Nizzolo ukanil Mezgeca, Ulissi zlahka potrdil zeleno majico #video

Italijan Giacomo Nizzolo (Dimension Data) je dobil zadnjo, 5. etapo 26. dirke po Sloveniji, ki je se je začela v Trebnjem in končala v ciljnem šprintom v Novem mestu. Drugi je bil slovenski kolesar Luka Mezgec (Michelton-Scott) in si zagotovil rdečo majico. Skupno vodstvo je brez težav zadržal Diego Ulissi (UAE Team Emirates), ki je po letu 2011 še drugič osvojil slovensko pentljo. Najboljši Slovenec v skupni razvrstitve je bil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je na koncu zaostal 30 sekund in osvojil četrto mesto.

Kaj je po koncu dirke Po Sloveniji povedal najboljši Slovenec Tadej Pogačar:

Ciljni šprint v Novem mestu:

Cilj - Novo mesto:

1. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 4:01:55

2. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

3. Shane Archbold (Nzl/Bora-Hansgrohe)

4. Andrea Vendrame (Ita/Androni)

5. Davide Cimolai (Ita/Israel)

6. Vincenzo Albanese (Ita/Bardiani)

7. Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli)

8. Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates)

9. Simone Velasco (Ita/ Neri Sottoli)

10. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) vsi isti čas

22. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) + 0:12

23. Jan Polanc (Slo/Team Emirates) 0:19

29. Matej Drinovec (Slo/Slovenia) 2:23

32. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) isti čas

14.52, 6 km do cilja: Kolesarji so že v Novem mestu. Vse je nared za zaključek.

Kolesarji prvič prečkali črto v Novem mestu:

14.50: Do cilja je še manj kot deset kilometrov. Kdo bo zmagovalec zadnje etape 26. dirke Po Sloveniji?

14.45, 13 km do cilja: Zdaj je že jasno, da se bo za etapno zmago pomerila vodilna skupina, v kateri je tudi Luka Mezgec (Micheltton-Scott).

14.40, 18 km do cilja: Vodilna skupina z najboljšimi ima pred zasledovalno skupino, ki je izgubila stika na vzponu na Vahto, že več kot minuto prednosti.

14.30, 24 km do cilja: Kolesarji se spuščajo z Vahte in se že bližajo Novemu mestu, kjer bo okrnjen ciljni šprint. Med vodilno skupino je tudi Luka Mezgec (Michelton-Scott) in Giovanni Visconti (Neri Sottoli), ki sta zdaj prva favorita za etapno zmago.

Gorski cilj III. kategorije - Vahta (138,4 km):

1. Marco Marcato (Ita/Team Emirates)

2. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates)

3. Edoardo Zardini (Ita/ Neri Sottoli)

14.25, 30 km do cilj: Kakšna etapa. Vsi smo pričakovali uspavanko in ciljni šprint v Novem mestu, a med sabo na zadnjem klancu na dirki obračunavajo najboljši. Klasničnega šprinta sploh ne bo, saj klasičnih šprinterjev ni več niti blizu. Skupaj je le še okoli 20 kolesarjev.

14.20: Po tretji uri vožnje je povprečna hitrost kolesarjev 41,1 km/h.

14.17: Odpadel je tudi Mark Cavendish (VBr/Dimension Data).

Foto: Sportida

14.15, 35 km do cilja: Ekipa Gazproma- RusVelo spet navija tempo in povzroča težave. Glavnina se je razpolovila, najboljši šprinterji imajo težave. Novak in Marengo sta že v glavnini.

14.12, 37 km do cilja: V ospredju sta le še Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) in Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli), Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) in Gašper Katrašnik (Slo/Adria Mobil) sta počakala glavnino. Imata 35 sekund prednosti.

14.10, 38 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na zadnji gorski cilj na dirki - Vahta. Prednost ubežne četverice je le še pol minute.

14.07: V glavnini se zavedajo nevarnosti in moči ubežnega kvarteta. Prednost ne narašča in je še vedno okoli 50 sekund.

Leteči cilj - Metlika (125,8 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli)

3. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida)

14.05, 43 km do cilja: Ubežniki imajo zdaj pred glavnino 50 sekund prednosti.

14.00, 45 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala zelo zanimiva skupina, ki je relativno spočita. Če jo glavnina spusti predaleč, se lahko zgodi, da v Novem mestu ne bo šprinta glavnine.

13.55, 48 km do cilja: Ni dolgčas. Spet imamo v ospredju četverico, ki ima pred glavnino že 40 sekund prednosti. Spredaj so Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) , Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli) , Gašper Katrašnik (Slo/Adria Mobil) in Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) .

13:50: 52 km do cilja: Konec pobega. Ekipa Giovanija Viscontija je ujela ubežnike. Glavnina je spet strnjena.

13.44, 56 km do cilja: Ubežniki so ujeti. V ospredju je zdaj skupinica, v kateri so tudi Aleksandr Vlasov (Gazpron-RusVelo), Tadej Pogačar in Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Leteči cilj - Črnomelj (110,9 km):

1. Przemysław Kasperkiewicz (Pol/Delko)

2. Žiga Horvat (Slo/Adria Mobil)

3. Charles Planet (Fra/Novo Nordisk)

13.35, 63 km do cilja: Ekipa Gazprom-RusVelo nadaljuje z narekovanjem zelo ostrega tempa, glavnina je močno razpotegnjena. Prednost ubežne trojice je le še minuta in pol.

13.30, 70 km do cilja: Kolesarji se prek Semiča že spuščajo proti Črnomlju. Vodilni trije imajo le še okoli 2 minuti prednosti. V glavnini oster tempo narekuje ekipa Gazprom-RusVelo.

Gorski cilj III. kategorije - Brezje (95,6 km):

1. Przemysław Kasperkiewicz (Pol/Delko)

2. Charles Planet (Fra/Novo Nordisk)

3. Žiga Horvat (Slo/Adria Mobil)

13.20, 75 km do cilja: Razmerje med vodilnimi tremi in glavnino je 2:40.

13:10, 80 km do cilja: Kolesarji so že v drugi polovici etape. Vzpenjajo se na Brezje, kjer bo tudi gorski cilj III. kategorije. Ubežna trojica ima 2 minuti in 30 sekund prednosti pred glavnino.

13:02: Povprečna hitrost karavane je po dveh urah vožnje 41 km/h.

Foto: Vid Ponikvar

13.00: V bližini Dvora pri Žužemberku se je zgodilo prometna nesreča. Karavana se je morala izogniti razbitinam avtomobilov kot tudi reševalnemu vozilu, ki je prihajal na pomoč. Ene stvari so pomembnejše od dirke. Ubežniki so še vedno 2 minuti pred glavnino.

12.53, 80 km: Bližamo se polovici zadnje etape. Ubežna trojica ima pred glavnino še vedno dobri dve minuti prednosti.

12.44, 70 km: Na trasi se ne dogaja nič pretresljivega. Vodilni trije še vedno bežijo - imajo 2 minuti in 10 sekund prednosti.

12.22: Vodilni trije še vedno vztrajajo v vodstvu, prednost pa ostaja nekaj sekund pod tremi minutami - 2:40.

Načrt Luke Mezgeca je jasen :

12:11, 50 km: Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli) se je ustavil in čaka glavnino. Vodilna trojica Przemysław Kasperkiewicz (Pol/Delko), Žiga Horvat (Slo/Adria Mobil) in Charles Planet (Fra/Novo Nordisk) vztrajajo v vodstvu s prednostjo 2 minuti in 30 sekund.

12:08: Prednost ubežnikov ostaja skromna. Skače po nekaj sekund gor in dol Trenutno je 2 minuti in 40 sekund.

12.05: Po dobri uri vožnje je povprečna hitrost kolesarjev 41,1 km/h.

12.00: Prednost počasi, a vztrajno pada - 2:55.

11.55, 35 km: Razmerje med vodilnim kvartetom in glavnino - 3 minute in 10 sekund.

Leteči cilj - Ivančna Gorica (31,1 km):

1. Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli)

2. Charles Planet (Fra/Novo Nordisk)

3. Przemysław Kasperkiewicz (Pol/Delko)

11.50: Tempo na čelu glavnine narekuje Mezgevčeva ekipa Michelton-Scott. Prednost vodilnih je padla nekaj sekund pod štiri minute.

Foto: Vid Ponikvar

11.42, 25 km: Prednost vodilnih se je povzpela še za 5 sekund - 4:10.

11.38, 22 km: Glavnina je zelo počasna, vodilna četverica ima že več kot 4 minute prednosti (4:05). Vodstvo dirke kolesarje opozarja na previdnost, da so ponekod na cesti nevarne razmere zaradi nedavnih neviht - blato, pesek, ...

11.30, 17 km: Končno. Kvartetu Przemysław Kasperkiewicz (Pol/Delko), Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli), Žiga Horvat (Slo/Adria Mobil) in Charles Planet (Fra/Novo Nordisk) se je uspelo odlepiti. Imajo minuto in pol prednosti.

Veliko si od šprinta obeta tudi adut Adrie Mobil Marko Kump:

11.25: Ni še konec. Skočil je še Žiga Horvat (Slo/Adria Mobil), ima minimalno prednost.

11:22, 13 km: Konec pobega. Glavnina je ujela ubežnike. Očitno je bila skupinica prevelika, da bi jim glavnina dovolila pobeg.

11:15: Iz vodilne skupinice sta odpadla še Aljaž Prah (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Luka Lakota (Slo/Slovenia). Ubežna skupina osmih kolesarjev ima le 15 sekund prednosti pred glavnino. Premijski šprint v Čatežu je dobil Sebastian Schönberger (Avt/Neri Sottoli) .

🇸🇮 Tour of Slovenia 🌧️ Pouring rain also on the start ☔ Riders getting used to it 😆 #RideAsOne #BAHRAINMERIDA🇧🇭 Objavil/a Team Bahrain Merida dne Nedelja, 23. junij 2019

Bora je potrdila odstop Ackermanna:

🇸🇮 #TourOfSlovenia



Unfortunately, @Ackes171 has fallen sick and, after discussions with the team doctor and trainer, he will not be taking part in today's stage. Get well soon, Pascal! pic.twitter.com/7VnpaTA7fM — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 23, 2019

11:13: Iz vodilne skupine je odpadel Joonas Henttala (Fin/Novo Nordisk). Preostalih 10 pa se nikakor ne more odlepiti, glavnina jih ne pusti predaleč. Imajo le 20 sekund prednosti.

11:07: Kot smo na povedali. V ospredju je 11 kolesarjev. Luka Lakota (Slo/Slovenia), Przemysław Kasperkiewicz (Pol/Delko), Juraj Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) , Rasmus Tiller (Nor/Dimension Data), Sebastian Schönberger (Avt/Neri Sottoli) , Joonas Henttala (Fin/Novo Nordisk) , Joan Bou Company (Špa/Nippo-Vini Fantini) , Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) , Florian Kierner (Avt/Felbermayr) , Aljaž Prah (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Žiga Horvat (Slo/Adria Mobil). Imajo pol minute prednosti pred glavnino.

11.03: Kolesarji so prevozili 0 kilometer. Posamezniki še poskušajo s pobegom in le vprašanje časa je, kdaj bomo imeli v ospredju ubežno skupinico.

10.55: Kolesarji za zdaj še vozijo v zaprti vožnji, kmalu pa se bo začelo zares. Vreme je spet slabo, dežuje.

Začelo se je!

10.50: Začelo se je sklepno dejanje 26. dirke Po Sloveniji. Štartalo je 111 kolesarjev, med njimi ni Pascala Ackermana, ki se je nastopu odpovedal zaradi slabega počutja.

Štart - Trebnje

Sicer pa kolesarje na zadnji etapi čakata tudi dva gorska cilja III. kategorije na Brezje in Vahto. Po zadnjem vzponu bo sledila še 30-kilometrska pot do Novega mesta, kjer ne bo zaključnih krogov, kot je bila to nekako že stalnica na kolesarki dirki Po Sloveniji. Sklepno dejanje se bo v Trebnjem začelo ob 10.50.

3D-predstavitev 5. etape

Profil 5. etape: