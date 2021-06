Toliko bodo zaslužili najboljši na dirki Po Sloveniji

Skupni nagradni sklad na 27. izvedbi dirke Po Sloveniji, ki se danes začenja na Ptuju in se bo v nedeljo, 13. junija, na dan, ko bo potekal tudi maraton Franja, končala v Novem mestu, je precej skromnejši in znaša 64.766 evrov.

Majice, ki jih bodo na dirki Po Sloveniji nosili najboljši. Zelena za vodstvo v skupnem seštevku dirke, modra za vodilnega na gorskih ciljih, rdeča za najboljšega po točkah in bela za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Vid Ponikvar

Od tega se bo nekaj več kot 20 tisoč evrov razdelilo med najboljšo deseterico v skupnem seštevku dirke, preostali del bodo prejeli nosilci majic vodilnega na posameznih etapah in zmagovalci v razvrstitvi ekip (400, 200 in 100 evrov). Nošenje zelene majice v etapi prinaša 80 evrov, nošenje preostalih majic (modre za najboljšega na gorskih ciljih, rdeče za najboljšega po točkah in bele za najboljšega mladega kolesarja) pa 50 evrov. Končni nosilci majic bodo prejeli 250 evrov.

Zmagovalec dirke bo zaslužil 9.038 evrov, drugouvrščeni 4.513 evrov, skupno tretji pa 2.263 evrov, a se nagrade običajno razdelijo med člani ekipe.

Skupni zmagovalec dirke, ki bo tudi nosilec zelene majice, ter drugo- in tretjeuvrščeni bodo prejeli repliko barjanskega kolesa, ki velja za najstarejše znano kolo na svetu. Pokal je delo restavratorke Mestnega muzeja Ljubljana Katarine Toman Kracina. Pokal so izdelali v podjetju INTRI, za izdelavo enega so potrebovali skoraj 50 ur. Vsak pokal ima svoj certifikat, ki dokazuje njegovo avtentičnost. Foto: Vid Ponikvar

Najboljše tri bo na uvrstitev na dirki spominjala zelo posebna lovorika, ki je replika najstarejšega znanega, kar 5.200 let starega lesenega kolesa, ki so ga našli na Ljubljanskem barju, prav tako pa bodo posebni tudi pokali, ki jih bodo prejeli zmagovalci posameznih etap. Pokali so vezani na sam kraj, tradicijo ali druge značilnosti, so zapisali organizatorji dirke.

1. etapa, 9. junij 2021, Ptuj – Rogaška Slatina, 151,5 kilometra

Zmagovalec prve etape s ciljem v Rogaški Slatini bo prejel pokal Diamond.

2. etapa, 10. junij 2021, Žalec – Celje, 147 kilometrov

Zmagovalec druge etape s ciljem na Celjskem gradu bo prejel pokal s podobo viteza, ki simbolizira moč, oblast in veličino grofov in knezov Celjskih.

3. etapa, 11. junij 2021, Brežice – Krško, 165,8 kilometra

Pokal za zmago v tretji etapi s ciljem v Krškem.

4. etapa, 12. junij 2021, Ajdovščina – Nova Gorica, 164,1 kilometra

Plaketa, ki jo bo prejel zmagovalec četrte etape dirke Po Sloveniji 2021, je v celoti izdelana iz lesa. Les predstavlja kulturno dediščino solkanske mizarske obrti in lesarstva v Goriški regiji nasploh. Osrednji del je izdelan s tehniko intarzije v več barvah. Na sliki sta v ospredju solkansko polje in reka Soča, ki teče pod slovitim solkanskim mostom. V ozadju je kolesar, ki se vzpenja na Sveto goro, kjer je cilj etape.

5. etapa, 13. junij 2021, Ljubljana – Novo mesto, 175,3 kilometra

Zmagovalec zaključne etape dirke Po Sloveniji bo prejel novomeško situlo. Okrašene bronaste situle so najpomembnejša prazgodovinska arheološka odkritja, ki so Novo mesto uvrstila na zemljevid pomembnih arheoloških najdišč.

