Španec le za nekaj centimetrov ugnal Mateja Mohoriča, Pogačar varno v zelenem

3. etapa, 11. junij 2021, Brežice–Krško, 165,8 km:

Cilj: v ciljnem sprintu je bil Španec Jon Aberasturi Izaga (Caja Rural - Seguros RGA) za drobec hitrejši od Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), tretji je bil Matteo Trentin (UAE Teal Emirates), Tadej Pogačar pa je zanesljivo ubranil zeleno majico vodilnega!





Neuradni izidi 3. etape:

1. Jos Aberasturi Izaga (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) 3;50:26

2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

3. Matteo Trentin (Ita/UAE Team Emirates)

4. Remy Mertz (Bel/Bingoal Pauwels Sauces)

5. Jeppe Pallesen (Dan/Team Coldquick)

6. James Shaw (VBr/Ribble Weldtite Pro)

7. Daniel Munoz Giraldo (Kol/Androni Giocattoli)

8. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CSF Faizane)

9. Dmitrij Strahov (Rus/Gazprom - Rusvelo)

10. Javier Romo Oliver (Špa/Astana - Pemier Tech)

...

19. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)

22. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil)

30. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates)

33. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) vsi isti čas

...

V zadnjem kilometru je s silovitim napadom poskusil Jan Tratnik, a ga je vlak moštva UAE Emirates pogoltnil, odločal je ciljni sprint.

14.49 (6 km do cilja) - beg Hoelgaarda je končan, UAE Team Emirates nadzorujejo vodilno skupino, pripravljajo teren za zaključni sprint Trentina, a bo imel Italijan tudi nekaj nevarnih tekmecev, med temi pa ni Phila Bauhausa, saj ima Bahrain v ospredju samo Mohoriča in Tratnika.

14.42 (12 km do cilja) - na nekategoriziranem klancu po Sremiču je napadel Norvežan Markus Hoelgaard (Uno - X) in si privozil nekaj deset metrov prednosti. Sprinterski adut ekipe UAE Team Emirates Matteo Trentin se je priključil Pogačarjevi skupini.

14.35 (16 km do cilja) - prvi del klanca se je nekoliko poravnal, zdaj se je vodilna skupina spet okrepila, v njej je kakšnih 15, 17 kolesarjev, Pogačar ima poleg Majke ob sebi še tri pomočnike, Jana Polanca, Diega Ulissija in Vegarda Stakeja Laengena, Bahrain zastopata le Mohorič in Tratnik ...

14.32 (19 km do cilja) - iz ozadja je priletel Mohorič in se postavil na čelo vodilne skupine, nato sta nadzor spet prevzela Majka in Pogačar.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Sremič:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)

2.Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates)

3. Javier Romo Oliver (Špa/Astana - Premier Tech)

14.30 (20 km do cilja) - Roma so ujeli še pred gorskim ciljem na Sremiču, Majka pazi na Pogačarja. V ospredju je zdaj enajsterica, člani Bahraina so nekoliko zaostali.

14.25 (22 km do cilja) - v ospredju so zdaj domači asi, Pogačar, Polanc, Tratnik, Mohorič, pa Pogačarjeva pomočnika Diego Ulissi in Rafal Majka. Poljak je skočil, Tratnik se je odzval.

14.21 (24 km do cilja) - kolesarji so že na vzponu na Sremič, ujeti so vsi ubežniki, tudi Restrepo. V ospredju je zdaj skupina favoritov s pomočniki, tudi Pogačar, Mohorič je nekaj metrov zadaj.

14.18 (27 km do cilja) - Kolumbijec Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli) je skočil iz ubežne skupine, ko je prednost te pred glavnino že padla pol pol minute. Restrepo se zdaj Sremiču bliža sam, nekaj deset metrov pred zasledovalci, v glavnini, ki zaostaja le še nekaj sekund, pa tempo spet diktira Bahrain.

14.12 (32 km do cilja) - ubežniki vztrajajo 1:15 pred glavnino, na čelu te zdaj tempo diktirajo člani moštev Canyon DHB SunGod in Uno - X.

14.00 (40 km do cilja) - ubežna šesterica zdaj vozi 1:19 pred glavnino, dogajanje se je malo umirilo, kolesarje namreč čaka naporen zaključek tretje etape slovenske pentlje, ko se bodo povzpeli na Semič, pa nato po ozki cesti spustili poti Krškemu in tam obračunali za končno zmago.

