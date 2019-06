Rezultati 2. etape in skupna razvrstitev 26. dirke Po Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenec Luka Mezgec je zmagovalec 2. etape kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesar ekipe Mitchelton-Scott je na 146 kilometrov dolgi preizkušnji med Mariborom in Celjem v ciljnem sprintu ugnal rojaka Grego Boleta (Bahrain Merida) in Italijana Andreo Vendrameja (Androni Giocattoli - Sidermec). Slovenski šprinter je prevzel vodstvo tudi v skupni razvrstitvi in si nadel zeleno majico.