Italijanski dan: junak kraljevske etape Visconti, Ulissi brez težav zadržal zeleno majico #video

Italijanski kolesar Diego UIissi (UAE Team Emirates) je tudi po 4. etapi dirke Po Sloveniji brez težav zadržal zeleno majico vodilnega, kar pomeni, do tudi končni zmagovalec. Zmagovalec kraljevske etape je bil Giovanni Visconti (Neri Sottoli). Najboljši Slovenec je bil na tretjem mestu Tadej Pogočar (UAE Team Emirates).

Cilj - Ajdovščina:

1. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli)

2. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates)

3. Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates)

4. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo)

15:02, 5 km do cilja: Zdaj je že jasno, da bodo z zmago obračunali vodilni štirje: Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo), Tadej Pogačar (UAE Emirates), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) in zelena majica Diego Ulissi (UAE Emirates).

14:57, 11 km do cilja: Najboljši imajo pred tremi zasledovalci pol minute prednosti.

14.47, 17 km do cilja: Vodilna četverica bo skušala na spustu proti Ajdovščini zadržati prednost 45 sekund pred Estebanom Chavesom (Kol/ Michelton-Scott), Andrea Vendrame (Ita/Androni) in Faustom Masnado (Ita/Androni).

14.43: Vodilni kolesarji so že opravili z vzponom na Predmejo, zgodilo se ni nič pretresljivega. Ulissi je brez težav ubranil vse napada, ki pa jih je bilo roko na srce zelo malo.

Gorski cilj I. kategorije - Predmeja (130,2 km):

1. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo)

2. Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates)

3. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates)

4. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli)

5. Esteban Chaves (Kol/ Michelton-Scott)

14.31, 26 km do cilja: Vodilni štirje se mirno vozijo v ospredju. Ni videti, da bi lahko kdo ogrozil Diega Ulissija (UAE Emirates), ki bo, kot vse kaže, zlahka ubranil zeleno majico. V veliko pomoč mu je tudi slovenski sotekmovalec Tadej Pogačar.

14.27, 29 km do cilja: Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo), Tadej Pogačar (UAE Emirates), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) in zelena majica Diego Ulissi (UAE Emirates) imajo nekaj sekund prednosti pred Estebanom Chavesom (Kol/ Michelton-Scott), Andrea Vendrame (Ita/Androni) in Faustom Masnado (Ita/Androni) .

14.21, 30 km do cilja: V ospredju so le še štirje Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo), Tadej Pogačar (UAE Emirates), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) in zelena majica Diego Ulissi (UAE Emirates).

14.18, 31 km do cilja: Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) je močno potegnil, sledi mu lahko le Tadej Pogačar (UAE Emirates).

14.13, 34 km do cilja: Na čelu glavnine so ''vojščaki" Aleksandra Vlasova, kolesarji ekipe Gazprom - RusVelo. Narekujejo oster tempo. V ospredju je ostalo le še okoli 30 kolesarjev.

14.10, 37 km do cilja: Ubežnika sta ujeta. Boj za etapno zmago in skupno razvrstitev se lahko začne.

Kolesarji prvič v Ajdovščini, kjer bo tudi cilj:

14.05, 40 km do cilja: Vodilna kolesarja imata le še 45 sekund prednosti pred glavnino.

14.00, 45 km do cilja: Prednost ubežnikov se topi iz metra v meter. Ekipa Neri Sottoli ne popušča. Hill in Montaguti bosta kmalu ujeta. Prednost je le še okoli minuta.

13.55, 48 km do cilja: Vodilna ubežnika Hill in Montaguti ima pred glavnino le še minuto in 50 sekund prednosti.

13.50: V glavnini izredno oster tempo narekujejo kolesarji ekipe Neri Sottoli, ki računajo na visoko uvrstitev Giovannija Viscontija. Ta za vodilnim Diegom Ulissijem (UAE Emirates) zaostaja 17 sekund.

13.40: Vodilna se že spuščata nazaj v Vipavsko dolino in po spustu se bo začelo ključno dejanje letošnje slovenske pentlje. Vodilna ima pred glavnino 3 minute in pol prednosti.

Gorski cilj III. kategorije - Štanjel (95 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Matteo Montaguti (Ita/Androni)

3. Florian Kierner (Avt/Felbermayr)

13.30, 62 km do cilja: Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) in Matteo Montaguti (Ita/Androni) vztrajata v vodstvo. Ima več kot dve minuti prednosti pred Fabienom Schmidtom (Fra/Delko) in Florianom Kiernerjem (Avt/Felbermayr). Glavnina zaostaja okoli pet minut. Vodilna že grizeta proti predzadnjemu gorskemu cilj - Štanjel.

Kaj od kraljevske etape pričakuje Gorazd Štangelj, športni direktor Bahrain-Meride:

13.25: Povprečna hitrost kolesarjev po dveh urah vožnje je 37,55 km/h.

13.20, 70 km do cilja: Za kolesarji je tudi že ''bife"Komnu, kjer so si obnovili zaloge pijače in drugih okrepčil. Kmalu se bo začel vzpon proti Štanjelu.

13.15: Vodilna imata pred glavnino že več kot pet minut prednosti. Za njima dve minuti in 50 sekund zaostajata Fabien Schmidt (Fra/Delko) in Florian Kierner (Avt/Felbermayr).

