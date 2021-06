Tadej Pogačar bo še naprej vrtel pedala. Tudi doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po uspešnih uvodnih izvedbah kolesarskih tekmovanj Pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant lani in predlani, bo ta kolesarski spektakel v Komendi potekal tudi letos, in sicer 18. junija. Nastopilo bo kar nekaj najboljših slovenskih kolesarjev, med njimi pa bo jasno tudi Tadej Pogačar. Dogajanje bomo v živo spremljali tudi na Siol.net.