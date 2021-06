Pogačar in druščina zavladali v kraljevski etapi, Ulissiju etapa in stopničke

Zmagovalec kraljevske etape 27. dirke Po Sloveniji od Ajdovščine do Nove Gorice je Italijan Diego Ulissi, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Team Emirates, ki je danes popolnoma nadzorovala dogajanje. Pogačar je bil danes drugi in se še utrdil v skupnem vodstvu. Jutri mora le še varno pripeljati v Novo mesto in zmaga na dirki Po Sloveniji bo njegova.

Matej Mohorič je bil danes osmi, za zmagovalcem je zaostal minuto in 19 sekund, kar pomeni, da je v skupnem seštevku zdrsnil s stopničk. Pogačar ostaja trdno v zelenem.

4. etapa, 12. junij 2021, Ajdovščina – Nova Gorica, 164,1 kilometra:

Cilj: Diego Ulissi je zmagovalec kraljevske etape! Pogačar je ciljno črto prečkal na drugem mestu in s tem potrdil skupno vodstvo, tretji je bil danes Matteo Sobrero (Astana).

Neuradni izdi četrte etape:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 4;15:28

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:01

3. Matteo Sobrero (Ita/Astana – Premier Tech) isti čas

4. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) 0:27

5. James Shaw (VBr/Ribble weldtite Pro) 0:48

6. Tanel Kangert (Est/Team BikeExchange) 0:53

7. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CFS Faizane) 1:05

8. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1:19

9. Javier Romo Oliver (Špa/Astana – Premier Tech) 1:28

10. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1:35

...

15.10 - Majka je popustil, Ulissi in Sobrero sta se podala v sprint za etapno zmago, Pogačar jima sledi.

15.08 - Klanec se je nekoliko poravnal, Ulissi je ujel vodilno trojico.

15.07 (zadnji kilometer) - Ulissi je nekoliko popustil, Pogačar, Majka in Sobrero so odpeljali naprej!

15.04 - V ospredju so zdaj Pogačar, Ulissi, Majka in Italijan Matteo Sobrero (Astana – Premier Tech). Matej Mohorič izgublja stopničke v skupnem seštevku.

15.01 - Kolesarji se vzpenjajo na Sveto Goro, Jan Polanc se je iztrošil, Pogačar ima ob sebi še Rafala Majko in Diega Ulissija. Mohoriča ni v ospredju.

14.58 (pet kilometrov do cilja) - Na spustu z Ravnice je z napadom poskusil Mohorič, a ni prišel daleč.

Izidi gorskega cilja II. kategorije, Ravnica (155,6 kilometra):

1. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates)

2. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates)

3. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates)

14.55 (sedem kilometrov do cilja) - Matej Mohorič je ujel vodilno skupino, Jan Polanc še vedno narekuje oster tempo.

14.52 (devet kilometrov do cilja) - Jan Polanc diktira oster tempo za Pogačarja, Mohorič se trudi ujeti vodilno skupino, Tratniku so pošle moči.

14.46 (deset kilometrov do cilja) - Glavnina se je na vzponu na Ravnico razdrobila v več skupin, spredaj je skupina favoritov s Tadejem Pogačarjem in močno zasedbo UAE Emirates. Mohorič in Tratnik sta nekoliko zaostala.

Foto: Vid Ponikvar

14.44 (11 kilometrov do cilja) - Bega je konec, sedmerica je v glavnini. Čas je za končni obračun v četrti etapi in bržčas tudi na 27. dirki Po Sloveniji.



14.41 (13 kilometrov do cilja) - Glavnina je v Novi Gorici za trenutek zgrešila smer na enem od križišč, a so se stvari hitro uredile. Bega bo vseeno vsak trenutek konec.

14.36 (16 kilometrov do cilja) - Ubežna sedmerica je spet skupaj, glavnina pa le še 44 sekund za njo.

14.32 (21 kilometrov do cilja) - Kolesarji so se pred zaključkom etape opremili z okrepčili, ki so jim jih pripravili spremljevalci ob trasi, glavnina je zato malo zastala, vodilni skupini pa je nekoliko pobegnil Poljak Stachowiak. Ta trenutno vozi dobro minuto pred glavnino, razliko lahko ta zelo hitro izniči.

Foto: Vid Ponikvar

14.25 (25 kilometrov do cilja) - Na ravnini glavnina vozi kar 20 kilometrov na uro hitreje od ubežne skupine, ta ima le še dobro minuto prednosti.

