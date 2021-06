V tretji etapi letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji, 168,5-kilometrski preizkušnji od Brežic do Krškega, so Tadej Pogačar in njegovi kolegi iz moštva UAE Team Emirates predvsem branili skupno vodstvo, a so se na koncu z Matteom Trentinom bojevali tudi za etapno zmago. V ciljnem sprintu je imel največ moči Španec Jon Aberasturi Izaga (Špa/Caja Rural - Seguros RGA), ki je le za nekaj deset centimetrov premagal Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).

Etapa se je danes začela v Brežicah, dolgo pa se je nato poskušala ustvariti skupina za pobeg, naposled je uspelo zbežati osmerici, v kateri je bil tudi David Per iz Adrie Mobila, a glavnina je tudi te ujela še pred letečim ciljem v Sevnici. Po znanem kopitu so se nadaljevali skoki, hitrost karavane je bila zato ves dan izjemno visoka.

UAE Emirates z osupljivo ekipo

Drugo ubežno skupino dneva je sestavila šesterica, ki pa prav tako ni dolgo kolesarila v ospredju, še pred odločilnim koncem etape z vzponom na Sremič je bil beg nevtraliziran, nato so v ospredje stopile ekipe favoritov, predvsem UAE Team Emirates vodilnega Tadeja Pogačarja in Bahrain Victorious drugouvrščenega Mateja Mohoriča. Pogačarjevi so bili danes osredotočeni predvsem na branjenje zelene majice, a so imeli na zadnjem klancu etape v vodilni skupini poleg Pogačarja še pet močnih kolesarjev, Poljaka Rafala Majko, Italijana Diega Ulissija, pa Norvežana Vegarda Stakeja Laengna, našega asa Jana Polanca, tudi svojega sprinterskega aduta, Italijana Mattea Trentina.

V zadnji klanec etape je šlo na nož.

Majka je odlično skrbel za hud tempo v klancih in s tem pokvaril zamisel Bahrain Victoriousa, da bi čez zadnjo prepreko pred zaključnim sprintom spravili svojega specialista, Nemca Phila Bauhausa, ki je zmagal na uvodni etapi letošnje slovenske pentlje v Rogaški Slatini. Bauhaus tempa ni zmogel, v vodilni skupini sta od Bahraina ostala le slovenska asa Matej Mohorič in Jan Tratnik.

Mohorič odličen drugi v šprintu, a ni bil zadovoljen: Drugo mesto je prvi poraz

Vse je bilo torej pripravljeno za novo zmagoslavje Pogačarjevih, ki so poskušali ob koncu etape v Krškem Trentinu pripraviti šolski sprinterski vlak, a jim je Jan Tratnik s silovitim pospeševanjem v zadnjih dveh kilometrih zamešal štrene. "S tem je uničil tri naše kolesarje," je po etapi priznal Pogačar, ki je sam nato pomagal voditi Trentino. Ta je prvi začel sprint, v zavetrju mu je sledil Španec Jon Aberastruri Izaga, tega pa se je držal Mohorič. Trentinu so po zgodnjem skoku še pred ciljno črto pošle moči, Mohoriču pa je zmanjkalo nekaj metrov, da bi ugnal še Aberasturija.

"Zadovoljstvo ni niti malo. Drugo mesto je prvi poraz. Žal mi je zmanjkalo pol kolesa. Španec je bil hitrejši, sam sem malce preveč okleval. Cilj je bil etapna zmaga. Rdeča majica je tolažilna nagrada. Žal mi je malce zmanjkalo. Phil (Phil Bauhaus, op. a.) ima dobre možnosti za nedeljsko etapno zmago, jutri pa mislim, da bo Tadej spet premočen za konkurenco. Težko bo zmagati," je bil v cilju kljub osvojenemu drugemu mestu nezadovoljen Mohorič.

Pogačarjevi so svojo glavno nalogo opravili izvrstno in brez težav ubranili zeleno majico, Mohorič je obžaloval, da mu ni uspelo priti vsaj do etapne zmage, a se lahko tolaži s tem, da se je v skupnem seštevku še utrdil na drugem mestu, za nameček pa prevzel vodstvo tudi v seštevku najboljših po točkah in bo jutri v četrti etapi odet v rdečo majico.

Pogačar: Zelena majica je ostala na varnem

"Zadovoljen sem, čeprav se na koncu ni izšlo, kot smo si želeli. Da bi zmagal Trentino. Zelena majica je ostala na varnem. Vsa etapa je bila zahtevna. Veliko pobegov je bilo. Ekipa je nadzorovala vse skupaj. Zadnji klanec je bil res težak. Na koncu se je umirilo. Poskušali smo zagati s Trentinom, a ni šlo po naših načrtih," je po koncu dneva razlagal zvezdnik letošnje dirke Po Sloveniji Pogačar.

Sobota prinaša vrhunec 27. dirke Po Sloveniji, četrta, kraljevska etapa se bo začela v Ajdovščini, po 164,1 kilometra in štirih vzponih (dveh druge in dveh tretje kategorije) pa končala z vzponom na Sveto Goro (prva kategorija) nad Novo Gorico.

Pogačar bo branil 1:15 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Mohoričem, a lahko pričakujemo, da bo junak lanske dirke Tour de France naredil še en odločen korak proti končnemu zmagoslavju in osvojitvi zelene majice najboljšega na največji slovenski kolesarski pentlji.

Izidi 3. etape: 1. Jon Aberasturi Izaga (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) 3;50:26 2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3. Matteo Trentin (Ita/UAE Team Emirates) 4. Remy Mertz (Bel/Bingoal Pauwels Sauces) 5. Jeppe Pallesen (Dan/Team Coldquick) 6. James Shaw (VBr/Ribble Weldtite Pro) 7. Daniel Munoz Giraldo (Kol/Androni Giocattoli) 8. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CSF Faizane) 9. Dmitrij Strahov (Rus/Gazprom - Rusvelo) 10. Javier Romo Oliver (Špa/Astana - Pemier Tech) ... 19. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 22. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 30. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 33. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) isti čas ...