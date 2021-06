Pogačarjev pekel v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden bodo oči svetovne kolesarske javnosti uprte v Slovenijo. Razlog je povsem preprost. Na največji slovenski kolesarski pentlji bo namreč nastopil tudi lanskoletni junak slovite dirke Tour de France Tadej Pogačar, ki želi prvič v karieri osvojiti dirko Po Sloveniji. Pred njim in kolesarji bo petdnevni pekel v dinamičnih etapah, ključna pa bo sobotna etapa (12. junij) s ciljem na Sveti Gori.

Letošnja izvedba dirke Po Sloveniji bo zelo razgibana, in v vsaki od petih etap bodo morali biti favoriti za končno zmago na preži. Težavnost se bo dvigovala iz dneva v dan, osrednji spektakel pa bo v četrti etapi od Ajdovščine do Nove Gorice. Cilj ne bo v primorskem mestu, ampak na Sveti Gori. Sicer leži le na nadmorski višini 639 metrov, a je povprečna naklonina 13-odstotna.

Že pred tem bodo kolesarji še drugič v tem dnevu morali opraviti z vzponom na Ravnico, ki bo dolg 3,2 kilometra in bo imel v povprečju 9,5-odstotni naklon. Vse skupaj bodo morali v primorski kraljevski etapi, ki bo dolga 165 kilometrov, opraviti z 2.900 višinskimi metri, zato lahko pričakujemo razburljiv dan, ki ga lahko začini tudi veter. In v tej etapi bomo lahko spet videli, kako hitro vrti pedale Tadej Pogačar, ki bo kot prvi zmagovalec francoske pentlje Tour de France nastopil na dirki Po Sloveniji. Na njej je do zdaj nastopil trikrat, vselej osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, letos pa želi v cilj v Novo mesto prikolesariti v zeleni opravi, ki bo pripadla najboljšemu na največji kolesarski dirki na slovenskih cestah.

Boj za zeleno majico bo potekal že od prvega dne naprej, kjer se bo vse skupaj začelo v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju, karte pri vrhu pa bosta najbolj premešali druga in četrta etapa. Drugi dan bo kolesarje pot peljala od fontane piva v Žalcu do cilja, ki bo na Celjski koči. Pred tem bo vzpon na Svetino (697 m. n. v. − najvišja točka letošnje dirke Po Sloveniji, dolžina 5,6 km in 7,1-odstotni naklon), ki je bil vpeljan že leta 2019, zagotovo naredil dodatno selekcijo. Zaključek na Celjskem gradu smo videli leto pred tem, ko je Rigoberto Uran premagal našega šampiona Primoža Rogliča, ki je na koncu še drugič osvojil največjo slovensko kolesarsko pentljo.

1. etapa, 9. junij 2021, Ptuj−Rogaška Slatina, 151,5 km

V prvi etapi, ki se bo začela na Ptuju, ni pričakovati pomembnejših odločitev za končni razplet. Prvi del etape je tehnično in tekmovalno zahteven, v zaključku v Rogaški Slatini pa pričakujemo boj šprinterskih ekip.

2. etapa, 10. junij 2021, Žalec−Celje, 147 km

V drugi etapi bodo morale ekipe odpreti karte in pokazati, po kaj so v Slovenijo prišle. Etapa sicer še zdaleč ne bo odločila končnega zmagovalca, bo pa vzpon na Celjski grad in pred tem še na Svetino močno razredčil favorite. Vsako izgubljeno sekundo bo v nadaljevanju dirke izredno težko nadomestiti.

3. etapa, 11. junij 2021, Brežice–Krško, 165,8 km

Etapa bo izredno zanimiva, saj bodo ekipe branile izplen druge etape. Zaradi vzpona na Sremič, ki kolesarje čaka 20 km pred ciljem, zaključek etape ne ustreza nikomur. Pretežak je za šprinterje in prelahek za gorske specialiste. V tej etapi bo mogoče videti vse − uspešen beg, šprint glavnine in celo boj za zeleno majico.

4. etapa, 12. junij 2021, Ajdovščina–Nova Gorica, 164,1 km

Nobenega dvoma ni, da bo 4. etapa odločila končnega zmagovalca. Kraljevska etapa bo postregla s petimi gorskimi cilji ter izredno zahtevnim in atraktivnim vzponom na Sveto Goro. Kdor osvoji Sveto Goro, si zasluži, da postane končni zmagovalec.

"Kraljeva etapa ne ponuja le kraljevega zadnjega vzpona, ampak kraljevo celotno etapo. Kolesarjem bo zelo pomemben vzpon na Ravnico. Kar dvakrat ga opravimo. Ko ga bomo prvič, tempo ne bo tako visok kot drugič. Pomemben bo, ker nam bo dal podatke, kako bomo kapetane postavili v ospredje pred samim vzponom. Brutalen 13-odstotni vzpon na Sveto goro nam bo dal zmagovalca, tako etape kot celotne dirke," je na uradni novinarski konferenci pokomentiral član ekipe BikeExchange Luka Mezgec, ki je bil načrtovan za nastop na dirki, vendar jo bo moral izpustiti, saj je prebolel okužbo s koronavirusom.

5. etapa, 13. junij 2021, Ljubljana–Novo mesto, 175,3 km

Za zadnjo etapo pravijo, da je parada šampionov. Tisti, ki bo v soboto osrednji junak, bo moral od Ljubljane do Novega mesta le nadzorovati potek dogodkov na cesti. Cilj na novomeškem Glavnem trgu ne bo odločal o skupnem zmagovalcu zelene majice, zato pa lahko pričakujemo boj šprinterjev za etapno zmago.