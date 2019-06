Popoln slovenski dan: Luka Mezgec s herojsko zmago do zelene majice! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Mezgec je dobil drugo etapo in oblekel zeleno majico vodilnega.

Luka Mezgec je dobil drugo etapo in oblekel zeleno majico vodilnega.

Potem ko si je po vzponu na Svetino peterica kolesarjev privozila pol minute prednosti, jo je zasledovalna skupina, v kateri je bil tudi Luka Mezgec (Michelton-Scott), tik pred ciljno črto ujela, slovenski šprinter pa je kot ekspresni vlak švignil mimo vseh in prišel do etapne zmage in s tem tudi zelene majice vodilnega v skupni razvrstitvi.

Ciljni šprint in dvojna slovenska zmaga:

Cilj - Celje: 1. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 3:35:55

2. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

3. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli - Sidermec)

4. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

5. Diego Ulissi (UAE Emirates)

6. Aleksandr Valsov (Gazprom-RusVelo)

7. Ben Hermans (Israel Cycling Academy)

8. Ivan Rovny (Gazprom-RusVelo)

9. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

10. Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe)

12. Jan Polanc (UAE Emires) vsi isti čas

14.57, 5 km do cilja: Prednost med vodilni in zasledovalci ostaja okoli pol minute.

14.55, 7 km do cilja: Prednost vodilnih ostaja okoli pol minute in nič ne kaže, da bi jo lahko zasledovalna skupina ujela. Zmagovalca bomo, kot vse kaže, dobili v vodilni peterici.

14.50, 10 km do cilja: Peterica Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) , Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott), Diego Ulissi (Ita/Team Emirates), Ben Hermans (Bel/Israel), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) ima pred zasledovalno skupino pol minute prednosti, v kateri sta tudi Luka Mezgec in Tadej Pogačar.

14.45, 12 km do cilj: Spusta je konec. Vodijo Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) , Diego Ulissi (Ita/Team Emirates), Ben Hermans (Bel/Israel), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli), vse bližje pa jim je tudi Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott), ki je na spustu dvakrat padel.

Gorski cilj II. kategorije - Svetina (123,7 km):

1. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo)

2. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates)

3. Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott)

14.40: Omenjena peterica vodilnih se že spušča proti Celju, kjer bo tudi cilj. Imajo okoli pol minute prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri je tudi Tadej Pogačar in tudi Luka Mezgec.

14.35, 21 km do cilja: V ospredju so ostali Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) , Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott), Diego Ulissi (Ita/Team Emirates), Ben Hermans (Bel/Israel), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli). Tadej Pogačar ima pol minute zaostanka.

14.33, 23 km do cilja: V ospredju so le še Ildar Arslanov (Rus/Gazprom-Rusvelo), Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott) in Diego Ulissi (Ita/Team Emirates). Tadej Pogačar je izgubil stik z najboljšimi.

14.30, 25 km do cilja: V ospredju je zdaj sedem kolesarjev. Spet je odlično razpoložen Diego Ulissi, zraven sta tudi Esteban Chaves in slovenski up Tadej Pogačar.

14.26, 26 km do cilja: Močen tempo narekuje zdaj Jan Polanc (UAE Emirates). V skupini je le še dobrih 20 kolesarjev. Med njimi sta tudi Grega Bole in Luka Mezgec.

14.23, 27 km do cilja: Že na začetku zadnjega vzpona na drugi etapi je potegnil Tadej Pogačar (UAE Emirates) in takoj razpolovil glavnino.

14.21: Ubežniki so ujeti. Začel se je vzpon na Svetino, ki ima v povprečju 7,7-odstotka naklona.

14.20: Tudi leteči cilj v Štorah, ki prinaša denarno nagrado, je dobil Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic).

14.10, 32 km do cilja: Vodilna trojica ima le še minuto in 10 sekund prednosti pred glavnino.

14.05: Za nami je še zadnji leteči cilj na drugi etapi. Čez nekaj kilometrov se začne zanimiv vzpon na Svetino, kjer bi lahko videli veliko akcije. Ubežna trojica ima pred zasledovalci le še dobro minuto prednosti.

Leteči cilj - Šentjur (109,4 km)

1. Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

2. David Per (Slo, Adria Mobil)

3. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

14.00, 40 km do cilja: Ubežniki Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic), Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli) in David Per (Slo, Adria Mobil) vztrajajo v vodstvu. Ostala jim je le še minuta in pol prednosti.

13.55, 47 km do cilja: Ubežniki, ki so si razdelili točke na letečem cilju v Šmarju, imajo pred glavnino le še minuto in 55 sekund prednosti.

Leteči cilj - Šmarje pri Jelšah (98 km)

1. Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

2. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

3. David Per (Slo, Adria Mobil)

13.45, 53 km do cilja: Prednost ubežnikov je le še dve minuti in pol. Glavnina, ki jo vodi ekipa UAE Emirates, je vse bližje. Zdi se, da želijo pred klanec na Svetino ujeti vodilno trojico.

13.35, 60 km do cilja: Pri predaji okrepčil v Zgornjih Poljančah se je v ekipi Androni prišlo do neljubega padca. Najhuje jo je skupil Matteo Spreafico (Androni), a je na koncu vseeno lahko nadaljeval z etapo.

13.30, 64 km do cilja: Prednost ubežnikov je le še dobre tri minute. Po dveh urah vožnje imajo kolesarji povprečno hitrost 40 km/h.

13.20, 69 km do cilja: Glavnina še naprej lovi ubežno trojico, ki ji počasi pojenjajo moči. Razmerje med glavnino in ubežniki je zdaj 3:35.

Foto: Vid Ponikvar

13.15, 74 km do cilja: Prednost ubežne skupine se je še malce zmanjšala. Po naših podatkih je zdaj le še okoli 4 minute.

13.05: Vodilna trojica je spet skupaj, je pa prednost pred glavnino malce padla - 4:25.

13.00, 60 km: Nekaj drame v ubežni skupini. Lorenzo Fortunato (Neri Sottoli) je imel veliko okvaro in moral celo zamenjati kolo. Zdaj lovi Slovenca Pera in Korošca, ki pa nista daleč. Prednost pred glavnino je 4:45.

12.55: Karavana, ki ji poveljuje UAE Emirates, je malce zmanjšala zaostanek, a je še vedno zelo visok - 4 minute in 40 sekund.

Leteči cilj - Slovenske Konjice (55,6 km)

1. Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

2. David Per (Slo, Adria Mobil)

3. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

12.50, 50 km: David Per (Adria Mobil), Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic) in Lorenzo Fortunato (Neri Sottoli) pred glavnino ohranjajo okoli pet minut prednosti. Matej Drinovec (Slovenia) je, kot smo napovedali, obupal, zdaj etapo nadaljuje v glavnini.

12.45: Ubežna trojica ima pred glavnino okroglih 5 minut naskoka. Le še minuto pred njimi je Matej Drinovec, ki bo počasi moral priznati poraz.

12.38: Po prvi uri vožnje je povprečna hitro kolesarjev 38,8 km/h.

12.35, 40 km: Prednost vodilnih treh Davida Pera (Adria Mobil), Roka Korošca (Ljubljana Gusto Santic) in Lorenza Fortunata ( Neri Sottoli) se je povzpela na skoraj pet minut (4.45), medtem ko vse več zaostaja tudi hrabri Matej Drinovec (Slovenia) - 3:20.

Foto: Sportida

12.25, 35 km: Vodilni trije ne popuščajo. Pred glavnino z zeleno majico imajo 4 minute in 20 sekund prednosti. Matej Drinovec (Slovenia) za ubežniki zaostaja dve minuti in pol, a se ne predaja.

12.15: Za vodilnimi je prvi gorski cilj, ki imajo pred glavnino okoli 3 minute prednosti. Med glavnino in ubežniki je še vedno tudi član ekipe Slovenia Matej Drinovec.

Gorski cilj III. kategorije - Veliko Tinje (26,5 km):

1. Rok Korošec (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

2. Lorenzo Fortunato (Ita/ Neri Sottoli)

3. David Per (Slo, Adria Mobil)

12.05: Lorenzo Fortunato ( Neri Sottoli) je prehitel Mateja Drinovca (Slovenia) in se v ospredju pridružil Davidu Peru (Adria Mobil) in Roku Korošcu (Ljubljana Gusto Santic). Vodilni trije imajo tri minute in 15 sekund prednosti pred glavnino.