14.13 (32 kilometrov do cilja) - UAE Team Emirates stopnjujejo tempo, zdaj glavnina za ubežno sedmerico zaostaja le še 1:15. Eksplozivnih bo zadnjih 15 kilometrov etape, ko se bodo kolesarji še enkrat povzpeli na Ravnico (II. kategorija), pa nato povsem na koncu še na Sveto Goro (I. kategorija).

14.09 (35 kilometrov do cilja) - Prednost ubežnikov je padla na minuto in 35 sekund, kolesarji se počasi pripravljajo na zaključni obračun z zahtevnim ciljnim vzponom na Sveto Goro. Pričakujemo, da bodo Pogačarjevi kolegi kmalu stopili na plin in ujeli ubežnike.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

13.56 (44 kilometrov do cilja) - Ubežniki držijo dve minuti prednosti.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Vrhovlje:

1. Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Urko Berrade Fernandez (Špa/Equipo Kern Pharma)

3. Josip Rumac (Hrv/Androni Giocattoli)

13.35 (57 kilometrov do cilja) - Kolesarji se vzpenjajo na Vrhovlje (III. kategorija), ubežna sedmerica še vedno dobri dve minuti pred glavnino, v kateri tempo še vedno narekuje UAE Team Emirates.

Izidi letečega cilja, Deskle (107,4 kilometra):

1. Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Josip Rumac (Hrv/Androni Giocattoli)

3. Jon Irisarri Ricon (Špa/Caja Rural – Seguros RGA)

13.24 (63 kilometrov do cilja) - Glavnina, na čelu katere tempo diktirajo kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates, je ujela Scotta, ubežna sedmerica pa še vztraja z dvema minutama prednosti.

Zanimivost

Največ nastopov na dirki Po Sloveniji je zbral kolesar Adrie Mobil Radoslav Rogina, ki je na dirki med letoma 1998 in 2019 nastopil kar 20-krat za pet različnih ekip in leta 2013 tudi zmagal.



Največ Slovencev je nastopilo na dirki leta 2009 (40), najmanj pa na prvi dirki leta 1993 (18). Letos jih je 23.

Odločal bo zadnji klanec

"Danes je zaključni vzpon res strm, zato bodo razlike velike. In mislim, da bo tudi odločil skupno razvrstitev, tako da tistih mojih par sekund prednosti ne pomeni veliko. Vseeno bom dal vse od sebe in se poskušal obdržati na stopničkah. Treba bo iti na polno," pa je pred etapo povedal Matej Mohorič, drugi v skupni razvrstitvi in nosilec rdeče majice najboljšega kolesarja po točkah.

V cilju na Sveti Gori je vse bolj živahno:

13.10 (77 kilometrov do cilja) - V begu zdaj vztraja le še sedmerica, Robert Scott je omagal in čaka glavnino. Glavnina sicer vozi 2:11 za ubežniki, ki se zdaj spuščajo z Ravnice.

Izidi gorskega cilja II. kategorije, Ravnica (85,4 kilometra):

1. Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce)

2. Josip Rumac (Hrv/Androni Giocattoli)

3. Urko Berrade Fernandez (Špa/Equipo Kern Pharma)

12.50 - Kolesarji se vzpenjajo na Ravnico, klanec druge kategorije, ubežniki vztrajajo dobri dve minuti pred glavnino.

12.35 (97 kilometrov do cilja) - Glavnina počasi zmanjšuje zaostanek, ta zdaj znaša še 2:10.

Izidi letečega cilja v Mirnu (67,5 kilometra):

1. Antonio Jesus Soto (Špa/Euskatel – Euskadi)

2. Robert Scott (VBr/Canyon DHB SunGod)

3. Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce)

12.25 (109 kilometrov do cilja) - Kolesarji se približujejo drugemu letečemu cilju, vodilna peterica s Korenom in Perom vozi 2:35 pred glavnino z vsemi favoriti za današnjo zmago.

Foto: Vid Ponikvar

Zanimivost

Najdaljša dirka Po Sloveniji je bila organizirana leta 1999, ko so kolesarji prevozili skupno 1.102,5 kilometra, najkrajša pa leta 2013, in sicer dolga le 503,1 kilometra. Na 26 dirkah so kolesarji prevozili skupno 20.368,7 kilometra, kar pomeni, da bo letos, ko bomo seštevku dodali 803,7 kilometra, dirka dolga 21.172,4 kilometra in bi obkrožila Slovenijo že več kot 15-krat.

