Prva etapa kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je včeraj v dobrih 151 kilometrih obredla pot od Ptuja do Rogaške Slatine, je kolesarje peljala tudi mimo Slovenske Bistrice, domačega kraja kolesarke Urške Žigart, partnerice Tadeja Pogačarja, aktualnega zmagovalca Dirke po Franciji, ki na letošnji slovenski pentlji velja za prvega favorita za skupno zmago.

Težka preizkušnja v družini

Če bi bilo vse tako, kot bi si vsi želeli, bi Urškina družina za Pogačarja ob trasi bržkone pripravila kaj posebnega, a ker je njena mama zaradi težke bolezni na zdravljenju v tujini, je ta del navijaške folklore tokrat žal odpadel. 24-letna kolesarka pravi, da o tej temi, ki jo nedvomno bremeni, nerada govori, je pa prav gotovo ne skriva.

Kljub situaciji v družini se je Žigartova včeraj pripeljala na štart etape, dogajanje v domačem kraju, kjer s Pogačarjem preživita veliko skupnega časa, tamkajšnje ceste pa poznata do zadnjega kotička, pa z babico in preostalimi sorodniki spremljala ob trasi.

"V načrtu imam tudi obisk današnje etape s ciljem na Celjskem gradu, mogoče pa pridem tudi v soboto na Sveto Goro. Glede na to, da imam v petek na programu zelo zahteven trening, še ne vem, ali pridem z avtom ali kolesom," je namignila 24-letna kolesarka, ki v avstralskem klubu svetovne serije BikeExchange, kjer nanjo stavijo predvsem v gorskih etapah, doživlja pravi kolesarski preporod.

Z večjo mero samozavesti do zgodovinske zmage

"Mislim, da sem v novi ekipi napredovala na vseh ravneh. Bolj sem samozavestna, zaupam vase in v svoje sposobnosti," je povedala Žigartova, ki je napredek v svojem kolesarskem razvoju dokazala tudi na cesti. V začetku maja je zmagala na zadnji od štirih etap Dirke po Valencii, kar je zgodovinski podvig za slovensko žensko kolesarstvo, saj gre za prvo zmago slovenskih kolesark na tej ravni tekmovanj.

Žigartova pravi, da se v novi ekipi počuti izredno dobrodošlo in da se z dekleti iz ekipe odlično razume. "V ekipi me podpirajo. Tudi če naredim napako, znajo poiskati tisto, kar je bilo dobro, in izpostavijo tisto, kar je pozitivno, medtem ko v prejšnji ekipi take podpore nisem čutila," je bila tako kot vedno odkrita Žigartova. V enem od intervjujev za Sportal je pred časom brez dlake na jeziku spregovorila tudi o svojih prehranskih motnjah v mladosti, iz katerih se je marsičesa naučila.

Tako kot Pogačar bo tudi Žigartova nastopila na obeh tekmah državnega prvenstva – 17. junija bosta s Pogačarjem v Kopru branila naslov državnega prvaka oz. prvakinje v vožnji na čas –, tri dni pozneje pa ju čaka še test na cestni dirki.

Žigartova ne skriva, da si želi ubraniti naslov državne prvakinje, tudi zato, ker so ji v klubu v ta namen izdelali res všečen kronometrski dres, ki pa ga letos sploh še ni imela priložnosti obleči, saj na njenem programu dirk letos še ni bilo kronometrske preizkušnje.

Mlado kolesarko, ki zaključuje študij prava, takoj po domačih dirkah čaka pot v Belgijo, kjer bo nastopila na štiridnevni etapni dirki, čeprav priznava, da bi sama precej raje štartala na enodnevni dirki La Course by Le Tour de France, ženski preizkušnji, ki se na isti dan odvija na istem mestu (Brest za SZ Francije) kot štart Dirke po Franciji, kjer bo njen partner branil lansko zmago. Obe dirki se začenjata 26. junija 2021.