V glavnini je prišlo do manjše nezbranosti, padel je avstralski kolesar moštva Ljubljan Gusto Santic Dylan Hopkins, pa se tudi hitro pobral in se lotil lova.

Foto: Vid Ponikvar

Izidi letečega cilja v Kostanjevici na Krki (115,9 km):

1. Antonio Angulo Sampedro (Euskatel - Euskadi)

2. Sergio Nestor Araiz Michel (Špa/Equipo Kern Pharma)

3. Kenny Molly (Bel/Bingoal Pauwels Sauces)

13.40 (55 km do cilja) - na čelu glavnine vozijo kolesarji Bahrain Victoriousa in so s tempom zaostanek za ubežniki zmanjšali na minuto in pet sekund.

Zgodi se lahko marsikaj

"Najboljše bi bilo, če bi Phil (Bauhaus, op. p.) prišel čez klanec in bi lahko z njim sprintali, ampak vemo, da se lahko med etapo zgodi marsikaj. Pripravljene imamo tri načrte, videli bomo, katerega bomo lahko unovčili," je pred etapo povedal Jan Tratnik, član Bahrain Victoriousa.

13.31 (62 km do cilja) - Cepedo je ujel vodilno četverico, pridružil pa se ji je tudi Antonio Angulo Sampedro (Euskatel - Euskadi), šesterica zdaj vozi 2:20 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Studenec (96,9 km):

1. Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces)

2. Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli)

3. Alessandro Monaco (Bardiani CSF Faizane)

13.25 (67 km do cilja) - četverica ima zdaj že dve minuti in pol prednosti pred glavnino, 27 sekund za njo pa vozi Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA).

Zanimivost: največ Slovencev je nastopilo na dirki leta 2009 (40), najmanj pa na prvi dirki leta 1993 (18).

13.15 (75 km do cilja) - pobegnili so Alessandro Monaco (Bardiani CSF Faizane), Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli), Sergio Nestor Araiz Michel (Equipo Kern Pharma) in Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces) in si hitri privozili nekaj deset sekund prednosti.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) si danes želi zadržati drugo mesto v skupnem seštevku, morda, če se mu ponudi priložnost, napasti tudi etapno zmago.

To nam je pred etapo povedal njegov športni direktor Gorazd Štangelj: "Pred nami je precej odprta etapa z zapletenim zaključkom. Na koncu bo težko nadzorovati dirko, v času etape pa bo to preprosto. Ceste so široke, klanci ne pretežki, tisti beg bo preprosto nadzorovati. Na koncu pa bo težko, ozko, tehnično zahtevno in tak finale kliče po napadih. Kaj pričakujemo? Predvsem zadržati pozicijo v generalni razvrstitvi, potem pa bomo videli, ali je Phil (Bauhaus, op. p.) sposoben priti čez klanec, pa mu potem spet pripraviti dober 'lead-out', ali načrt B z Matejem zadržati, kar imamo. Dejstvo je, da za Mateja nismo vedeli, do kam lahko pride, ker je imel po Giru kar nekaj izpada treninga. Zato je odlično, dirkal je z glavo in iztržil maksimum,"

13.05 - glavnina je strnjena, spet se vrstijo poskusi pobegov.

Izidi letečega cilja v Sevnici (85km etape):

1. Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

2. Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

3. Jakub Kaczmarek (HRE Mazowsze Serce)

Zanimivost: največ nastopov na dirki Po Sloveniji je zbral kolesar Adrie Mobil Radoslav Rogina, ki je na dirki med letoma 1998 in 2019 nastopil kar 20-krat za pet različnih ekip in leta 2013 tudi zmagal.

12.57 (83 km do cilja) - ubežniki so ujeti!

12.53 (90 km do cilja) - glavnina je še zmanjšala zaostanek, ta zdaj znaša manj kot minuto.

12.42 (96 km do cilja) - za zdaj nobenih novih informacij o Hvidebergu, kar bržčas pomeni, da nadaljuje dirko. Ubežna skupina zdaj vozi 1:30 pred glavnino.

Ostati v ospredju, pa brez tveganih potez

"Seveda smo veseli, da imamo majico, ampak danes jo bo treba braniti. Kar zahtevna etapa, mi smo pripravljeni in upamo, da se nam izide po načrtih. Če imajo druge ekipe v mislih sprint, je tudi v redu, ampak za nas je pomembno, da se držimo v ospredju brez kakšnih tveganih potez," je načrte za današnjo etapo razkril zeleni Tadej Pogačar.

