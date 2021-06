Izjemni Tadej Pogačar odpihnil konkurenco

Po začetnem ogrevanju v prvi etapi je dogajanje na dirki Po Sloveniji danes doživelo prvi pravi vrhunec v boju za skupno zmago. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zablestel in s solo napadom v zaključku druge, 147-kilometrske etape od Žalca do Celja prišel do etapne zmage in skupnega vodstva na dirki.

2. etapa, 10. junij 2021, Žalec–Celje, 147 km

Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec druge etape dirke Po Sloveniji, na Celjski grad je pripreljal z veliko prednostjo rped zasledovalci in tako tudi prevzel skupno vodstvo na dirki! Ko se je Pogačar v cilju že objemal z dekletom Urško Žigart, se je šele dobro vnel boj za drugo mesto,kio ga je po hudem boju le dosegel Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ciljno črto na Celjskem gradui je prečkal nekaj centimetrov pred Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates).



14.55 (3 km do cilja) - Pogačar nadaljuje v izjemnem tempu, Mohorič in Sobrero sta popustila in počakala na skupino s Polancem, Ulissijem, Majko ...

14.52 (5 km do cilja) - Mohorič in Sobrero sta 50 sekund za vodilnim Pogačarjem, ki se odločno vodi zmagi naproti.

14.48 (10 km do cilja) - Pogačar je v dolini, Mohorič in Sobrero sta se na spustu odlepila kolegom in sledita vodilnemu s kakšno minuto zaostanka, nekaj deset metrov za njima je še skupin s Polancem, Ulissijem, Majko ...

14.44 (12 km do cilja) - Pogačar se odlično spušča v dolino proti Celju, pred Sobrerom in Ulissijem ima 58 sekund prednosti, Majka je nekaj metrov zaostal, bliža pa se mu tudi skupinica z Mohoričem in Polancem, ki vozi 1:09 za Pogačarjjem. Vsi skupaj pa imajo sečo z vremenom, spuščajo se namreč po suhi cesti, za zdaj so se izognili nevihti.

14.37 (17 km do cilja) - Pogačar se vozi 49 sekund pred trojico najbližjih zasledovalcev. Skupina z Mohoričem je ujela Polanca, vozi se 1:14 za vodilnim Pogačarjem.

Izidi gorskega cilja II. kategorije na Svetinji:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emitares)

2. Matteo Sobrero (Astana)

3. Rafal Majka (UAE Team Emitares)

14.30 (20 km do cilja) - Pogačar ima kakšnih 40 sekund prednosti pred trojico zasledovalcev, Sobreru sta se pridružila Ulissi in Majka. Približuje se jim še en član UAE Team Emirates Jan Polanc. Mohoriča in Tratnika (Bahrain Victorious) ni na spregled, popustila sta že na začetku vzpona na Svetino.

14.28 (21 km do cilja) - Tadej Pogačar se je odpeljal naprej sam, nekaj deset metrov za njim vozi italijanski kolesar Astane Matteo Sobrero, Ulissi je popustil.

14.25 (23 km do cilja) - Pogačarju sta se pridružila moštvena kolega Diego Ulissi in Rafal Majka, Laengen je popustil, z njim pa tudi Tratnik.

14.23 (23 km do cilja) - kolesarji se vzpenjajo na Svetino, glavnina je razpadla na več skupin, spredaj je zdaj trojica Pogačar, Vegard Stake Laengen (oba UAE team Emirates) in jan Tratnik (Bahrain Victorious).

Premijski sprint v Štorah je dobil Norvežan Idar Andersen (Uno - X Pro Cycling Team)-

14.20 (25 km do cilja) - kolesarji so prišli v močnejši dež, na splozki cesti je grdo padel Rus Petr Rikunov (Gasprom - Rusvelo), ubežno deveterico pa je glavnina pogoltnila.

14.14 (30 km do cilja) - kolesarje so ujele prve kaplje dežja, glavnina pa ubežnikov še ne. Deveterica vztraja še 25 sekund pred zasledovalci, karavana pa se pomika proti nevihtam, ki so zajele Celje z okolico.

Izidi letečega cilja v Šentjurju (110,9 km):

1. Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce)

2. Robert Scott (Canyon DHB SunGord)

3. Alexander Konychev (Team BikeExchange)

14.00 (40 km do cilja) - deveterici je ostalo le še 35 sekund prednosti. Nad Celjem je nebo temno, vse kaže, da se kolesarji danes ne bodo izognili dežju.

13.45 (50 km do cilja) - beg se počasi končuje, deveterica ima le še 55 sekund prednosti pred glavnino.

