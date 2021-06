Pa kaj, če je delovnik? Že na prvi etapi evforija ob slovenskih cestah. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo se je s štartom 1. etape na Ptuju začela 27. kolesarska dirka Po Sloveniji in čeprav smo bili sredi delovnega tedna, je dirka že uvodni dan ob traso privabila ogromno ljubiteljev enega trenutno najbolj vročih športov pri nas. Večji naval navijačev je pričakovati v četrtek, ko se bo etapa končala na atraktivni lokaciji Celjskega gradu, še večjega pa najbrž v soboto, ko bodo ljubitelji kolesarstva romali do cilja na Sveti Gori, ki bo ponudila odgovor na vprašanje o kralju dirke.

Slovenci pripravili lepo kuliso na 1. etapi dirke Po Sloveniji. Poglejte si, kako se je Slovenija obarvala v zeleno.

Že v sredo v prvi etapi dirke Po Sloveniji so ob trasi dirke v Šentilju, Lenartu, Slovenski Bistrici, domačem kraju kolesarke Urške Žigart, sicer partnerice Tadeja Pogačarja, glavnega favorita za končno zmago na slovenskem krogu, Mariboru in zaključku v Rogaški Slatini vihrale slovenske zastave, domačini pa so se vsak na svoj način poklonili enemu največjih športnih dogodkov na naših tleh.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Tudi otroci, verjetno zadovoljni s tem, da imajo zaradi navijanja prosto uro, so karavano spodbujali s transparenti in zastavicami Slovenske turistične organizacije, med navijaškimi barvami ob trasi pa je prevladovala zelena barva, zadnja leta barva dirke Po Sloveniji, ki poteka pod sloganom Fight For Green.

"Vedno je nekaj posebnega, če si v majici vodilnega. Drugič sem tukaj. Pred dvema letoma sem že bil v Sloveniji. Že takrat je bilo lepo, veliko ljudi. Zadnjič smo na Giru lahko videli, kako je bilo noro, ko so slovenski navijači naredili lepo kuliso na slovenskem delu trase," je po koncu prvega dneva dejal zmagovalec etape od Ptuja do Rogaške Slatine Phil Bauhaus iz ekipe Bahrain Victorious..

Foto: Vid Ponikvar

Tudi v četrtek bo kolesarska karavana gostovala na Štajerskem. Druga etapa se bo ob 11.15 začela v Žalcu, cilj na Celjskem gradu pa bodo kolesarji dosegli okrog 15. ure.

2. etapa, 10. junij 2021, Žalec - Celje, 147 km

