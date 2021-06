Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova Gorica ima to čast, da letos gosti etapo kar dveh velikih kolesarskih dirk. Najprej v maju Dirke po Italiji in zdaj še dirke Po Sloveniji (12. junij). Tamkajšnji kolesarski klub mebloJOGI Pro-Concrete, eden od treh slovenskih regionalnih kolesarskih klubov, se je dirkama poklonil na simboličen način – z unikatnimi dresi, obarvanimi napol rožnato, napol zeleno, v čast rožnate oziroma zelene majice vodilnega na omenjenih dirkah. To pa ni edino, kar ga dela posebnega ...

Kolesarski klub mebloJOGI Pro-Concrete nadaljuje tradicijo kolesarstva na Primorskem. Pred štirimi desetletji je bil na tem koncu Slovenije pomemben kolesarski akter Kolesarski klub Hit, zadnjih pet let klub nadaljuje pod komercialnim imenom KK mebloJOGI Pro-Concrete.

Predsednik kluba je nekdanji kolesar Rok Lozej, ki so ga na novogoriški občini zaradi kolesarske žilice določili za tehnično izvedbo kolesarskih dirk v tem koncu Slovenije. Lozej je bil tudi tehnični direktor slovenskega dela trase letošnjega Gira in je tudi tisti, ki je na podlagi dobrega poznavanja lokalnega okolja in zanimanja goriških občin za gostiteljstvo domače dirke zrisal sobotno traso letošnje dirke Po Sloveniji.

Gre za 4. etapo dirke, ki ima zaradi reliefa oznako kraljevska etapa in ki naj bi že dala ime končnega zmagovalca letošnje dirke.

Z Lozejem smo se pogovarjali o poslanstvu kolesarskega kluba mebloJOGI Pro-Concrete in njihovih specifikah, kamor spada tudi to, da kolesarji dirkajo na svoj rezultat in niso le v službi kapetanov ekipe.

Kako to, da je 4. etapa od Ajdovščine do Nove Gorice posvečena Edvardu Rusjanu, ki ga bolj poznamo kot izjemnega letalca in konstruktorja letal kot pa kolesarja?

Edvard Rusjan, znan kot konstruktor letal in pilot, je bil tudi strasten kolesar. Edvard Rusjan je bil najprej kolesar, izdeloval je tudi kolesa, šele pozneje se je začel ukvarjati s konstrukcijo letal. Ravno letos mineva 110 let od njegove smrti. Z Novo Gorico je povezan zato, ker je tukaj živel, v središču mesta pa je danes tudi njegov spomenik.

Kako je vaš kolesarski klub vpleten v organizacijo dirke Po Sloveniji?

Z Robijem Jenkom, ki je športni direktor našega kluba, sva precej vpletena v organizacijo, kar pa zadeva tekmovalni del, bo na dirki nastopal eden od naših članov Marko Pavlič.

Želeli bi si sicer, da bi jih bilo na dirki več, a tako je. Pavlič bo dirkal v ekipi slovenske reprezentance, medtem ko bodo preostali fantje iz našega kluba ta dan dirkali v Avstriji.

V čast Giru in dirki Po Sloveniji v svojem koncu ste simbolično obarvali tudi klubske drese. Polovico v detajle zelene in polovico v detajle rožnate barve. Menda se je začelo z idejo o barvnih nogavicah.

Po svoje smo bili vizionarji ... Že pred dvema letoma, ko je dirka Po Sloveniji prav tako gostovala v naših krajih, smo izdelali ogromen dres – napol v rožnati, napol v zeleni, ki je bil postavljen na trg Evrope.

Letos se je res zgodilo, da sta obe dirki pri nas … In ko sva z Robijem razpravljala o dresih in naju je dosegla informacija o potrditvi obeh dirk pri nas, smo se odločili, da izdelamo drese, ki bodo prav takšni.

Ni skrivnost, da so zaradi izvedbe kolesarskih dirk nekatere ceste ali objekti, mimo katerih vodi trasa, deležni obnove. Tudi na Sveti Gori se osvežuje pročelje hiše, ki stoji tik ob ciljni črti. Kaj še se je zaradi gostovanja dirke Po Sloveniji na Primorskem spremenilo?

