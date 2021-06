Svetovna javnost pogleduje proti Pogačarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čas je, da tradicionalna dirka Po Sloveniji odpre svoja vrata. Letos jih bo na široko, saj bo prvič v zgodovini nastopil zmagovalec prestižne dirke Tour de France. Tadej Pogačar je tisti mož, v katerega so uprte vse oči svetovne kolesarske javnosti. Pred njim in kolesarji je dobrih 800 kilometrov slovenskih cest in Pogačar bi rad v četrtem poskusu le prišel do končnega veselja na domačih tleh.

Na prvi novinarski konferenci v začetku maja je organizator poudaril, da bo svojo formo za Tour de France na dirki Po Sloveniji pilil Mikel Landa (Bahrain Victorious), medtem ko je bil pri Tadeju Pogačarju še zapisan vprašaj.

Junak zadnje Dirke po Franciji je razveselil tako organizatorja kot slovenske ljubitelje kolesarstva, potem ko je potrdil udeležbo, po padcu Lande na Giru pa je postalo, da španskega kolesarja zaradi zlomljene ključnice in reber ne bomo videli na delu. V Italiji je padel tudi Matej Mohorič, a se k sreči ni huje poškodoval in bo tako kot moštveni kolega Jan Tratnik nastopil na dirki Po Sloveniji. Prav Mohorič bo tisti, ki bo poskušal v skupni razvrstitvi priti čim višje, svojo priložnost pa bi lahko iskal v drugi, tretji in četrti etapi.

Primorska bo okronala kralja

Pred kolesarji bo 803,7 kilometra dolga trasa razdeljena, ki jo bodo prevozili v petih dneh. Prva in zadnja bosta namenjeni šprinterjem, zapletati v boju za zeleno majico najboljšega pa se bo začelo že drugi dan, ko se bo trasa z začetkom v Žalcu končala na Celjskem gradu, pred tem pa bo selekcija naredil še vzpon na Svetino (697 m. n. v. − najvišja točka letošnje dirke Po Sloveniji, dolžina 5,6 km in 7,1-odstotni naklon). Tretji dan bo prav tako razgibana etapa od Krškega do Brežic, vendar naj ne bi prinesla zasuka v boju za skupno zmago.

Matej Mohorič bo osrednji adut ekipe Bahrain Victorious v boju za najvišja mesta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliki finale, pa čeprav ne bo zadnji dan, bo v soboto na Primorskem. Tam bo imel Pogačar pravi test pripravljenosti. S približno 2.900 višinskimi metri bodo morali opraviti kolesarji od Ajdovščine do Nove Gorice. A cilj ne bo v primorskem mestu, temveč na Sveti gori. Vzpon bo dolg 2,5 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal kar 13 odstotkov. Pred tem bo prišel na vrsto še dvakrat vzpon na Ravnico (3,2 kilometra, 9,5-odstotni naklon), po katerem bodo imeli kolesarji težke noge. Drugič bodo morali z Ravnico opraviti približno deset kilometrov pred ciljem.

Ob Pogačarju nepogrešljivi Polanc. Kaj bo pokazal zadnji zmagovalec Ulissi?

Vse oči bodo v tej trasi uprte v Pogačarja. Trikrat je v karieri nastopil na dirki Po Sloveniji in trikrat je osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, medtem ko zelene za najboljšega še nima. Če jo bo želel obleči in z njo prikolesariti v cilj zadnji dan, ko bo ravninska etapa od Ljubljane do Novega mesta, bo moral dodobra naviti obrate.

Diego Ulissi je zadnji zmagovalec dirke Po Sloveniji in bo nastopil tudi letos. V karieri mu je že dvakrat uspelo osvojiti slovensko kolesarsko pentljo. Foto: Vid Ponikvar

Sprva največje slovenske kolesarske dirke ni imel v načrtu, saj je bil v njegovem kolesarju zapisan kriterij Dauphine, nato se je program dirk spremenil. Skupaj z odgovornimi pri UAE Emirates je izbral dirko Po Sloveniji, kjer bo imel ob sebi nepogrešljivega Jana Polanca, ki mu bo pomagal tlakovati pot do novega uspeha. Zanimivo bo videti, kakšna bo vloga Diega Ulissija, ta je zadnji zmagovalec slovenske pentlje in jo je v karieri osvojil že dvakrat, ter še enega zmagovalca dirke Po Sloveniji Rafala Majke, ki je prav tako del zvezdniške Pogačarjeve zasedbe.

Dinamična dirka, ki bi lahko prinesla presenečenje

Ob pričakovanem uspehu bi bila to za Pogačarja letošnja tretja zmaga na večetapnih dirkah, potem ko je že osvojil UAE Tour in Tirreno Adriatico, medtem ko je moral na Dirki po Baskiji priznati premoč Primožu Rogliču. Zato pa mu je uspel izjemen podvig na belgijski enodnevni klasiki Liege–Bastogne–Liege, kjer je nasledil rojaka.

Ekipa UAE Emirates ima daleč najmočnejšo zasedbo v Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na slovenskih tleh bomo lahko spremljali štiri ekipe WorldTour. Ob obeh "slovenskih" bosta še Astana in BikeExchange. Če ne bi zbolel na koronavirus, bi svojo priložnost v dresu zadnje ekipe v šprintih iskal Luka Mezgec - boju za čim višjo skupno uvrstitev bosta iz njegove ekipe skušala priti Tanel Kangert in Andrej Zeits.

Ker je dirka specifična in ni klasičnih dolgih zaključkov na višje ležečem predelu – najvišja točka je v drugi etapi Svetina (697 m. n. v.), medtem ko zloglasna Sveta Gora, ki je cilj kraljevske četrte etape, leži na 639 m. n. v. –, bi se lahko zgodilo tudi kakšno presenečenje.

Tri slovenske ekipe, zadnja dirka za Brajkoviča?

Od slovenskih ekip bomo tudi letos videli na delu novomeško Adrio Mobil, ki je gostitelj te dirke, ekipo Ljubljana Gusto Santic in slovensko reprezentanco, ki bo imela v svojih vrstah znane obraze. Prekaljeni maček Jani Brajkovič bo najverjetneje še zadnjič nastopil na dirki Po Sloveniji, saj se šušlja o njegovem zaključku kariere, po dvoletni prepovedi nastopanja zaradi dopinga pa se vrača Kristijan Koren. Za Androni Giocattoli bo vrtel pedala še Žiga Jerman.

Etape na dirki Po Sloveniji

1. etapa, 9. junij 2021, Ptuj–Rogaška Slatina, 151,5 km

2. etapa, 10. junij 2021, Žalec–Celje, 147 km

3. etapa, 11. junij 2021, Brežice–Krško, 165,8 km

4. etapa, 12. junij 2021, Ajdovščina–Nova Gorica, 164,1 km

5. etapa, 13. junij 2021, Ljubljana–Novo mesto, 175,3 km