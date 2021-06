Odziv ob trasi dirke Po Sloveniji še enkrat več dokazuje, da so Slovenci kolesarstvo vzeli za svoje. Za brezhibno izvedbo dirke, ki vsaj malo teši apetite slovenskih kolesarskih navijačev, skrbi dobro naoljen organizacijski ustroj, ki ga letos z vsemi posamezniki, društvi, gasilci in preostalimi pomembnimi členi sestavlja skoraj 1800 oseb. Med njimi smo izbrali nekaj tistih, brez katerih dirka Po Sloveniji ne bi bila to, kar je, jih je pa seveda še precej več, le naštevanje bi trajalo v nedogled.

Bogdan Fink

Bogdan Fink Foto: Vid Ponikvar

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke in direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil, je nedvomno alfa in omega kolesarske dirke Po Sloveniji. Njen prvi obraz in človek, ki ima vajeti dirke trdno v svojih rokah.

Srečko Glivar

Srečko Glivar Foto: Vid Ponikvar

Srečko Glivar, ki velja za enciklopedijo dirke Po Sloveniji, saj mu boste težko zastavili vprašanje, povezano z dirko, na katero ne bo našel odgovora, je dirko zaznamoval v več vlogah. Najprej kot kolesar, ki je na prvi izvedbi dirke Po Sloveniji leta 1993 osvojil skupno 2. mesto (zmagal je Boris Premužič, ki ga bomo v nedeljo gostili v rubriki Druga kariera), nato kot trener in vodja ekip in zdaj kot pomemben del organizacije. Na letošnji dirki je med drugim skrbel tudi za namestitev sodelujočih na dirki, letošnja izvedba zelene pentlje pa mu bo v posebnem spominu ostala tudi zato, ker je na njej prvič nastopal njegov sin Gal Glivar. Devetnajstletnik kolesari za novomeški klub Adria Mobil.

Aleš Galof

Aleš Galof Foto: Vid Ponikvar

Tudi Aleš Galof, nekdanji kolesar – dirkal je v istem času kot direktor dirke Po Sloveniji – in po poklicu pogrebnik, je že vrsto let del dirke Po Sloveniji. Kot vodja motoristov je dolga leta skrbel za prevoz sodnika z informativno tablo, ki kolesarje v begu in skupino obvešča o razmerah na cesti, letos pa je prvič v vlogi vodje varnosti (safety manager), ki je zadolžen za pregled trase in nevarnih točk. Gre za novo funkcijo v kolesarski karavani, ki so jo pri Mednarodni kolesarski zvezi uvedli z namenom zagotovitve večje varnosti na dirkah.

Vinko in Neža Perne

Vinko in Neža Perne Foto: osebni arhiv

Tudi Vinko in Neža Perne, oče in hči, sta že vrsto let prisotna na dirki Po Sloveniji. Vinko je na dirki Po Sloveniji kar 18 let sodeloval kot sodnik na motorju, zadnja leta pa je po lastni želji presedlal v spremljevalni avtomobil in prevzel vlogo voznika glavnega sodnika na dirki. Njegova hči Neža, ki je na dirki prisotna že 15 let, opravlja funkcijo vodje pisarne.

Martin Novak

Martin Novak Foto: Sportida

Tudi Martin Novak je že več kot 20 let nepogrešljiv člen kolesarske dirke Po Sloveniji. Kar 22 let je namreč že za volanom tako imenovane metle, prepoznavnega kombija s pravo metlo na zadnjih vratih, ki v kolesarski karavani vedno vozi povsem na začelju in po potrebi pobira kolesarje, ki imajo defekt, se slabo počutijo, so poškodovani ali pa so preprosto omagali.

Janko Hrovat

Janko Hrovat Foto: Alenka Teran Košir

Tudi Janko Hrovat, gospod s sila prepoznavnim glasom, je že vrsto let prisoten na dirki Po Sloveniji in težko si je predstavljati, da bi dogajanje na dirki ostalo brez spremljave njegovega šarmantnega glasu. Dolga leta je deloval kot poročevalec s proge, zdaj pa skrbi za povezovanje dogajanja na štartu in v cilju, kjer z radijskim novinarjem in velikim poznavalcem kolesarstva Daretom Ruparjem predstavljata uigran animacijski in informativni tandem.

Uroš Murn

Uroš Murn Foto: Sportida

Tudi nekdanji kolesar Uroš Murn je stalnica na dirki. Skrbi za radio tour, kjer igra vlogo povezovalnega člena med spremljevalnimi avtomobili v karavani.

Gregor Stopar

Gregor Stopar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Posebno omembo si seveda zasluži tudi Gregor Stopar, vodja novinarskega središča, ki je nepogrešljiv predvsem za predstavnike medijev in naša sprotna, tudi če milijonkrat enako zastavljena vprašanja. Skrbi za akreditacije, pripravlja sporočila za javnost z dirke, in ureja še kopico ključnih ali obstranskih zadev, ki se porajajo sproti.

Primož Roglič je leta 2015, ob svoji prvi zmagi na dirki Po Sloveniji, zaradi dobljene stave Mojci Novak, predsedniki KK Adria Mobil, odstrigel šop las. Foto: Vid Ponikvar

Težko bi prispevek o nepogrešljivih ljudeh na dirki sklenili brez Mojce Novak, predsednice organizacijskega odbora in Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki ji je Primož Roglič zaradi stave ob svoji prvi zmagi na domači dirki leta 2015 odstrigel šop las (na zgornji fotografiji), pa brez Andreja Filipa, ki je odgovoren za tehnično podporo, Jožeta Glihe, vodje avtoparka na dirki, pa Branka Pezdirca, vodje redarjev in še bi lahko naštevali. V nedogled.

Ker vsi štejejo enako in ker tvorijo celoto, v kateri lahko te dni uživajo slovenski ljubitelji kolesarstva. 27. dirka Po Sloveniji se bo v nedeljo končala v Novem mestu.