12.15 (114 kilometrov do cilja) - Na Temnici so imeli ubežniki 2:45 naskoka pred gavnino.

Izidi gorskega cilja III. kategorije, Temnica:

1. Robert Scott (VBr/Canyon DHB SunGod)

2. Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce)

3. Urko Berrade Fernandez (Špa/Equipo Kern Pharma)

12.10 (115 kilometrov do cilja) - Prednost ubežnikov en kilometer pred prvim gorskim ciljem etape znaša dve minuti in 45 sekund.

Ob trasi se danes pričakuje ogromno navijačev, takole so karavano sprejeli v Dornberku:

12.00 - Na letečem cilju v Renčah so imeli ubežniki 2:30 prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja v Renčah (44,5 kilometra):

1. Antonio Jesus Soto (Špa/Euskatel – Euskadi)

2. Jon Irisarri Ricon (Špa/Caja Rural – Seguros RGA)

3. Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce)

11.48 (127 kilometrov do cilja) - Glavnina zaostaja 2:30 za ubežniki. Med temi je v skupni razvrstitvi najvišje uvrščen Kristijan Koren, ki z dobrimi 11 minutami zaostanka za Pogačarjem zaseda 42. mesto.

Ob podpori navijačev lažje poganja v klanec

"Vidim, da bo danes najbolj živahno, najbolj pestro, zato komaj čakam, da štartamo, da se podamo v zaključek etape, kjer bo po mojem noro. Navijači zagotovo dodajo nekaj posebnega in je lažje poganjati v klance," se je pred začetkom etape v Ajdovščini veselil vodilni kolesar na dirki Tadej Pogačar.

Danes bo njegova ekipa UAE Team Emirates spet branila zeleno majico. "Težko bo nadzorovati, bomo edina ekipa, ki bo narekovala tempo, ampak s tako močno ekipo, kot jo imamo tukaj – fantje so pokazali, da so v dobri formi –, mislim, da se lahko v cilj pripeljemo brez zaostankov za ostalimi in poskusimo zmagati v etapi. Načrt je ubraniti zeleno majico in obdržati mesta v skupnem seštevku. Štirje smo med top deset in mislim, da smo na dobri poti," je še povedal slovenski zvezdnik.

11.40 (134 kilometrov do cilja) - Prednost ubežnikov je 2:15, na cilju na Sveti Gori pa je že zdaj vse pripravljeno na prihod karavane. Pričakali jo bodo okoli 15. ure.

11.29 (142 kilometrov do cilja) - V ubežni skupini so Josip Rumac (Hrv/Androni Giocattoli), Urko Berrade Fernandez (Špa/Equipo Kern Pharma), Jon Irisarri Ricon (Špa/Caja Rural – Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Špa/Euskatel – Euskadi), Robert Scott (VBr/Canyon DHB SunGod), David Per (Slo/Adria Mobil), Adam Stachowiak (Pol/HRE Mazowsze Serce) in Kristijan Koren (Slo/Slovenija). Pred glavnino imajo že 2:10 prednosti.

11.22 (146 kilometrov do cilja) - Zbežala je osmerica tekmovalcev, ki ima že 45 sekund prednosti, zdi se, da vendarle imamo ubežno skupino.

11.15 (150 kilometrov do cilja) - Kakšnih sto metrov prednosti si je privozila skupina 12 kolesarjev in tudi ta poskus je bil neuspešen. Glavnina je spet skupaj, hitrost pa velika. Še naprej se vrstijo poskusi pobega.

11.12 (153 kilometrov do cilja) - Nič ni bilo s pobegom peterice, glavnina je spet strnjena, vrstijo pa se že novi napadi.

11.11 - Peterica vozi 12 sekund pred glavnino. Bo to ubežna skupina dneva? Kolesarji v begu so Robert Stannard (Avs/Team BikeExchange), Antonio Jesus Soto (Špa/Euskatel – Euskadi), Jacob Scott (VBr/Canyon DHB SunGod), David Per (Slo/Adria Mobil) in Kristijan Koren (Slo/Slovenija).

Bele majice ni pričakoval

"V zelo veliko čast mi je, saj pred samo dirko nisem pričakoval, da jo lahko oblečem. Zato sem še toliko bolj vesel," nam je pred startom povedal nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki Kristjan Hočevar.