V Novi Gorici je bil za izvedbo kolesarske dirke, tako Gira kot dirke Po Sloveniji, velik posluh. K sreči je tudi podžupan občine Nova Gorica Simon Rosič zelo navdušen nad kolesarstvom in je gonilna sila organizacije dirke, zanima ga le najvišja raven organizacije.

Nekateri objekti na Sveti Gori, kjer bo cilj 4. etape dirke Po Sloveniji, so bili deležni osvežitve zunanje podobe. Foto: Ana Kovač

Dirko močno podpira tudi turistični del. Erika Lojk, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, je zelo intenzivno pristopila k stvari in poskuša z ekipo spodbuditi lokalno prebivalstvo, da svoje hiše, tako kot so jih za Giro v Brdih pod vodstvom Tine Novak Samec v rožnato, zdaj okrasijo z zeleno barvo, ki je barva dirke Po Sloveniji.

Domačini so že prejšnji torek dobili zeleno barvo …

V Goriških brdih bodo kolesa, ki so bila zdaj obarvana v rožnato barvo, prebarvali v zeleno.

V Goriških brdih, ki so maja gostila etapo Gira, so kolesa iz rožnate barve že prebarvali na zelena v čast dirki Po Sloveniji.

KK Nova Gorica oziroma mebloJOGI Pro-Concrete temelji na KK Hit in po nekajletni stagnaciji je klub spet bolj dejaven v zadnjih petih letih. Kako vidite njegovo poslanstvo?

Pogledali smo malo širše … Tekmovalcem, ki so ostali brez ekipe, smo tudi po tem, ko prerastejo kategorijo mladincev, želeli omogočiti nadaljevanje kariere.

Izhajali smo iz lastnih izkušenj, saj v Novi Gorici nekoč nismo imeli članske ekipe, kar je pomenilo, da sta iz generacije šestih ali sedmih mladincev na koncu samo eden ali največ dva dobila mesto v kakšni drugi članski ekipi, na primer v Rogu ali Adrii Mobilu.

Mi smo zgodbo obrnili. Želeli smo, da bi tudi kolesarji iz drugih klubov prišli k nam in se razvijali, a se hkrati zavedamo, da so sponzorji še precej zadržani.

Unikatni dresi KK mebloJOGI® Pro-Concrete - polovica v rožnati barvi v čas Giru in druga polovica v zeleni barvi v čast dirki Po Sloveniji Foto: Ana Kovač

Pri mebloJOGI smo se v to kolesarsko zgodbo spustili povsem zavestno. Jaz na primer kot glavni predstavnik sponzorja od kluba ne zahtevam rezultatov kot rezultatov v klasičnem pomenu besede, ampak zahtevam resen pristop in napredek. To dvoje pa zagotovo prinaša rezultate.

Lahko se pohvalim, da smo v svoji ekipi razvili Kristjana Hočevarja, ki je lani po državnem prvenstvu prestopil k Adrii Mobilu (ta konec tedna je bil odličen drugi na Dirki miru za kolesarje do 23 let na Češkem, trenutno na je na dirki Po Sloveniji vodilni med mladimi kolesarji; op. a.) in Matevža Govekarja, ki se je letos preselil v enega od avstrijskih klubov.

Kristjan Hočevar je na dirki Po Sloveniji trenutno v beli majici najboljšega mladega kolesarja. Foto: Vid Ponikvar

Hočevar pred tem zagotovo ne bi dobil mesta v Adrii, danes pa velja za enega od najboljših slovenskih kolesarjev v kategoriji do 23 let za etapne dirke in klance.

Skratka, tem fantom smo ponudili možnost. Ravno pred dnevi smo se dogovorili za še en prestop.

Že na državnem prvenstvu bo v našem dresu dirkal Luka Čotar, domačin, ki je bil med starejšimi mladinci že državni prvak, takrat v novogoriškem dresu.

Do zdaj je dirkal v Kranju, zdaj pa počasi končuje kariero in dogovorili, smo se, da konec kariere dočaka v matičnem klubu. Hkrati opravlja tudi tečaj za trenerje, tako da bo v prihodnosti prevzel skupino dečkov. To pomeni, da bomo v klubu kmalu imeli na razpolago tri trenerje, poleg Robija Jenka še Gašperja Modica in Luko Čotarja.

