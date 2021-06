Pet unikatnih pokalov za pet etapnih zmagovalcev

Poleg zelene majice, ki pripada najboljšemu kolesarju na dirki Po Sloveniji, so unikatni pokali ena od bolj prepoznavnih stvari slovenske pentlje, vsak od njih pa se veže na kraj, tradicijo ali druge značilnosti pokrajine, kjer je dirka potekala.

Druga etapa dirke Po Sloveniji 2021 se bo zaključila na Starem gradu v Celju. Veličasten grad je bil sedež najznamenitejše in najpomembnejše vladarske rodbine, ki je imela matično posest na območju današnje Slovenije − grofov in knezov Celjskih. Ambiciozna in uspešna rodbina je v kratki dobi svoje vladavine v 14. stoletju vtisnila neizbrisen pečat, obenem pa si je s spretno politiko in preračunljivo spletenimi ženitvami nenehno večala bogastvo, vpliv in oblast. Njihov vzpon je bil naravnost meteorski, a se je z zahrbtnim umorom Ulrika Celjskega v Beogradu klavrno končal. Tri zlate zvezde na modri podlagi so danes spomin na veličastno obdobje mesta ob Savinji, ki je sooblikovalo srednjeveško Srednjo Evropo.

Vitez simbolizira moč, oblast in veličino grofov in knezov Celjskih. Ponos Celjank in Celjanov je še vedno živ, duh mogočnega časa vladavine Celjskih bo tako prisoten za vedno.