaostanek zmanjšale na 1:20.

Tudi v ozadju je prišlo do padca, za zdaj k sreči brez odstopa.

15.58 (41 km do cilja) - sedmerica je še povišala prednost, zdaj vozi 2:10 pred glavnino. Je mogoče presenečenje in bo danes beg celo uspel?

Izidi letečega cilja v Šmarju pri Jelšah (109. km):

1. Antonio Angulo Sampedro (Špa/Euskatel - Euskadi)

2. Dimitri Strahov (Rus/Sazprom - Rusvelo)

3. Mathijs Paasschens (Niz/Bingoal Pauwels Sauces)

15.45 (48 km do cilja) - ubežnikom je uspelo nekoliko povečati prednost, zdaj vozijo okrogli dve minuti pred glavnino, ki pa bo gotovo kmalu stopila na plin in še pred dvema krogoma okoli Rogaške Slatine polovila vodilne.

15.37 (54 km do cilja) - prednost ubežne skupine ostaja 1:46, izkazalo pa se je, da jo je pri padcu v začetku etape vendarle nekoliko skupil prvi sprinterski adut Pogačarjeve ekipe UAE Emirates Team, Matteo Trentin. Utrpel je nekaj prask in odrgnin, ki ga bodo bržčas precej ovirale v morebitnem boju za etapno zmago. In ker slika pove več kot tisoč besed ...

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

15.23 (64 km do cilja) - na čelu glavnine tempo narekujeta moštvi UAE Emirates Team in Bahrain Victorious, sedmerici v tem trenutku dovoljujeta 1:40 prednosti.

15.15, še 70 kilometrov do cilja - vodilna sedmerica vzdržuje dobro minuto in pol prednosti pred glavnino, ta vendarle skrbi, da se ji ubežniki ne bi preveč oddaljili, danes se namreč vsi pripravljajo na sprinterski spopad.

Foto: Vid Ponikvar

15.00 (70. km) - brez sprememb, ubežniki vozijo minuto in pol pred glavnino.

"Prišli smo z močno ekipo, Phili (Bauhaus, op. p.) je dokazal, da je v sprintih konkurenčen, zato bomo naredili vse, da ga v zaključek pripeljemo v čim boljšem položaju. V zadnjih dveh letih, ko je bil zaključek v Rogaški Slatini, smo videli, da so zmagovali kolesarji, ki so s sprintom začeli pozno, napadli iz ozadja. Zato bomo previdni, čim več mož bomo poskušali prihraniti za močan vlak," pa je pred uvodno etapo dirke napovedal Matej Mohorič.

14.47 (63. km) - sedmerica počasi pridobiva, zdaj je med njo in glavnino 1:30 razlike.

"Danes je etapa za sprinterje, za to imamo tukaj Trentina. Etapa je skoraj idealna zanj, zame pa je danes v načrtu skrivanje in priti brez težav do cilja," pa je pred startom današnje etape na Ptuju razlagal prvi zvezdnik letošnje slovenske pentlje Tadej Pogačar, ki si želi pred Tourom preveriti formo, a se tudi vpisati med zmagovalce dirke Po Sloveniji. "Lepo je videti toliko ljudi, kaj šele bo skozi cel teden. Pravi užitek je dirkati pred navijači. Ta dirka ustreza prvemu tednu Toura in bo zato zame dober trening," še pravi prvi aktualni zmagovalec Dirke po Franciji, ki nastopa na slovenskih cestah.

14.43 (58. km) - prednost ubežne skupine je spet nekoliko padla, zdaj znaša le še minuto in 15 sekund.

Izidi letečega cilja v Kungoti (51,1 km):

1. Jonas Iversby Hvideberg (Nor/UNO - X PRO cycling Team)

2. Antonio Angulo Sampedro (Špa/Euskatel - Euskadi)

3. Dimitri Strahov (Rus/Sazprom - Rusvelo)

14.35 (50. km) - prednost sedmerice je zdaj 2:50, dogajanje se je vendarle malce umirilo. Zagotovo pa bo spet zelo vroče v zaključku današnje etape, ko bodo v Rogaški Slatini za zmago obračunali sprinterji.

