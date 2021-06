Kolesarska dirka Po Sloveniji je za državo velika priložnost

Čet natanko teden dni se bo z etapo na Ptuju začela 27. kolesarska dirka Po Sloveniji. Priprave na težko pričakovano preizkušnjo druge najvišje ravni Mednarodne kolesarske zveze (Uci) so v polnem teku. Pričakovanja so visoka tako na tekmovalnem kot razvojnem področju regij, ki gostijo dirke. Nič drugače ni v Celju, kjer bo zaključek druge etape in prvo merjenje najboljših.

Zaključek etape, ki se bo začela v Žalcu, bo namreč potekal ravno na Celjskem gradu z dobrim kilometer dolgim in strmim vzponom, že pred tem pa bodo kolesarji premagali kar precej višinskih metrov z vzponoma na Lipo in Svetino.

Prvi favorit za zmago na domači dirki bo Tadej Pogačar (UAE Emirates). Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Celje že osmič del dirke Po Sloveniji

Celje bo osmič del prestižne preizkušnje, na kateri bo letos nastopil tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), aktualni zmagovalec francoskega Toura.

Župani občin Celje, Žalec, Vransko, Braslovče, Štore in Šentjur, ki so bili pristni na današnji novinarski konferenci, so v en glas poudarili veliko priložnost za razvoj regije ter promocijo lepot Slovenije prek kolesarstva.

"S trajnostno mobilnostjo smo začeli že pred desetimi leti in še naprej vztrajno gradimo kolesarske steze, da bi omogočili varno kolesarjenje. Ne nazadnje je to zdrav način življenja. Čedalje bolj pa gre to vštric z uspehi slovenskih kolesarskih zvezdnikov," je poudaril celjski župan Bojan Šrot.

Čeprav si vsi župani želijo čim večjega števila gledalcev, opozarjajo, da na trasah dirke Po Sloveniji omejitve veljajo kot za ostale dejavnosti na prostem.

Foto: Vid Ponikvar

Dirka je ogromna promocija za Slovenijo

Dirka Po Sloveniji velja kot posebna priložnost za promocijo države, za katero bo še četrto leto zaporedoma poskrbela Slovenska turistična organizacija (STO). "S prenosom na Eurosportu smo povečali vidnost in promocijo Slovenije. Na Eurosportu si prenose kolesarskih dirk ogleda več milijonov pristašev in drugih aktivnega oddiha željnih gledalcev. Lani je šel signal v številne države, dosegel pa je 10 milijonov ljudi," je uvodoma izpostavila direktorica STO Maja Pak.

Pri STO bodo v promocijsko shemo vključili 230 oglasov v dolžini 30 sekund ter okoli 80 oglasnih sporočil za destinacije, ki gostijo dirko, promocija dogodka pa bo v naslednjih dneh vse bolj intenzivna tudi z vsebinami za splet ter družbena omrežja, kot poudarja Pakova. Vse pod motom "boj za zeleno", ki simbolizira trajnostni razvoj ter varovanje zdravega, zelenega okolja.

Tudi leta 2018 je bil cilj ene od etap na dirki Po Sloveniji na Celjskem gradu. Primož Roglič je bil takrat tretji, oblekel pa je modro majico najboljšega na gorskih cijih. Foto: Vid Ponikvar

Cilj na Celjskem gradu že prvi test

Dirke se bo kot ambasador slovenskega turizma udeležil tudi zmagovalec Dirke po Franciji Pogačar. Med najboljšimi bi po vseh predvidevanjih moral biti že v Celju s ciljem na Celjski grad.

"To bo prvi resnejši test pred kolesarji za skupno zmago. Pred tremi leti smo videli, da je 23 kolesarjev prišlo pod zaključni vzpon, letos pričakujemo nekaj podobnega. Imamo izrazitega favorita, zmagovalca Toura v Pogačarju, ob njem pa bo na dirki ogromno drugih izvrstnih kolesarjev, ki nimajo česa izgubiti. Upam, da bo dirka zanimiva, druga etapa prav tako in prepričan sem, da v vsakem metru trase ne bo popuščanja," je o etapi in skupaj dobrih 800 km dolgi petdnevni dirki spregovoril Bogdan Fink.

Poziv navijačev: Še vedno smo sredi epidemije

Ob etapi Gira, ki je prečkala Slovenijo, so mednarodne kamere v svet ponesle sliko številnih slovenskih navijačev ob trasi, predvsem na vzponih. Vseeno Fink opozarja, da je država še vedno v stanju epidemije. "Vsi mi v organizacijskem odboru, kolesarji in vsi gledalci se moramo držati trenutno veljavnih ukrepov. Tekmovalce imamo v mehurčku, ogromno testiranj je pred in med tekmovanjem. Pred svetom se moramo predstaviti kot resni in odgovorni organizatorji. Prenos slike, ki gre v več kot 20 različnih držav, na ta način predstavlja najboljši možnost za to," je zaključil Fink.