12.00: Vodilna že grizeta proti prvemu gorskemu cilju na etapi - Veliko Tinje. Imata še dve minuti in 40 prednosti pred glavnino. Drinovec za njima zaostaja 50 sekund, še deset sekund več pa Italijan Lorenzo Fortunato ( Neri Sottoli).

Jan Polanc bo danes v vlogi pomočnika:

11.52: V lov za njima se je podal tudi Matej Drinovec (Slovenia). Vodilna Per in Korošec ima zdaj minuto in 15 sekund prednosti pred glavnino.

11.50, 18 km: Diši po prvem uspešnem pobegu. Slovenca David Per (Adria Mobil) in Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic) ima 30 sekund prednosti pred glavnino.

11.40, 11 km: Še vedno nimamo uspešnega pobega. Še najbližje temu je bila trojica kolesarjev, ki si je nabrala 50 metrov, nato pa jo je glavnina ''požrla".

Tudi sam Luka Mezgec je potrdil, da meri danes visoko:

11.35: Skupina je močno razpotegnjena ter zaradi poskusov pobega tudi izredno hitra. Za zdaj uspešnega pobega še ni bilo.

11.28: Začelo se je zares! Organizator je pomahal in kolesarjem dal vedeti, da lahko na polno poženejo pedala. Tako kot na prvi etapi, se hitro pričakuje kakšen pobeg.

11.22: Drugo etapo je začelo 123 kolesarjev, kar je šest manj, kot jih je začelo 26. slovensko pentljo. Kolesarji za zdaj še vozijo v zaprti vožnji, čez nekaj minut pa bo šlo zares.

Marcos Tavares je na štartu v Mariboru pozdravil kolesarje. Foto: Sportida

11.20: Začela se je druga etapa dirke Po Sloveniji. Kolesarje je na pot 146,3 kilometra dolge etape, ki se bo zaključila v Celju, pospremil tudi napadalec in kapetan NK Maribor Marcos Tavares.

Štart - Maribor

Tadej Pogačar se sklepnega vzpona ne boji, a previdnost ne bo odveč:

Kaj čaka kolesarje?

Že prvi dan je kolesarje s tira vrgel vzpon na Planino, na drugi etapi pa karavano čakata kar dva zelo resna vzpona. Prvi bo na sporedu že kmalu po začetku, ko se bodo kolesarji povzpeli na Veliko Tinje. Vzpon ima v povprečju 6,6-odstotka naklona, še težji in odločilnejši pa čaka kolesarje ob koncu etape.

2. etapa, 20. junij 2019, Maribor–Celje, 146,3 kilometra

Približno 30 kilometrov do cilja bodo začeli vzpon na Svetino. Gre za vzpon druge kategorije, ki ima povprečen naklon 7,7-odstotka. Od tam bo trasa vodila do Celjske koče, nato sledi spust proti Celju, kjer bo tudi cilj. Pričakuje se, čeprav se etapa ne konča v klanec, da bodo za etapno zmago med sabo obračunali najboljši hribolazci, veliko pa od te etape pričakuje tudi Grega Bole (Bahrain-Merida) in morda tudi Luka Mezgec (Michelton-Scott).

Za oba je znano, da se znata dobro peljati tudi v klanec, kar pa ne velja za zmagovalca uvodnega dejanja tipičnega šprinterja Ackermanna, ki bo skoraj zagotovo v Celju slekel majico vodilnega.

Pravi čudež bi bil, če bi zmagovalec prve etape Pascal Ackermann tudi po drugi etapi zadržal skupno vodstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trojček ekipe Emiratov po zeleno majico

Po uvodnem dnevu sodeč je izjemno razpoložen član ekipe UAE Emirates Diego Ulissi, veliko se pričakuje tudi od njegovih slovenskih sotekmovalcev Jana Polanca in slovenskega čudežnega dečka Tadeja Pogačarja, zanimivo pa bo spremljati, kakšne namene ima Kolumbijec Esteban Chaves (Michelton-Scott), ki je na prejšnjem Giru zmagal tudi eno etapo.

3D predstavitev 2. etape od Maribora do Celja