Foto: Vid Ponikvar

14.30 (48. km) - ubežna sedmerica je imela na Kresnici minuto in 50 sekund prednosti pred glavnino. Na čelu te tempo pogosto narekujejo kolesarji Bahrain Victoriusa.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Kresnica (47,5 km):

1. Mathijs Paasschens (Niz/Bingoal Pauwels Sauces

2. Jacob Scott (VBr/Canyon DHB Sungod)

3. Aritz Bagües Kalparsordo (Špa/Caja Rural - Seguros RGA)

4. Luca Covili (Ita/ Bardiani CSF Faizane)

14.22 (44 km) - šesterica, Italijan Luca Covili (Bardiani CSF Faizane), Norvežan Jonas Iversby Hvideberg (UNO - X PRO cycling Team), Rus Dimitri Strahov (Sazprom - Rusvelo), Španec Aritz Bagües Kalparsordo (Caja Rural - Seguros RGA), Nizozemec Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces) in Britanec Jacob Scott (Canyon DHB Sungod), si je privozila več kot minuto prednosti. V lov za njo se je iz glavnine podal še Španec Antonio Angulo Sampedro (Euskatel - Euskadi) in jo po nekaj kilometrih tudi ujel.

14.13 (40. km) - glavnina je polovila tudi zadnjih šest ubežnikov, takoj za tem je skočila naslednja šesterica.

14.05 (35. km) - zdaj ima nekaj prednosti pred glavnino šesterica napadalcev.

Izidi prvega letečega cilja dneva v Lenartu (21,7 km etape):

1. Daniel Hoelgaard (Nor/UNO - X PRO Cycling Team)

2. Jacob Scott (VBr/Canyon DHB Sungod)

3. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates)

14.00 - tudi ta poskus je bil hitro izničen.

13.55 (30. km etape) - glavnini se je uspelo odlepiti še osmerici kolesarjev, imajo kakšnih 200 metrov prednosti.

Tole nam je pred etapo povedal Kristijan Koren, ki se je pred kratkim po odsluženi dveletni kazni zaradi dopinškega prekrška vrnil na cesto. Na dirki Po Sloveniji je član reprezentančne ekipe Slovenije: "Ponudila se mi je priložnost nastopiti za ekipo Slovenije. Vedno sem rad dirkal pred domačimi navijači, še posebej letos, ko imamo enega od startov v Ajdovščini, kjer sem domačin in to mi predstavlja en veliko ponos. Kar je bilo v zadnjih dveh letih, je bilo seveda težko, uspeh je že pojaviti se znova na prizorišču. Kar je bilo, poskušam pozabiti, zdaj sem osredotočen na dirkanje. Gremo dalje."

13.50 (24. km) - še naprej se vrstijo poskusi pobega, glavnina ostaja strnjena. Prišlo je do padca, na tleh sta se znašla tudi dva od kolesarjev Pogačarjeve ekipe UAE Emirates Team, Matteo Trentin (na sliki), nadaljuje dirko, iz njegove ekipe pa so po radijski zvezi prosili za zdravniški avtomobil.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

13.45 - tudi ta pobeg je bil nevtraliziran, glavnina je deveterico požrla na 19. kilometru etape.

13.40 (18. km) - deveterici je vendarle uspelo nekoliko pobegniti glavnini, privozila si je kakšnih 20 sekund prednosti.

Bežijo Italijan Luca Chirico (Androni Giocattoli), Norvežan Jonas Iversby Hvideberg (Uno - X Pro Cycling Team), Španec Joakim Aranburu (Euskatel - Euskadi), Irec Rory Townsend (Canyon DHB Sungod), Slovenec David Per (Adria Mobil), Slovak Juraj Bellan (Dukla Banska Bystrica), Poljak Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce), Britanec Matthew Gibson Ribble Weldtite PRO) in še en Slovenec Nik Čemažar (Slovenia).

Tudi ob trasi je živahno:

13.35 (13. km) - skoki iz glavnine se nadaljujejo, za zdaj neuspešno.

13.30 (10. km etape) - takoj po startu so se začeli vrstiti poskusi pobega, glavnini je za nekaj deset metrov najprej ušla trojica, katere poskus je bil hitro zatrt, pa nato šesterica, ki prav tako ni prišla daleč.