Sicer pa imamo tudi mlajšo ekipo, v kateri je približno 15 mladih kolesarjev, ki dirkajo v kategoriji dečki, mladinci in mlajši mladinci, ter deset članov. Imamo tudi štiri kolesarke.

Vaš klub se od drugih razlikuje tudi po tem, da kolesarji lahko dirkajo na svoj rezultat, ne kot pomočniki tistega, ki ima status najboljšega.

Da, pri nas vsak kolesar dirka po svojih najboljših sposobnostih. S tem gojijo zmagovalno miselnost, ne pa mentalitete, češ, saj sem opravil svoje delo in zdaj lahko odstopim, drugi pa naj šprintajo za zmago.

Učimo jih dirkati. Tu je zelo pomemben člen Robi Jenko, ki je naš športni direktor, hkrati pa precej dirk odpelje z njimi in mlajšim kolesarjem v živo daje napotke s kolesa, ne iz avta.

Je kdo od vaših kolesarjev profesionalec?

Ne, vsi še ali hodijo v šolo, študirajo ali pa že delajo. Jim pa zagotovimo kolesa, drese in vso spremljajočo opremo, predvsem pa kvaliteten program treningov in kar se da veliko dirk primernih njihovemu nivoju.

Je cilj, da bi imeli ekipo profesionalcev?

Mislim, da za zdaj ne. Predvsem je cilj ta, da jih vzgojimo in bazo zgradimo okrog domačih kolesarjev. Realnost je, da na primer od 10 kolesarjev, ki jih vzamemo na sezono, trije medtem končajo kariero. To je naša realnost in z Robijem, ki sestavlja ekipo, se tega dobro zavedava.

To je davek ekipe, kakršno imamo. Nikoli ne bomo imeli 10 kolesarjev s pogodbami. Za kaj takega bi se res moral zgoditi čudež. Sicer pa mislim, da smo boljši v tem, kar in kako delamo z mladimi, kot pa bi bili v kaki vrhunski ekipi.

Če govorim v imenu sponzorja, nas vrhunska ekipa niti ne zanima, saj vemo, za koliko bi morali povečati finančni vložek. Poleg tega v klubu potem ne bi mogli imeti toliko domačih kolesarjev in bi se glavni cilj nas kot lokalnega kluba izgubil.

Omenili ste, da je vaše poslanstvo tudi to, da vaši kolesarji napredujejo v druge klube, ki so korak višje v njihovem razvoju. Potemtakem bi bilo za vas koristno, če bi v kolesarstvu veljala logika iz sveta nogometa, kjer klub za prestop kolesarja izplača odškodnino klubu, v katerem se je razvijal.

Mislim, da smo celo zadnji slovenski klub, ki je uspel dobiti odškodnino za svoje tekmovalce. Pred 10 leti so Robi Jenko, Jan Tratnik in Erik Poljanec prestopili v ljubljanski Rog in Gorazd Penko je za prestop tudi plačal. Mislim, da je bil to en zadnjih plačanih kolesarskih prestopov v Sloveniji.

Vsekakor bi morala odškodnina biti neka nagrada in motivacija za klub, ki je te tekmovalce vzgojil. Konec koncev je klub vanje vlagal v ključnih letih za razvoj in ta sredstva so v klubu tako ali tako namenjena razvoju novih tekmovalcev.

Ali zaradi novoodkrite kolesarske evforije v Sloveniji dobivate več klicev? Se želi več otrok vključiti v vaš klub?

Da, so klici, ljudi to zanima, a cilj vseh je še vedno fotografija s pokalom. Dejstvo pa je, da je specifika kolesarstva tudi v tem, da se cestna tekmovanja začenjajo šele pri 11, 12 letih starosti, medtem ko se pri preostalih dejavnostih, na primer plesu in košarki, tekme začenjajo že precej prej.

To v praksi pomeni, da je precej težko dobiti nekoga, ki bo začel trenirati kolesarstvo pri šestih letih in šele po petih letih začel tekmovati … Kaj pa vmes? O tem, kar počne, se ne bo mogel pogovarjati z vrstniki, saj to brez dokazovanja na tekmah ne bi bilo tako zanimivo.