Foto: Vid Ponikvar

13.10: V ospredju sta le še dva kolesarja - Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) in Matteo Montaguti (Ita/Androni), ki imata pred glavnino spet skoraj tri minute prednost pred glavnino.

Gorski cilj III. kategorije - Temnica (69,9 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Matteo Montaguti (Ita/Androni)

3. Fabien Schmidt (Fra/Delko)

13.00: Florian Kierner (Felbermayr) se ne predaja. Ima minuto zaostanka za vodilnimi tremi, medtem ko imajo ti še dve več pred glavnino.

12.50: V ospredju so le še trije. Odpadel je še Florian Kierner (Avt/Felbermayr), ki je imel okvaro na kolesu.

Jan Polanc pravi, da so v položaju, ko jim ni treba napadati:

12.35: Luka Mezgec (Michelton-Scott) je dobil še zadnji leteči cilj na četrti etapi in zdaj čaka glavnino. V ospredju ostaja le še četverica, ki ima pred glavnino 2 minuti in 20 sekund.

Leteči cilj - Nova Gorica (53,3 km):

1. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

2. Matteo Montaguti (Ita/Androni)

3. Fabien Schmidt (Fra/Delko)

12.30, 50 km: Po eni uri vožnje je povprečna hitrost kolesarjev 39,03 km/h. Razmerje med vodilno peterico in zasledovalci je zdaj 2:10.

Na Predmeji, kjer bo odločilni trenutek letošnje slovenske pentlje se že zbirajo navijači:

Foto: Alenka Teran Košir

12.20: Vodilna peterica v deževnem vremenu drži prednost prek dveh minut. Se počasi vračajo v Novo Gorico.

12.05, 45 km: Vodilna peterica je imela pred zasledovalci že prednost 3 minute in pol, zdaj pa je ta v nekaj kilometrih padla na 2:20.

Leteči cilj - Dobrovo (35,7 km):

1. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

2. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

3. Matteo Montaguti (Ita/Androni)

12.00: Prednost vodilne peterice pred glavnino je 2 minuti in 40 sekund.

11.50, 30 km: Peterica je še povišala prednost. Zdaj ima 2 minuti in 35 sekund prednosti pred glavnino.

Gorski cilj III. kategorije - Vrhovlje (28,3 km):

1. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

2. Florian Kierner (Avt/Felbermayr)

3. Matteo Montaguti (Ita/Androni)

Med ubežniki je tudi Luka Mezgec. Kaj je povedal pred začetkom odločilne etape?

11.40: Uradno imamo uspešni pobeg, saj ima peterica vodilnih pred glavnino že skoraj dve minuti naskoka.

11.35, 24 km: Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) in Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic) sta si pred glavnino privozila majhno prednost, nato pa so se jim pridružili še Matteo Montaguti (Ita/Androni), Fabien Schmidt (Fra/Delko) in Florian Kierner (Avt/Felbermayr).

Leteči cilj - Kanal (16,5 km)

1. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

2. Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates)

3. Simone Consonni (Ita/Team Emirates)

11.25: Skupina kolesarjev je še vedno strnjena in previdna. Kako tudi ne, saj so v tem deževnem vremenu ceste izredno spolzke. Nihče noče tvegati padca.

11.20, 10 km: Peterici se je uspelo odlepiti za nekaj deset metrov, a tudi ta pobeg ni uspel. Glavnina je za zdaj prehitra.

Tadej Pogačar poudarja, da bodo v ekipi UAE naredili vse, da zadržijo zeleno majico:

11.15, 8 km: Za zdaj še nimamo uspešnega pobega, kolesarji po trasi nadaljujejo v strnjeni skupini.

11.10: Kolesarji so v Solkanu prevozili 0 km, dirka se je začela zares. Kot je že običaj, se že vrstijo poskusi pobega. Komu se bo uspelo odlepiti danes?

Odločilna 4. etapa se je začela, vremenski pogoji niso najbolj ugodni:

11:01: Najtežjo etapo na letošnji slovenski pentlji je začelo 119 kolesarjev, kar pomeni, da jih je zdaj deset manj kot na samem začetku. Kolesarjem bo danes oteževalo tudi vreme, trenutno dežuje, po napovedih pa bo karavano pralo cel dan.

11.00: Začelo se je odločilno dejanje 26. dirke Po Sloveniji. Zeleno majico vodilnega brani Diego Ulissi, član ekipe UAE Team Emirates.

Štart - Nova Gorica

Kaj čaka kolesarje?

Štart četrte etape bo na Kidričevi cesti v Novi Gorici, pred kolesarji pa bo težka in zanimiva etapa. V prvem delu bodo kolesarji opravili z Goriškimi Brdi, zatem bodo zavili na Kras in na koncu v Vipavsko dolina z vzponom na Predmejo, ki je letos najvišja točka slovenske pentlje.

Edini vzpon prve kategorije na letošnji dirki bo dolg devet kilometrov, povprečni naklon znaša osem odstotkov. Še pred Predmejo bodo kolesarji premagali tri vzpone.

3D-predstavitev 4. etape

Majico vodilnega brani Italijan

Po treh dneh dirkanja zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku nosi Italijan Diego Ulissi, zmagovalec petkove etape s ciljem v Idriji. Najboljši Slovenec je Tadej Pogačar na šestem mestu, Jan Polanc je sedmi, Luka Mezgec deseti, Grega Bole pa 11.

4. etapa, 22. junij 2019, Nova Gorica – Ajdovščina, 153,9 km