12:30 (107 km do cilja) - ubežniki spet pridobivajo, v zadnjih treh kilometrih so prednost povečali še za 20 sekund.

12.27 (110 km do cilja) - ubežniki so imeli nekaj težav, njihova prednost je padla pod dve minuti, zdaj znaša le še 1:30.

Foto: Vid Ponikvar

12.24 - padec tudi med ubežniki, na pomoč so po radijski zvezi poklicali ekipo Uno - X, kar pomeni, da se je na tleh znašel Jonas Iverby Hvideberg. Ubežna skupina ima sicer 2:55 prednosti pred glavnino. Za norveško ekipo je to že drugi današnji udarec, pred nekaj minutami so namreč sporočili, da je z dirke odstopil tudi Idar Andersen.

Izidi letečega cilja v Kozjem (49,9 km etape):

1. Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma)

2. Andrea Garosio (Ita/Bardiani CSF Faizane)

3. Jacob Scott (VBr/Canyon DHB SunGod)

12:15 (123 km do cilja) - ubežna skupina ima 2:20 prednosti pred glavnino. Jon Irisarri Ricon je ustavil zaradi predrte pnevmatike in nato nekaj časa lovil ubežnike ter se jim naposled spet priključil.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Drensko Rebro:

1. Jacob Scott (VBr/Canyon DHB SunGod)

2. Andrea Garosio (Ita/Bardiani CSF Faizane)

3. Jon Irisarri Ricon (Špa/Caja Rural - Seguros RGA)

11.55 (131 km do cilja) - ubežniki imajo zdaj že tri minute in deset sekund prednosti.

11.51 - imamo pobeg! Glavnini se je odlepila osmerica, Andrea Garosio (Ita/Bardiani CSF Faizane), Jonas Iverby Hvideberg (Nor/Uno - X Pro Cycling Team), Jaime Castrillo Zapater (Špa/Equipo Kern Pharma), Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma), Jon Irisarri Ricon (Špa/Caja Rural - Seguros RGA), Jacob Scott (VBr/Canyon DHB SunGod), David Per (Slo/Adria Mobil) in si hitro privozila dve minuti prednosti.

Nekaj časa se je ubežnikom poskusil pridružiti še Antonio Jesus Soto (Špa/Euskatel - Euskadi), a ni prišel daleč, glavnina ga je ujela.

11.44 (138 km do cilja) - trinajsterico je glavnina ujela, takoj so sledili novi skoki. Zdaj ima nekaj prednosti nova osmerica.

11.41 - vodilni enajsterici sta se pridružila še dva kolesarja, skupina 13-ih pa vozi le dobrih sto metrov pred glavnino.

Foto: Vid Ponikvar

11.37 (141 km do cilja) - v ospredju je enajsterica, Matteo Malucelli (Ita/Androni Giocattoli), Jonas Iverby Hvideberg (Nor/Uno - X Pro Cycling Team), Jaime Castrillo Zapater (Špa/Equipo Kern Pharma), Petr Rikunov (Rus/Gazprom - Rusvelo), Jon Irisarri Ricon (Špa/Caja Rural - Seguros RGA), Jokin Aranburu (Špa/Euskatel - Euskadi), Kenny Molly (Bell/Bingoal Pauwerls Sauces), Robert Scott (VBr/Canyon DHB SunGod), Gal Glivar (Slo/Adria Mobil), William Levy (Dan/Team Coldquick), Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce). Ima kakšnih 30 sekund prednosti.

11.31 (147 km do cila) - v ospredju je zdaj 11 kolesarjev, ki imajo že pol minute prednosti pred glavnino.

11.28 (150 km do cilja) - spet se je nekaj kolesarjem uspelo nekoliko odlepiti, osmerica si je privozila kakšnih pet sekund naskoka, ampak se ji poskuša pridružiti še nekaj tekmovalcev iz glavnine.

11.22 (153 km dio cilja) - glavnina je še vedno strnjena.

"Naš prvi cilj v etapi je, da zeleno majico varno pripeljemo do Krškega"

"Danes je zelo zanimiva etapa, tehnično zelo zahtevna. Taka, da se ne ve, ali bo prišlo do sprinta, ali bo kakšen daljši pobeg. Na zadnjem vzponu, ki je tehnično zahteven ne le zaradi profila, ampak tudi zaradi ozke ceste, lahko pride do kakšnega napada. Zanimiva etapa, mi bomo branili zeleno majico. Naš prvi cilj v etapi je, da zeleno majico varno pripeljemo do Krškega," je pred etapo povedal športni direktor moštva UAE Team Emirates Andrej Hauptman.