"Nekaj se bo danes gotovo videlo. Predzadnji vzpon na Svetino oziroma na Celjsko kočo, kot nam je bolj poznan, je kar zahteven, mislim, da bo šlo gor kar hitro, tako da bo v cilj prišla manjša skupina kolesarjev. Mi moramo klanec začeti čim bolj spredaj, imamo trenutno v zelo dobri formi Kristijana Hočevarja in bomo vse podredili njemu," nam je pred začetkom etape povedal kolesar Adrie Mobila David Per.

13.40 (55 km do cilja) - karavana se je spet vrnila v Žalec, ubežna deveterica ima le še 1:25 prednosti pred glavnino, na čelu te namreč hud tempo diktirajo kolesarji UAE Team Emirates.

Foto: Vid Ponikvar

13:28 - številni kolesarji v glavnini so po spustu z Lipe od spremljevalcev ob cesti jemali vrečke z okrepčili, pa nato med sotekmovalce delili bidone, energijske gele in prigrizke, zato je prednost ubežne skupine spet narasla na dve minuti.

13:20 - po spusti z Lipe v Vranskem je bil še premijski sprint, ki ne prinaša točk, temveč le denarno nagrado, dobil ga je Poljak Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce).

13:10 (78 km do cilja) - vodilna deveterica je že prečkala prvi vrh dneva, s 718 metri nadmorske višine tudi najvišjo točko 27. dirke Po Sloveniji, pred glavnino ima še 1:15 prednosti. Na čelu glavnine danes večini časa kolesarijo člani Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates.

Izidi gorskega cilja II. kategorije na Lipi (68,5 km):

1.Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces)

2. Robert Scott (Canyon DHB SunGod)

3. Josu Extererria (Caja Rural - Seguros RGA)

13:00 (83 km do cilja) - kolesarji so se začeli vzpenjati na Lipo, ubežniki 1:30 pred glavnino.

Lipa stoji na prelazu Lipa tik ob cesti, ki povezuje Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino (Šmartno ob Dreti in Vransko). Po njej je dobil prelaz ime. Drevo ima obseg 480 cm (premer približno 150 cm) in se v višini 2,3 m od tal razcepi v dve debli.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

12:50 (87 km do cilja) - glavnina nadzoruje dogajanje, ubežni deveterici zdaj dovoljuje le še 1:30 naskoka.

Na štartih vseh etap kolesarske dirke Po Sloveniji je nastopilo skupno 3.015 kolesarjev, številni so štartali večkrat, tako da je različnih imen v zgodovini dirke 1.659. Dirko je končalo 2.335 kolesarjev.

12:37 (97 km do cilja) - vodilna deveterica zdaj vozi 1:45 pred glavnino.

12:27 (106 km do cilja) - glavnina je nekoliko pospešila in zaostanek za ubežniki spustila pod dve minuti, zdaj znaša 1:55.

12.23 (109 km do cilja) - prednost ubežnikov je 2:20. Cesta je zaradi dežja nekoliko spolzka, a za zdaj, dokler so kolesarji na ravnini, to ne predstavlja težav.

Foto: Vid Ponikvar

Izidi letečega cilja v Šoštanju (34,4 km):

1. Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce)

2. Daniel Bingham (Ribble Weldtite Pro)

3. Vlačeslav Kuznecov (Gazprom - Rusvelo)

12.15 - kolesarji se bližajo drugemu letečemu cilju v Šoštanju, ubežniki imajo 2:25 prednosti pred glavnino, v tej pa je spet Alonso, ki mu prehod med ubežnike ni uspel.

12:10 (117 km do cilja) - V ubežni skupini so Alexander Konychev (Team BikeExchange), Sergio Nestor (Equipo Kern Pharma), Vlačeslav Kuznecov (Gazprom - Rusvelo), Josu Extererria (Caja Rural - Seguros RGA), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces), Robert Scott (Canyon DHB SunGod), Kasper Andersen (Team Coloquick), Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce), Daniel Bingham (Ribble Weldtite Pro), imajo že dve minuti in 10 sekund prednosti pred glavnino, vmes je še Mikel Alonso (Euskatel - Euskadi), ki za ubežno deveterico zaostaja minuto.

Foto: Vid Ponikvar

12.04 (120 km do cilja) - glavnini je vendarle uspelo uiti deveterici kolesarjev, ki si je hitro privozila 15 sekund prednosti, v lov za njo se je nato podal še en tekmovalec, ki zdaj vozi med glavnino in ubežno skupino. Karavana je prispela v Velenje, kjer pa so jih pričakale tudi že prve kaplje dežja.

11:54 (127 km do cilja) - dva kolesarja sta prišla do manjše prednosti, pred tem je prišlo tudi do padca, na tleh so se znašli kolesarji moštev Astana, Euskatel - Euskadi in poljske HRE Mazowsze Serce. Italijan Samuele Battistella (Astana) ne more nadaljevati dirke in je odstopil.

