Na dirki Po Sloveniji tudi novinarji iz francoske L’Equipe

Za dirko Po Sloveniji, ki bo med 9. in 13. junijem, je akreditiranih devet tujih in 68 domačih novinarjev in fotografov, vsega skupaj torej 77. Številka je (vsaj kar zadeva slovenske novinarje in fotografe) precej nižja kot na prejšnji izvedbi leta 2019, ko je bilo na pisarno dirke naslovljenih kar 121 medijskih prošenj.

Letos bodo novinarske konference na dirki Po Sloveniji drugačne kot prejšnja leta. Foto: Vid Ponikvar

Glede na to, da je zanimanje za kolesarstvo v Sloveniji zaradi enormnih uspehov slovenskih kolesarjev skokovito poskočilo in da bo na dirki tudi branilec zmage na Touru Tadej Pogačar, je nižja številka presenetljiva, a je hkrati tudi razumljiva, saj si zaradi strogih pogojev za pridobitev akreditacije (najmanj en PCR-test, po možnosti več) nekateri manjši mediji prisotnost na dirki težko privoščijo.

"Ukrepi proti novemu koronavirusu na dirki temeljijo na pravilniku Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in močno presegajo trenutne zahteve NIJZ," so nam povedali v medijski pisarni dirke Po Sloveniji, "tako da od vseh novinarjev zahtevamo najmanj dva testa PCR, če so bili cepljeni ali so bolezen preboleli, najmanj enega".

Akreditacije bodo veljale samo dva dneva, po 2. etapi bodo novinarji in fotografi PCR-test morali ponoviti.

Omejen stik s kolesarji in štabom

Tudi stik s kolesarji bo drugačen kot prejšnja leta. Ne bo jih mogoče obiskati v njihovih bazah ali pocukati za rokav na poti na podpisovanje štartnega seznama. Stik bo zaradi epidemije mogoč le v mešani coni po prehodu v cilj (prek ograj) in na podoben način pred štartom na mestu, kjer bodo podpisovali štartni seznam. Klasičnega druženja v prostoru za ekipe (padock) ali kje drugje ne bo. Mehurček za ekipe bo strogo ločen od medijskega mehurčka.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dodatna varovalka: akreditacija ne bo veljala ves teden

Predstavnik za stike z mediji na dirki Po Sloveniji Grega Stopar nam je povedal, da bojazni, da bi se dogajale kršitve ukrepov, ni.

"Predvsem se zanašamo na profesionalnost in spoštovanje ukrepov. Naši ljudje bodo stalno prisotni na vseh prostorih, kjer bo mogoč dostop in bodo opozarjali na spoštovanje pravil. Dodatna varovalka pa je ta, da nihče ne bo dobil akreditacije za ves teden vnaprej, ampak bomo imeli poleg klasične akreditacije še zapestne trakove, ki bodo specifični za vsako etapo. Vsak, ki bo izpolnil pogoje za vstop, bo prejel akreditacijo v novinarskem središču ali neposredno v štartno-ciljnem prostoru. Tako bomo nadzorovali, da imajo zapestnice tisti, ki izpolnjujejo zahteve in so to dokazali s testi."

Kdor bi kršil pravila, bi v skrajni sili lahko ostal brez akreditacije, a Stopar pravi, da računa na to, da vsi razumejo, zakaj so pravila postavljena, in da nihče ne želi ogroziti zdravja ali nastopov tekmovalcev.

