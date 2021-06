Pogačar uperil pogled proti zmagi, Mohorič ga je zaustavil: Nismo na Touru

"Dirka Po Sloveniji bo kot pripravljalna za Tour de France. Forma je v redu. Vsaj po tem, kar sem videl na treningu. Na dirki Po Sloveniji sem bil vedno blizu zmagovalnega odra. Zagotovo si želim zmagati," je pred začetkom 27. dirke Po Sloveniji spregovoril slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je imel na novinarski konferenci na Ptuju, kjer se bo v sredo vse skupaj začelo, še družbo; moštvenega kolega Diega Ulissija – zadnjega zmagovalca slovenske pentlje – in Mateja Mohoriča. Zadnji je dal vedeti, da bodo junaku dirke Tour de France otežili nalogo pri pohodu do zelene majice najboljšega.

Slovenija je v samem vrhu svetovnega kolesarstva. Kot država je na tretjem mestu svetovne lestvice, več kot 65 tednov imamo na vrhu Primoža Rogliča, Tadej Pogačar pa je aktualni prvak na dirki Tour de France. In prav njega bomo videli na delu do nedelje na slovenskih cestah.

Član UAE Emirates se je odločil, da bo formo pred branjenjem zmage na Dirki po Franciji pilil na slovenski kolesarski pentlji dirki Po Sloveniji, ki bo doživela 27. izvedbo. Trikrat je že nastopil na največji dirki pri nas, vselej oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja, v četrto pa si bo poskušal prikolesariti zeleno majico, ki pripada osrednjemu junaku.

Zanimivo in pestro bo za gledalce

"Dirka Po Sloveniji bo pripravljalna za Tour de France. Forma je v redu. Vsaj po tem, kar sem videl na treningu. Na dirki Po Sloveniji sem bil vedno blizu zmagovalnega odra. Zagotovo si želim zmagati. Bomo videli, kakšne so noge po pripravah. Dirka bo zelo odprta. Ni daljših vzponov, na katerih bi lahko jaz izstopal. Vzponi so kratki, na njih je lahko marsikdo dober. Tudi na bolj kot ne ravninskih etapah je mogoče doseči razliko. Videli bomo, kako se bo razvila dirka. Zanimiva bo in pestra za gledalce," je poudaril slovenski junak.

Tadej Pogačar si želi osvojiti dirko Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Pred njim in kolesarji bo dobrih 800 kilometrov, razdeljenih v pet etap. Vse skupaj se bo začelo v sredo na Ptuju, končalo v nedeljo v Novem mestu, končnega zmagovalca pa bo skoraj zagotovo izdala sobotna kraljevska primorska etapa s koncem na Sveti gori.

Slab mesec in pol je bil Pogačar brez tekmovalnega ritma, zato bo zanimivo videti, kako se mu bodo kolesa vrtela na domačih tleh: "Po Liegu sem imel prvi teden počitek. Nato sem si ogledal trase Toura in imel višinske priprave. Hitro je minil dolg premor. Zdaj smo na dirki Po Sloveniji. Najprej je bil sicer v načrtu Kriterij Dauphine, a je bila Slovenija vedno nekako zraven. Pred približno dvema mesecema smo se odločili za dirko Po Sloveniji. Po Liegu sem imel tako več časa, da sem naredil, kar sem moral. V užitek mi je dirkati v Sloveniji. Bolj privlačna kot dirka Dauphine je."

Pogačar bo kapetan: Z njim merimo na zmago

Ob sebi bo imel kakovostno zasedbo pri UAE Emirates, saj bosta kolesarila tudi zadnji zmagovalec Diego Ulissi, ki je dvakrat že osvojil dirko Po Sloveniji, in Rafal Majka, ki je bil prav tako že najhitrejši na slovenskih tleh.

Diego Ulissi je dvakrat že osvojil slovensko kolesarsko pentljo, tokrat pa bo pomagal Tadeju Pogačarju. Foto: Vid Ponikvar

"Vedno je lepo priti v Slovenijo. Nanjo imam lepe spomine. Nastopili bomo z močno ekipo. Poskušal bom kolesariti po najboljših močeh. Imel sem težko zimo. Zaradi bolezni sem imel nevšečnosti. Vesel sem, da sem lahko tukaj. Upam, da se bo moja forma po Giru stopnjevala in bom imel tu dobre noge. Tadej je zagotovo vodja. Z njim merimo na zmago," je poudaril Italijan.

"Tadej je zmagovalec Toura, a nismo v Franciji"

Med tistimi, ki bo poskušala prekrižati načrte Pogačarju, je tudi zasedba Bahrain Victorious, pa čeprav v svojih vrstah ne bo imela Mikela Lande, ki je bil sprva predviden za nastop na slovenski dirki, nato pa je grdo padel na Giru. Ključne etape si je dodobra ogledal Matej Mohorič, ki je prav tako spektakularno padel na Dirki po Italiji. K sreči ni bilo hujših posledic in je pripravljen za nov izziv.

Matej Mohorič si je ogledal vse etape, v katerih bo iskal svojo priložnost. Foto: Vid Ponikvar

"Dirko bom izkoristil kot pripravo na Dirko po Franciji. Po nesrečnem padcu na Giru nisem imel časa za dolge priprave. Ogledal sem si vse trase, ki mi ustrezajo – drugo, tretjo in četrto. Težko je napovedati izid. Vse tri trase so zelo razgibane. Nikjer ni daljšega klanca. Sveta gora je razdeljena na dva dela. Tadej je aktualni zmagovalec Toura. A tu nismo na Dirki po Franciji. Prišel je dva dneva po višinskih pripravah in želi zmagati. A nas je še 150 drugih, ki mu bomo otežili pot do zelene majice. Trasa je odprta. Ni povsem laboratorijski test, kdo je najboljši v vožnji navkreber. Sveta gora ni tako strma. Tadej je prvi favorit, dirka bo zelo odprta," je Mohorič, ki bo imel v svojih vrstah Jana Tratnika, na novinarski konferenci na Ptuju pogledal proti Pogačarju – računal bo tudi na pomoč Jana Polanca – in se nasmehnil.