Tadej Pogačar je na dirko prišel neposredno s priprav na Tour. Koliko ima sploh še rezerve pred začetkom največje dirke sezone? "Tadej nima kakšnih velikih težav, tudi če nekaj časa ne dirka, pride vedno dobro pripravljen, na zelo visoki ravni. Trenutno smo bolj osredotočeni na to, da varno pridemo do cilja v Novem mestu, nato se bo spočil, sledi kronometer za državno prvenstvo in cestno dirko, to bosta preizkušnji, ki bosta služili kot zadnje brušenje forme za Tour de France," pa je Hauptman povedal o formi prvega zvezdnika na letošnji dirki Po Sloveniji.

11.18 (155 km do cilja) - prvi ubežniki so ujeti.

11.14 (158 km do cilja) - osmerica še vztraja z minimalno prednostjo. Imamo pobeg? Medtem je osmoljenec iz Euskatel - Euskadi že ujel glavnino.

11.10 (160 km do cilja) - osmim kolesarjem je uspelo pridobiti nekaj prednosti pred glavnino.

11.06 (165,8 km do cilja) - kolesarji so prevozili "kilometer nič" in takoj so se začeli vrstiti napadi. Eden od kolesarjev baskovske ekipe Euskatel - Euskadi je že imel težave s predrto pnevmatiko. Startalo je 136 kolesarjev.

Foto: Vid Ponikvar

11.00 - kolesarska karavana dirke Po Sloveniji se je iz Brežic odpravila na tretjo etapo, ki se bo okoli 15. ure končala v Krškem. Po nekaj kilometrih zaprte vožnje bo šlo zares. "Kilometer nič" naj bi kolesarji prevozili ob 11.06.

Pred 3. etapo 27. dirke Po Sloveniji

Trije gorski cilji bodo v tretji etapi, ki se bo začela ob 11. uri v Brežicah. Sprva bosta gorska cilja III. kategorije Drensko Rebro in Studenec, 20 kilometrov pred ciljem pa bo prišel na vrsto Sremič (gorski cilj II. kategorije – 4,1 kilometra, 6-odstotni naklon). Pred koncem v Krškem bo sledila še krajša vožnja navkreber, nato bodo favoriti za etapno zmago na cesto položili svoje karte.

V dirki za skupno zmago se naj ne bi danes zgodilo nič pretresljivega. Vzponi ne bodo povzročali nobenih preglavic vodilnemu Tadeju Pogačarju in njegovi močni ekipi UAE Emirates, ki je v drugi etapi pokazala svojo moč na dirki Po Sloveniji.

Najprej branjenje majice ...

Junak zadnje Dirke po Franciji je na vzponu na Svetino pobegnil tekmecem in na koncu sam prikolesaril na cilj na Celjski grad. V skupnem seštevku ima pred najbližjim zasledovalcem Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) 1:24 prednosti, kar se zdi neulovljivo. Zlasti, ker bo v soboto še kraljevska primorska etapa, v kateri bo Pogačar zagotovo spet pospešil in tekmece še bolj pustil za seboj.

V 2. etapi je v velikem slogu prikolesaril do cilja kot zmagovalec

A gre slovenski kolesarski šampion dan za dnem in ne prehiteva dogodkov. O tem, ali bo v nadaljevanju dirke še napadal ali bolj branil zeleno majico vodilnega, je dejal: "Danes bomo zeleno majico zagotovo bolj branili. Priložnost imata spet hitrejša kolesarja Trentin (Mateo Trentin, op. a.) in Rui (Rui Felipe Oliveira). Danes bo bolj šprintersko. Na Sveti Gori bo treba nato ubraniti majico in jo pripeljati do Novega mesta."

..., nato lahko pričakujemo nov skok

S tem se je že navezal na ključni del letošnje izvedbe dirke, čeprav je nekako videti, da mu lahko zeleno majico vzame le višja sila. "Verjetno bo v nadaljevanju dirke še več napadov. Zagotovo ne bo lahko braniti. Dirka se še tri dni. Optimistični smo. Super ekipo imamo tu. Iz dneva v dan gremo braniti majico," je še pogledal proti preostanku dirke Po Sloveniji, ko bo moral zaustaviti vse napade, ki jih lahko pričakujemo.