Samuele Battistella je odstopil. Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Tudi vreme lahko danes kolesarjem nekoliko zagreni življenje, okolici Celja tudi danes grozijo nevihte, spust s Svetine utegne biti na mokri cesti izjemno nevaren.

11.48 (132 km do cilja) - glavnina je še vedno strnjena, poskusi pobegov se še naprej vrstijo eden za drugim.

Izidi letečega cilja v Braslovčah (135,4 km):

1. Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

2. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

3. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)



* - Mohorič se je odločno pognal v boj za pet točk, za njim je planil Pogačar, a mu je resen napad na rojaka onemogočil Mohoričev moštveni kolega in nosilec zelene majice vodilnega Bauhaus, ki je zaprl pot lanskemu zmagovalcu Toura. Pogačar se je razjezil, a se moral sprijazniti s tretjim mestom.

11:35 (143 km do cilja) - še vedno se vrstijo napadi, za zdaj brez uspeha. Glavnina je razpotegnjena.

11:25 - kolesarji so prevozili "kilometer nič" in takoj so se začeli napadi.

11.15 - kolesarska karavana dirke Po Sloveniji se je odpravila iz Žalca, po približno desetih minutah zaprte vožnje, se bo druga etapa 27. slovenske pentlje začela tudi zares. Danes se bodo morali pokazati tudi favoriti za končno zmago.

Slovak Tobias Vanco (Dukla Banska Bystrica) danes ni podpisal startne liste, po včerajšnjem padcu namreč ni zmožen nadaljevati z dirko. Danes je tako startalo 138 kolesarjev.

Pred drugo etapo

Prvi dan je bil na dirki Po Sloveniji namenjen šprinterjem, osrednji junak pa je postal član Bahrain Victorious Phil Bauhaus. Nemec je bil najhitrejši v ciljnem šprintu v Rogaški Slatini, zato bo danes vozil v zeleni majici vodilnega.

A je jasno, da v njej ne bo zaključil dneva, saj je trasa razgibana, zlasti v zaključku. Vse skupaj se bo začelo v Žalcu pred fontano piva ob 11.15. Prvi test bodo imeli na 68,5 kilometra, ko se bo začel vzpon na Lipo (4,9 kilometra, 6,8-odstotni naklon). Prek Vranskega se bodo vrnili v Žalec in pot nadaljevali proti Šentjurju, kmalu za Štorami pa jih bo čakal nov izziv. Ta bo slišal na ime Svetina. A ne bo nič "sveta", saj bo cesta navkreber dolga 5,6 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 7,1 odstotka.

Sledil bo spust proti Celju, od koder bo kolesarje čakal še vzpon na Celjski grad. Tovrstni zaključek smo videli leta 2018, ko je Rigoberto Uran premagal našega šampiona Primoža Rogliča, a je nekdanji skakalec na koncu še drugič drugič osvojil največjo slovensko kolesarsko pentljo.

Tokrat ne bodo uprte oči vanj, saj na letošnji izvedbi dirke Po Sloveniji ne nastopa in se pripravlja na sloviti Tour de France. Zato pa bodo v Tadeja Pogačarja, ki na drugačen način utrjuje traso do francoskih cest, na katerih bo branil lanskoletno zmago. In druga etapa bo že pokazala, kako močne noge ima, medtem ko bo največje delo moral opraviti v soboto v kraljevski primorski etapi.

Pogačar se zaveda, da ga bodo napadli že danes

Danes bo imel tako član UAE Emirates prvi test na dirki Po Sloveniji. Ob sebi ima odlično zasedbo v Janu Polancu, Diegu Ulissiju (zadnji zmagovalec slovenske pentlje, ki jo je osvojil dvakrat – 2011 in 2019) in Rafalu Majki (zmagovalec slovenske dirke leta 2017), ki mu bodo vse do zaključka stali ob strani.

Bi lahko Jani Brajkovič pripravil kaj posebnega v drugi etapi? Foto: Vid Ponikvar

A imajo tudi druga moštva svoje adute in načrte, kako priti do zelene majice najboljšega. Zagotovo lahko pričakujemo, da bo poskušal kaj narediti Matej Mohorič, ki se zaveda, da ima na krajših klancih več možnosti proti Pogačarju kot na klasičnih daljših, ki so bili sicer v programu dirke Po Sloveniji. Zanimivo bo videti, kaj pripravlja v dresu slovenske reprezentance Jani Brajkovič, ki naj bi počasi zaključil kariero.

Obeta se torej razburljiv dan, na Celjskem gradu pa se bodo lahko tisti, ki jih zanima skupna zmaga, prvič prešteli.