"Danes je priložnost za sprinterje, zagotovo si želimo zmagati v etapi. Zadnja dva kilometra, dva in pol, se rahlo spuščata, pomembno bo tudi prečkanje krožišča, ki je kakšnih 700 metrov pred ciljem. Da, vedno je težko narediti popoln skok v sprintu, vsekakor pa bomo poskusili," je pred začetkom dirke povedal nemški kolesar moštva Bahrain Vicotorius Phil Bauhaus, danes eden od favoritov za etapno zmago.

13:20 - karavana je prevozila oznako "kilometer nič", dirka se je začela zares!

13.10 - kolesarji so se podali na zaprto vožnjo prve etape letošnje slovenske pentlje. Čez deset minut bodo prevozili "kilometer nič", s čimer se bo boj za zeleno začel tudi zares.

13.00 - štartno listo je podpisal tudi zmagovalec lanskega Toura Tadej Pogačar, ki je na dirko Po Sloveniji prišel po skupno zmago. Njegova priložnost, da konkurenci zada odločilen udarec, bo bržkone v soboto, na kraljevski etapi s ciljem na Sveti Gori.

Foto: Alenka Teran Košir

V Pogačarjevi ekipi UAE Emirates je tudi Jan Polanc, še en slovenski as, ki si želi na domačih cestah prikazati dobro predstavo.

Foto: Alenka Teran Košir

12.40 - kolesarji na Ptuju podpisujejo startno listo in se počasi pripravljajo na start. Deset minut po 13. uri se bodo podali na zaprto vožnjo, kakšnih 15 minut kasneje pa bodo že prevozili "kilometer nič" in 27. izvedba slovenske pentlje se bo tudi zares začela.

Eden od bolj oblegani zvezdnikov na domači dirki je tudi Matej Mohorič:

Foto: Alenka Teran Košir

Takole se ekipe predstavljajo na Ptuju:

Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

Pred prvo etapo 27. dirke Po Sloveniji

Na 151,5 kilometra dolgi uvodni trasi, na katero se bodo podali ob 13.20, bo le en gorski cilj III. kategorije, in sicer Kresnica. In še ta bo na 47. kilometru. Dolg bo 2,5 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal štiri odstotke.

Zato pa bo trasa tehnična, zlasti v zaključku v Rogaški Slatini, kjer bodo ekipe formirale svoje vlake za svoje šprinterje.

Prvi zvezdnik dirke Tadej Pogačar, ki bo kot prvi zmagovalec dirke Tour de France kolesaril na največji slovenski kolesarski pentlji, bo prvi dan ogreval noge za zahtevnejšo drugo etapo, ki se bo končala z vzponom na Celjski grad. Glavnina dela ga nato čaka četrti tekmovalni dan. V soboto bo namreč kraljevska primorska etapa s ciljem na Sveti Gori.

Na štartu bo 23 slovenskih kolesarjev, v večini bodo kolesarili v treh slovenskih ekipah – Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic in selekcija slovenskih kolesarjev, v kateri bosta dirkala tudi Jani Brajkovič, ki je že osvojil dirko Po Sloveniji, in povratnik po prepovedi nastopanja zaradi dopinga Kristijan Koren.

Slovenija bo imela svoje predstavnike tudi v ekipah svetovne serije. Pogačar bo imel pri UAE Emirates ob sebi nepogrešljivega Jana Polanca, pri Bahrain Victorious bosta nastopila Jan Tratnik in Matej Mohorič – slednji se bo spogledoval z odlično uvrstitvijo v skupnem seštevku, saj je letošnja dirka nekoliko specifična in ni tradicionalnega dolgega vzpona v kraljevski etapi. Za ekipo Androni Giocatoli pa bo nastopil Žiga Jerman.

Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo pozdravili tudi zadnjega zmagovalca slovenske kolesarske pentlje Diega Ulissija – dvakrat je že osvojil dirko Po Sloveniji – in še enega junaka, Rafala Majko, oba pa bosta nastopila v dresu Pogačarjevega UAE Emirates.