O današnji etapi pa 22-letni član Adrie Mobila pravi: "Danes je verjetno najbolj zahtevna etapa, kar se tiče profila, jaz bi rad še napredoval v generalni razvrstitvi in upam, da bodo noge dobre. Rezultatsko nimam nekih ciljev, samo čim boljše odpeljati. Tadej ima eno oziroma dve prestavi več kot mi, jaz sem lahko samo vesel, če čim dlje zdržim ob njegovem kolesu. Ni primerjave, če smo iskreni."

11.05 (157 kilometrov do cilja) - Nekaj kolesarjem je uspelo priti do manjše prednosti, pa jih je glavnina vse polovila, zdaj poskuša peterica, ki si je privozila kakšnih deset sekund naskoka.

10.55 (164,1 kilometra do cilja) - Kolesarji so prevozili "kilometer nič", četrta etapa se je začela zares! Kot je že v navadi, so se takoj potem, ko je direktor dirke z zastavico naznanil začetek, začeli skoki iz glavnine.

10.50 - Karavana se je v Ajdovščini že podala na pot, po kratki zaprti vožnji se bo četrta etapa dirke Po Sloveniji začela zares. Ob 10.55 naj bi kolesarji dosegli oznako "kilometra nič" in boj v kraljevski etapi se bo začel tudi zares. Danes je bržčas še zadnja priložnost za Pogačarjeve tekmece, da mu pripravijo kakšno presenečenje, najverjetneje pa bo slovenski zvezdnik danes le še potrdil skupno vodstvo.

Na progo se je danes podalo 122 kolesarjev, Luksemburžan Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces) in Britanec Zeb Kyffin (Ribble Weldtite Pro) nista podpisala startne liste.

Pred 4. etapo 27. dirke Po Sloveniji

Četrti tekmovalni dan se bo začel ob 10.50 z zaprto vožnjo po Ajdovščini. Pet gorskih ciljev bodo imeli kolesarji na poti. Najprej bo na vrsto prišla Temnica (4,3 kilometra, 8,1-odstotni povprečni naklon). Kolesarjem se po tej vožnji navkreber ne bo stemnilo pred očmi, čeprav bo nekaterim že predstavljala nevšečnosti.

Naslednji vzpon bo prišel na vrsto na 82. kilometru. V dnevu se bodo celo dvakrat povzpeli na Ravnico, ki predstavlja gorski cilj druge kategorije. Vzpon bo dolg 3,2 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 9,5 odstotka. Sledil bo vzpon na gorski cilj tretje kategorije in bo slišal na ime Vrhovlje (4,3 kilometra, 7,3-odstotni naklon).

Strmi vzponi na primorskih koncih, za zaključek Sveta Gora

Kolesarji bodo po vožnji po Goriških brdih še drugič prišli v Novo Gorico na 148. kilometru, ko se bodo spet spogledovali z vzponom Ravnica. Po krajšem spustu bodo pot nadaljevali še na Sveto Goro. Zaključni vzpon, ki bo imel oznako prve kategorije, bo dolg sicer le 2,5 kilometra, a bo povprečni naklon kar 13-odstoten.

Pred začetkom kraljevske etape najbolje kaže Tadeju Pogačarju, ki je že v drugi etapi s ciljem na Celjskem gradu dal tekmecem vedeti, kako močne noge ima, pa čeprav je na dirko prišel praktično s priprav.

Mohorič se je pošalil

"Danes bo kraljevska etapa. Za enkrat imam dovolj prednosti. Grem v obrambo in bomo videli, kakšne bodo noge. Upam, da bo rezultat dober," je bil kratek Pogačar, od katerega pa lahko vseeno pričakujemo boj za etapno zmago, saj bo imel ob progi ogromno privržencev, ki jih bo hotel spet razveseliti.

Matej Mohorič je bil dvakrat drugi v vseh treh etapah dirke Po Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V skupnem seštevku mu je najbližje Matej Mohorič, ki je bil v zadnjih dveh etapah obakrat drugi. Za Pogijem zaostaja 1:15, a se zaveda, da ne more ogroziti zelene majice, ki je trdno na Pogačarjevih plečih. "Če bom ponoči shujšal za pet kilogramov, imam morda kakšno možnost, sicer bo težko," je Mohorič v smehu zaključil odgovor na vprašanje, s kakšno taktiko bi lahko ogrozil mlajšega rojaka.

Kljub vsemu pa kaže dobre predstave, pa čeprav je po padcu na Giru izpustil nekaj treningov: "S pripravljenostjo sem zadovoljen. Toura se že veselim. Malce je grenkobe, ker sem bil dvakrat drugi in blizu etapne zmage. Ni mi uspelo."