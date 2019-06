Dolenjec, ki že 20 let "pometa" kolesarje na največji slovenski kolesarski dirki

Martin Novak je že 20 let nepogrešljiv člen kolesarske dirke Po Sloveniji. Prav toliko let je namreč za volanom t. i. metle, prepoznavnega kombija s pravo pravcato metlo na zadnjih vratih, ki v kolesarski karavani vedno vozi povsem na začelju. Kaj pravzaprav počne?

Martin Novak, ki je, tako kot številni Dolenjci, tesno povezan s kolesarskim klubom Adria Mobil in dirko Po Sloveniji, je vožnjo t. i. "metle" prevzel pred 20 leti.

Foto: Sportida

"Kar zgodilo se je. Dejstvo je, da metle nihče ne mara voziti, tako je vloga kar nekako pripadla meni," nam je med ubiranjem zadnjih kilometrov 4. etape od Predmeje, najvišje točke letošnje dirke, do cilja v Ajdovščini, ter med neprestanim pozdravljanjem navijačev in hupanjem, pripovedoval Novak.

Kako je videti vožnja v "metli":

Srečanje s kolesarstvom po zaslugi sina Alena

Za kolesarstvo se je začel zanimati predvsem po zaslugi sina Alena Novaka, perspektivnega kolesarja, ki je devet let vozil za novomeško Adrio Mobil, med drugim je bil kar štirikratni državni prvak na velodromu, nato pa mu je bolezen, za katero žal ni zdravila, preprečila uresničitev športnih ambicij.

Danes 26-letni Alen boleha za zelo redko obliko genske bolezni Gerstmann-straeussler-scheinkerjev sindromom, za katerim je zbolela in tudi umrla tudi njegova mama. Boj s kruto boleznijo žal izgublja tudi on.

Martin je nekaj let opravljal vlogo pomočnika Alenovega trenerja Branka Filipa, tako da je tudi sam dodobra spoznal svet kolesarstva, zato bolje razume, kaj doživljajo kolesarji, ko se jim iz najrazličnejših razlogov dirka podira kot domine.

Foto: Sportida

Pometa za kolesarji

Kaj sploh počne voznik metle? "Moja naloga je poskrbeti za to, da za mojim avtom ni nobenega kolesarja več. Dobesedno pometam za njimi.

Gre v glavnem za kolesarje, ki imajo defekt, se slabo počutijo, so poškodovani ali pa so enostavno omagali. Nekatere poberejo klubska vozila, nekatere pa prevzamem jaz. Zvezdniki se z mano ne vozijo, ti gredo vedno v klubski avto. Štartne številke vseh, ki odpadejo, moram sporočiti sodnikom. Če gre za težjo poškodbo, kolesarja prevzame reševalno osebje."

Foto: Sportida

Kolesarji so večinoma razočarani in jim običajno ni preveč do klepetanja, pravi, poleg tega je zelo pomembno, da je pri vožnji maksimalno zbran. Vseskozi mora javljati, na katerem kilometru se nahaja. "Razlog za to je določen limitni čas. Kdor ga prekorači, je prav tako izločen, pomembno je tudi za to, da organizatorji vedo, kdaj lahko odprejo cesto."

Foto: Sportida

Slovenski Giro, ki spominja na italijanskega

Tudi on je navdušen nad dogajanjem ob trasi. "Odkar je prenos dirke možno spremljati na Eurosportu, se je to pošteno spremenilo. To, kar se zdaj dogaja, pa res spominja na Giro."

Preberite še: