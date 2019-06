Diego Ulissi pokazal zobe in se v Idriji odel v zeleno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Diego Ulissi je dobil tretje etapo in prevzel majico vodilnega. Foto: Sportida

Italijanski kolesar Diego Ulissi (UAE Emirates) je dobil razgibano tretje etape med Žalcem in Idrijo ter si z etapno zmago zagotovil tudi prevzem vodstva v skupnem seštevku. Drugo mesto je zasedel Rus Aleksandr Vlasov (Gazprom-Rusvelo), tretje pa še en Italijan Giovanni Visconti (Neri Sottoli). Najboljši Slovenec je bil na četrtem mestu Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Cilj - Idrija:

1. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates) 3:58:01

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) +0:12

3. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) 0:17

4. Andrea Vendrame (Ita/Androni)

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

6. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

7. Esteban Chaves (Kol/Michelton-Scott)

8. Ben Hermans (Bel/Israel) vsi isti čas

9. Fausto Masnada (Ita/Androni) 0:19

10. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 2:08

11. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida)

17. Žiga Ručigaj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) vsi isti čas

15.00, 2 km do cilj: V ospredju je ostal le še Ulissi, ki bo skoraj zagotovo zmagovalec tretje etape.

14.56, 5 km do cilja: Prednost Vlasova in Ulissija ostaja 15 sekund. Časa za zasledovalce zmanjkuje.

14.53, 8 km do cilja: Razmerje med vodilnima in zasledovalci ostaja je le še 15 sekund.

14.49, 12 km do cilja: Vlasov in Ulissi imata še dobrih 20 sekund prednosti pred sedmerico.

14.46, 15 km do cilja: Italijan in Rus sta si pred zasledovalno skupino privozila okoli pol minute prednosti. Sledi jima sedem kolesarjev, med njima sta tudi Pogačar in Polanc (oba UAE Emirates).

14.43, 17 km do cilja: Vodilna Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) in Diego Ulissi (Ita/Team Emirates) ne čakata Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in sama nadaljujeta proti cilju.

14.40: Tik pred črto gorskega cilja Dole sta se malce odlepila Ulissi in Vlasov. Pogačar in Chaves nista mogla slediti. Pričakuje se, da bo četverica ponovno združila moči na spustu proti Idriji.

Gorski cilj II. kategorije - Dole (149,4 km):

1. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo)

2. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates)

3. Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates)

4. Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott)

14.35, 22 km do cilja: Vodilni štirje so si pred zasledovalci privozili okoli pol minute prednosti, a etape še ni konec, kolesarje čaka še dolg spust proti Idriji.

14.27, 24 km do cilja: Nekaj metrov prednosti pred konkurenco so si privozili Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott) , Diego Ulissi (Ita/Team Emirates), Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates) in Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) .

14.25, 25 km do cilja: Ubežniki so ujeti. Zdaj bodo med sabo obračunali najboljši.

14.25, 26 km do cilja: Začel se je vzpon na Dole. Prvi kilometri imajo naklon kar 15-odstotkov.

14.20: Vodilni trojici se je pridružil še Iuri Filosi (Ita/Delko) , tako da imamo v vodstvo ponovno štiri kolesarje. Imajo dobre pol minute naskoka pred glavnino.

14.15: Povprečna hitrost kolesarjev je 42,8 km/h kar je za razgibanost etape izredno veliko. Kolesarji, kot se je tudi pričakovalo, res ne varčujejo z močmi.

14.13, 35 km do cilja: V ospredju so le še trije kolesarji. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) je imel na spustu težave z verigo in zaostal za vodilnimi. Ubežniki imajo le še 20 sekund naskoka pred zasledovalci.

14.05, 40 km do cilja: Vodilna četverica ima le še nekaj sekund prednosti, glavnina pa je do vrha klanca ujela Polanca, Rybalkina in Masnado. Sledi dolg spust, nato pa nas čaka zahteven vzpon na Dole.

Gorski cilj III. kategorije - Medvedje Brdo (127,6 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

3. David Per (Slo, Adria Mobil)

14.01: Polancu in Rybalkinu se je pridružil še Fausto Masnada (Androni). Vodilni štirje imajo le še 50 sekund prednosti.

14.00: Iz glavnine sta na vzponu na Medvedje Brdo skočila Aleksei Rybalkin (Rus/Gazprom-Rusvelo) in Jan Polanc (UAE Emirates), ki sta že za petami vodilni četverici.

13.55, 47 km do cilja: Ob začetku klanca na Medvedje Brdo so imeli vodilni štirje točno dve minuti prednosti. Že zdaj je jasno, da bodo kmalu ujeti.

13.50, 49 km do cilja: Prednost vodilne četverice je le še dve minuti in 25 sekund.

13.45: Po vzponu na Rovte počitka ne bo veliko, saj se bo že čez nekaj kilometrov začel vzpon na Medvedje Brdo.



Zanimivost: V tretji etapi kolesarske dirke po Sloveniji so kolesarji prekolesarili 20-tisoči kilometer na vseh izvedbah slovenske pentlje do zdaj. Kot prvi je ta mejnik na gorskem cilju na Rovtah, drugem od štirih vzponov današnje etape med Žalcem in Idrijo, premagal Avstralec Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Santic).

Gorski cilj IV. kategorije - Rovte (117,7 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

13.40, 56 km do cilja: Začeli so se klanci in glavnina je vse bližje hrabrim ubežnikom - 3 minute in 30 sekund.

13.30, 60 km do cilja: Marco Maronese (Ita/Bardiani), Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli), David Per (Slo, Adria Mobil) in Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) imajo pred glavnino le še 4 minute prednosti. Karavana se bliža gorskemu cilju IV. kategorije - Rovte.

13.28: Vse močneje dežuje, temperature se je malce spustila. Morda je to priložnost za Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki ga je v prvih dveh dneh motila huda vročina.

13.20, 68 km do cilja: Prednost ubežne četverice se počasi, a vztrajno topi. Imajo le še štiri minute in 45 sekund. S terena poročajo, da je začelo tudi rahlo deževati.

13.10, 73 km do cilja: Bližamo se odločilnemu delu zahtevne etape. Pred kolesarji so še trije gorski cilji, še posebej zahteven pa je zadnji. Vodilna četverica ima še 5 minut in 30 sekund prednosti pred glavnino.

13.05, 88 km: Ubežniki imajo 6 minut in 30 minut prednost pred glavnino. Nihče od vodilne četverice ni nevaren za skupno zmago, saj zaostajajo že več kot 20 minut.

12.50, 80 km: Za nami je zadnji leteči cilj na tretji etapi. Prednost ubežne četverice je 6 minut in 40 sekund.

Leteči cilj - Škofja Loka (79,1 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Marco Maronese (Ita/Bardiani)

3. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

12.45, 75 km: Četverica ima spet 7 minut naskoka. Tempo v glavnini pa narekuje UAE Emirates, ki bo danes zanima le zelena majica.

12.35, 70 km: Prednost ubežnikov je malce padla, a je še vedno visoka. Razmerje med vodilnimi in glavnino je 6 minut in 40 sekund.

Leteči cilj - Medvode (67,9 km)

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Marco Maronese (Ita/Bardiani)

3. David Per (Slo, Adria Mobil)

12.30, 63 km: Ubežna četverica je še povečala prednost - 7 minut in 50 sekund. Bližajo se letečemu cilju v Medvodah.

12.20, 60 km: Glavnina nadaljuje v turističnem slogu, vodilni pa to s pridom izkoriščajo. Prednost se je povzpela kar na 7 minut in 20 sekund. Iz glavnine je skočil še Rui Oliveira (Por/Team Emirates), a nihče ne ve, zakaj. Ima 45 sekund naskoka pred glavnino.

12.15, 55 km: Vodilni štirje ne popuščajo in še povečujejo prednost, ki je narasla že na zastrašujočih 6 minut in 15 sekund.

12.10, 50 km: Ubežna četverica je močno povečala svojo prednost. Zdaj ima že 4 minute in 20 sekund prednosti.

Leteči cilj - Kamnik (47,3 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

3. David Per (Slo, Adria Mobil)

12.00, 40 km: Imamo prvi uspešen pobeg. Bežijo Marco Maronese (Ita/Bardiani), Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli), David Per (Slo, Adria Mobil) in Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic). Imajo 45 sekund prednosti.

Športni direktor Adria Mobil Branko Filip pred tretjo etapo:

11.50, 35 km: Kolesarji so se po vzponu na spustu spet združili in etapo nadaljujejo skupaj.

11.45: Esteban Chaves (Michelton-Scott) je bil prvi gorski cilj na Kozjak. Kolumbijec je v četrtek na spustu dvakrat padel, ki pa nista bila resnejše narave.

Gorski cilj IV. kategorije - Kozjak (30,3 km):

1. Esteban Chaves (Kol/Michelton-Scott)

11.40: Poskusi pobega se nadaljujejo. Malce prednosti pred glavnino si je privozila skupina 25 kolesarjev, ni pa še jasno, če jim bodo vodilni dovolili pobeg.

11.30: V Tuhinjski dolini še vedno brez uspešnega pobega, a prihajajo pri klanci, ki bodo poskrbeli za selekcijo.

11.25, 15 km: Na trasi ni sprememb. Kolesarji ostajajo skupaj.

Član ekipe Adria Mobil Radoslav Rogina upa, da bo imel boljši dan kot včeraj:

11.15, 10 km: Še vedno ni bilo uspešnega pobega, a hitrost je vse višja. Karavana, ki šteje 123 kolesarjev, se vozi med nasadi hmelja.

11.10: Hitrost je zaradi skokov zelo visoka, vreme pa je enako kot prva dva dneva, temperatura 30 stopinj Celzija.

11.05: Začelo se je zares. Zaprte vožnje je konec in nemudoma so se začeli poskusi pobega.

Kaj je pred začetkom 3. etape povedal Luka Mezgec. Prepričan je, da bo danes odločeno vse:

10.50: Začelo se je tretje dejanje 26. dirke Po Sloveniji. Karavano je v Žalcu pozdravilo lepo število navijačev.

Štart - Žalec

Čeprav se štirje gorski cilji slišijo veliko, razen zadnjega noben ni tak, da bi lahko nastale večje razlike. Bi lahko karte premešal zadnji vzpon, ki se bo 26 kilometrov od cilja začel v Idriji? Kolesarji se bodo povzpeli na Dole, ki imajo v dobrih petih kilometrih vzpona v poprečju kar devet odstotkov naklona. A glede na to, da se nato trasa spusti nazaj proti Idriji in da bo do cilja takrat še 20 kilometrov, se da na spustu in nato ravnini še marsikaj popraviti.

To je ne nazadnje v četrtkovi etapi dokazal tudi Luka Mezgec, ki bo danes skupaj z ekipo Michelton-Scott delal za svojega kapetana Estebana Chavesa, ki je najboljši na hribovskih predelih.

3D-predstavitev 3. etape od Žalca do Idrije - 169,8 km