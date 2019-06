Italijan se je po zmagi zlomil: posvetil jo je preminulemu prijatelju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednji junak 4. etape kolesarske dirke Po Sloveniji je postal Italijan Giovanni Visconti, ki je v ciljnem šprintu premagal vodilnega v skupnem seštevku Diega Ulissija in našega Tadeja Pogačarja, ki je napredoval na četrto mesto.

Začetek dneva je bil za kolesarje izjemno neprijeten. Na štartu v Novi Gorici jih je pričakal močan dež in jim ponagajal tudi med etapo. Bolj, ko so se približevali cilju v Ajdovščini, bolj se je kazalo sonce.

A je bilo napeto na cesti že prej. Slovenski kolesar Luka Mezgec (Mitchelton Scott) je bil v začetku najhtrejši na letečih ciljih, saj bi rad osvojil rdečo majico, ki pripada kolesarju z največ točkami. Na koncu jo je moral sicer predati vodilnemu v skupnem seštevku Diegu Ulissi, a bo kljub temu zadnji dan kolesaril v rdeči opravi, saj bo imel član UAE Emirates na plečih zeleno majico najboljšega v skupnem seštevku.

Pogačar se je danes počutil povsem drugače in pomagal Ulissiju

Najbolj zanimiv del etape sta predstavljala vzpon na Predmejo in spust proti Ajdovščini.

Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo), Tadej Pogačar (UAE Emirates), Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) in Diego Ulissi so bili v klanec najmočnejši in složno kolesarili proti edinemu gorskemu cilju prve kategorije na letošnji dirki.

Na koncu je po 153,9 kilometra o zmagovalcu sobotnega dne odločil ciljni šprint četverice, v kateri je imel največ moči Visconti.

Četverica, ki je šla najhitreje na Predmejo in prišla skupaj na cilj. Foto: Vid Ponikvar

"Etapa je bila težka. Začelo se je z dežjem. Dirko smo želeli narediti težko. Ostal sem v prvi skupini in skušal obdržati moč za šprint. Zame je to velika zmaga, zlasti, ker je teden pred državnim prvenstvom," je razlagal Italijan.

Visconti se je spomnil prijatelja

Na uradni podelitvi je po proslavljanju s šampanjcem pogledal v zrak in dal vedeti, da je zmago nekomu posvetil. Pred dvema dnevoma je tragično izgubil velikega prijatelja in tako zmago posvetil njemu. Solz ni mogel zadržati, saj je bolečina še vedno prisotna.

Zaključek etape

Zato pa je spregovoril o zaključnem šprintu in skupnem seštevku: "Ni lahko dobiti šprint, ko ob tebi kolesari Diego. Ob sebi je imel še moštvenega kolega. Vesel sem. Zame je pomembno, da sem danes zmagal."

Z drugim mestom Ulissi še naprej ostaja vodilni v skupnem seštevku in je že jasno, da bo drugič v karieri osvojil dirko Po Sloveniji. Prvič mu je to uspelo pred osmimi leti, ko je postal najmlajši zmagovalec slovenske kolesarske pentlje.

Diego Ulissi ostaja v zeleni majici vodilnega in bo drugič v karieri osvojil dirko Po Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Etapa je bila težka, z dežjem na začetku in težkim vzponom na koncu. Vlasov je močno napadel, Pogačar ga je dobro pokril. Čestitke tudi Viscontiju za zmago. Zahvaljujem se Pogačarju za pomoč, da sem ohranil vodstvo na dirki. Zadnji vzpon je bil vzpon za čiste hribolazce, kar pa sam nisem. Tadej je v začetku opravil odlično delo, sam sem imel sprva malo težav in sem šele kasneje priključil," je povedal Ulissi.

Pogačar se je danes počutil najbolje

Njegov moštveni kolega Pogačar je bil danes bistveno bolj razpoložen. Nekoliko nižje temperature in dež mu bolj ugajata kot velika vročina, ki je bil prisotna pretekle dni: "Danes sem se po treh dneh najbolje počutil. Vesel sem, da sem držal ritem in pomagal Diegu, ko je napadel Vlasov. Napad smo nevtralizirali. Sodelovali smo, v boju za zeleno majico imamo še večjo prednost in mislim, da jo jutri lahko obdržimo."

Jasno je, da bo na koncu še tretjič zapored osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Ali je v sobotni etapi napadal zmagovalni oder, pa je dejal: "Vedno je prioriteta zelena majica. Nikoli ne veš, kaj se zgodi zadnji dan. Kakor smo videli, je bila prva etapa najlažja na papirju, a je bila vse prej kot lahka. Jutri je težja etapa. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi."

V nedeljo bo tako na sporedu še zadnja etapa 26. kolesarske dirke Po Sloveniji, ko bodo na svoj račun spet prišli šprinterji. Začela se bo v Trebnjem, končala pa v Novem mestu.