Kazen je odslužil: Zdaj sem tu

Slovenskega kolesarja Kristijana Korena je pred dvema letoma kaznovala Mednarodna kolesarska zveza (UCI), ker so ga sumili kršitve protidopinških pravil. Nikdar mu sicer niso dokazali, da je pozitiven, a se ni spustil v občutno drag pravni boj. "Zdaj sem tu in iščem novo priložnost. Bili so težki trenutki, a sem imel ob sebi prave ljudi," je poudaril Primorec, ki je dobil prvo priložnost po iztečeni kazni na dirki Po Sloveniji v ekipi slovenske reprezentance.

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je zaradi suma kršitve protidopinških pravil pred dvema letoma suspendirala slovenskega kolesarja Kristijana Korena, hkrati pa tudi Boruta Božiča. Takrat je moral predčasno končati nastope na Giru. Korena in Božiča so sumili zlorabe dopinga za obdobje med letoma 2012 in 2013. Koren je bil takrat član italijanskega moštva Liquigas-Cannondale. V intervju je poudaril, da ni bil nikdar pozitiven na dopinškem testu, vendar si ni upal v pravni boj. Počakal je dve leti, pri 34 letih pa upa, da se mu bodo vrata v kateri od ekip morda še odprla.

Kristijan, po dveh letih premora, ko ste imeli prepoved nastopanja, ste dobili priložnost na dirki Po Sloveniji v ekipi slovenske reprezentance. Kako je bilo v prvi etapi, v kateri ste ob koncu poskusili pobeg?

Čakal sem, kako bo. Prvih deset kilometrov smo se s fanti šalili, kako bo v skupini. Po desetih kilometrih je bilo vse normalno. Podobno je, če imaš na primer premor med eno in drugo sezono ter je nato prva dirka malce tečna. Nato smo poskušali, da bi šel kdo od naših v beg. Na koncu smo bili skupaj. Dirka je bila skoraj zaprta. Konca nisem poznal. Rekel sem si, da nimam kaj čakati v glavnini. Na skupno uvrstitev ne merim, ker je sobotna etapa pretežka. Po posameznih dneh iščem, kaj lahko. Nimam kaj izgubiti.

Si tako delate reklamo, da bi vas morda spet opazile ekipe?

Da vidim, kje sem. Sem brez ekipe. Vesel sem, da me je Matjaž Zevnik povabil v ekipo. Malce sem načrtoval, da bom dirkal na dirki Po Sloveniji, državnem prvenstvu. To je glavni cilj moje letošnje sezone. Potem bomo videli sproti.

Foto: Vid Ponikvar Sobotna etapa od Ajdovščine do Nove Gorice (Sveta Gora) bo potekala na vaših koncih. Bo srce zaigralo?

Na pol se bom dal, potem bomo videli, kako bo. Tudi če bo kombinacija šla, bomo naredili tako, da bo, po domače povedano, "zaj..." ves dan.

Kako težko vam je bilo v teh časih, ko ste imeli prepoved?

Hitro je šlo. Na štartu sem govoril z Viscontijem (Giovanni Visconti, op. a.) in sva rekla: kot bi bilo včeraj. Vsi so veseli, da sem prestal ti dve leti. Zdaj sem tu in iščem novo priložnost. Bili so težki trenutki. Ob sebi sem imel prave ljudi.

Ali je drugače, ker je črna pika vseeno prisotna?

Zagotovo je. Zaznamovalo me bo. Nenehno je v ozadju. Pozabil sem. Vedno se sicer spomniš, a grem naprej. Gledam pozitivno. Pripravljen sem.

Verjamete, da še lahko dobite angažma v tujini?

Kar težava je zaradi koronavirusa. Malce smo govorili … Eno je, da si prisoten le na Instagramu in Stravi, da te vidijo kolesariti. Rekel sem si, da se pustim presenetiti. Počakal bom dirko Po Sloveniji. Ko so prestopni roki, bom videli, kako bo. Moj cilj je bil, da se pojavim kot kolesar v kolesarski opremi na dirki. Povsem drugače je, če kličeš, pošiljaš e-pošto ali pa dirkaš.

Je zaradi te preteklosti težje iskati novega delodajalca?

Označen sem bil, čeprav nisem bil pozitiven, kot so pisali nekateri mediji. Nisem se ukvarjal s tem, da bi klical na uredništvo in jih povprašal, kje so dobili to informacijo. Nisem bil pozitiven. Dejali so mi, češ, da sem sodeloval z doktorjem, vendar niso imeli dokazov.

Foto: Vid Ponikvar Niste mogli v boj? Ali je bilo predrago?

Govora je bilo. Ko so mi povedali, da gremo lahko naprej, sem rekel, da raje požrem dve leti in obdržim tisti denar, se poskušam imeti lepo. Hotel sem na primer tekmovati tudi v gorskem teku. Na enem sem celo zmagal, a sem dobil pošto SLOADE (Slovenska antidopinška organizacija, op. a.), da ne smem. Potem sem se povsem umaknil, hodil v hribe. Nekaj povsem drugega sem delal. Po nekaj mesecih sem se usedel na kolo, pomagal doma v podjetju.

Nisem si upal iti v boj. Natanko veste, kakšno je bilo ozadje. Tudi zdaj, ko sem zaprosil za licenco, so čakali. Niso mi odgovorili. Odvetnik je poslal in ni bilo odgovora. Pol leta je minilo en, dva, tri. Tisto leto sem še nekaj časa vztrajal, nato je bil avgust in sem si rekel, da grem na dopust. Potem je bilo sezone konec in počasi sem začel trenirati. Zdaj sem tu.