Pogačar že na prvih klancih pokazal, da mu bo težko preprečiti zmagoslavje

V drugi etapi letošnje dirke Po Sloveniji je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) pokazal, da mu bo letos na domači dirki le stežka kdo preprečil prvo zmagoslavje. Lanski prvak Dirke po Franciji je 147-kilometrsko etapo od Žalca do Celja dobil z več kot minuto prednosti pred Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious), oblekel je zeleno majico vodilnega na dirki, modro za najboljšega gorskega kolearja na dirki in belo za najboljšega mladega kolesarja.

Na "treningu" pred Tourom je 22-letnik iz Klanca pri Komendi tudi potrdil, da je v izjemni formi. Danes je odločilni napad izvedel na drugem od dveh kategoriziranih klancev etape, na vzponu na Svetino kakšnih 24 kilometrov pred ciljem v Celju. Preprosto se je odpeljal tekmecem in ciljno črto prečkal minuto in 22 sekund pred najbližjima zasledovalcema, Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) in Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates).

Fotogalerija z druge etape (foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

Tudi današnja etapa, ki se je začela v Žalcu, se je sprva odvijala po že znanem vzorcu. Od začetka so se vrstili napadi, dolgo pa se ni zbrala prava skupina kolesarjev, ki bi ji glavnina, v tej so danes dogajanje nadzorovali člani Pogačarjeve ekipe UAE Emirates, pustila uiti. Šele po 25 kilometrih se je uspelo odlepiti deveterici, ki je potem bežala vse do vzpona na Svetino.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogačar se je angažiral tudi na prvem letečem cilju v Braslovčah, kjer je pet točk in tri bonifikacijske sekunde najodločneje napadel Matej Mohorič. Pogačar se je pognal v boj z rojakom, a mu je Mohoričev moštveni kolega in včerajšnji zmagovalec etape v Rogaški Slatini, Phil Bauhaus, zaprl pot ter kapetanu omogočil "letečo" zmago. Pogačar je bil tretji, poteza Nemca ga je razjezila, a se je lahko na koncu potolažil s tem, da mu je slekel zeleno majico vodilnega na dirki.

Foto: Vid Ponikvar

Pogačar je zdaj tudi najboljši hribolazec 27. slovenske pentlje, za nameček pa prvi tudi v razvrstitvi mladih kolesarjev. Tako je danes na podelitvi na Celjskem gradu oblekel zeleno, modro in belo majico. Jutri bo na tretji etapi, 165,8-kilometrski preizkušnji od Brežic do Krškega, seveda nosil le najprestižnejšo, zeleno.