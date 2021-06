Romarsko središče Sveta Gora je danes utripalo v drugačnem ritmu, kot so ga vajeni. Namesto romarjev, ki peš, s kolesi ali z avtom romajo do bazilike Marije Svetogorske, so bili tokrat v središču ljubitelji kolesarstva, ki so ob traso prišli spodbujat kolesarsko karavano, ki se počasi približuje koncu petdnevne kolesarske dirke Po Sloveniji. "Tu je skoraj več gledalcev kot na Touru. Fenomenalno je bilo," je bil nad doživetim navdušen vodilni na dirki Tadej Pogačar.

Na Sveti Gori, ki jo je karavana dirke Po Sloveniji obiskala drugič po letu 2006, ko je etapno zmago pobral Tomaž Nose (Adria Mobil), ki je takrat za osem sekund ugnal Jureta Golčerja (Perutnina Ptuj), je bilo živahno že večer prej.

Priprave na predvečer dirke (foto: Ana Kovač)

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Delavci, ki so zadolženi za postavitev ciljnega prostora, so si že ogledovali teren, navijači pa so z barvnimi valji in kredami asfalt že prekrili z motivacijskimi gesli in imeni kolesarjev. Razumljivo sta prevladovali krilatici Ajde Pogi, GO Pogi, namenjeni vodilnemu na domači dirki, aktualnemu zmagovalcu Dirke po Franciji Tadeju Pogačarju, in Go Koren, kar je danes dalo elan Kristjanu Korenu, ki mu je kot domačinu iz Ajdovščine klanec na Sveto Goro tako domač, kot je otroku lahko domač le lasten peskovnik.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Noč s petka na soboto je bila na Sveti Gori prekratka. Delavci so bili na nogah že kmalu po sončnem vzhodu ob šesti uri. Kot nam je povedal vodja postavitve ciljnega prostora Lovro Peterlin, je v pripravo cilja, vključno z ozvočenjem, vpletenih približno 30 ljudi. Med njimi je tudi nekaj Hrvatov, saj si ekipi pomagata pri izvedbi dirke po Hrvaški in Sloveniji.

Lovro Peterlin (v sredini), vodja postavitve ciljnega prostora, z ekipo Foto: Ana Kovač

Postavljanje varnostnih ograj Foto: Ana Kovač

"Naše delo je postavitev varnostnih ograj, podelitvenega odra in mešane cone za novinarje, kjer se izvajajo intervjuji s kolesarji. Pripravimo tudi prostor za doping kontrolo, VIP šotor in velik ekran, na katerem je možno spremljati dirko. Običajno delo končamo približno eno uro pred načrtovani prihodom v cilj," je še povedal sogovornik, ki na dirki sodeluje zadnja štiri leta in priznava, da je delo precej naporno.

Vsaka etapa terja dodaten davek na področju življenjske energije, dirke pa ne vidijo kaj dosti. "Če povem po pravici, si nisem ogledal še niti minute dirke, načrtujem, da bom to nadoknadil po zaključku dirke, dokler mi bo funkcija za ogled za nazaj na televiziji to omogočala," je namignil Peterlin.

Družina Vetter se je na Griško že zarana pripeljala s Koroške. Foto: Ana Kovač

Tudi kolesarji so že zarana začeli kapljati na Sveto Goro. Med prvimi smo naleteli na družino Vetter iz Raven na Koroškem, ki so zaradi dirke vstali že pred petelini. Ob 3.30 so štartali s Koroške, se z avtom pripeljali na Goriško in že pred deveto uro občudovali osupljiv razgled, ki se odpira z Gore.

Kot so povedali, so sicer strastni navijači Primoža Rogliča (vsi trije otroci, Luka, Jaka in Miha, so bili v dresu Rogličeve Jumbo-Visme, vsa družina, vključno z ženo Petro in glavo družine Janijem, pa na kolesih bianchi, ki so jih še do lani vozili kolesarji Jumbo-Visme), kar so podkrepili tudi z razkritjem, da so bili lani na kronometru Toura na La Planche des Belles Filles na robu solza, ko je Zasavec izgubil rumeno majico vodilnega. Prepričani so, da bodo njegovo zmago lahko doživeli letos, ko jih bo pot prav tako vodila na francoske ceste, a danes so kljub vsemu navijali za Pogačarja in ostale Slovence na dirki.

Navijaški utrip na Sveti Gori (foto: Ana Kovač)

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Zaključni metri trase, zavarovani z ograjami, so se izdatno začeli polniti po 12. uri. Nekaj metrov pred ciljem, na najbolj strmem delu trase, kjer se cesta postavi skoraj pokonci, je izstopala skupina 30 pustarjev iz Grgarskih Raven – pustar je tradicionalna maska občine Nova Gorica –, ki so v pisanih opravah z zvonci ustvarili izjemno navijaško kuliso.

Pustarjeva tradicionalna oprava je obleka, sestavljena iz pisanih trakov. Na glavi ima visoko pokrivalo, okrašeno s tradicionalnimi papirnatimi rožami, okrog pasu ima pritrjene večje zvonce, v rokah pa lesene zložljive klešče, s katerimi lovi otroke in dekleta. Obraz ima namazan z ogljem ali črno kremo. Naloga pustarja je, da s kleščami in z zvonci odganja zimo in vse slabo v vasi. Včasih je nalogo pustarja smel opravljati le neporočen moški oziroma fant, danes pa to nalogo lahko opravlja vsak, ki zdrži rajanje od ranega sobotnega jutra do teme, je zapisano na spletni strani občine Nova Gorica. Foto: Ana Kovač

Etapo si je od blizu ogledala tudi družina Tadeja Pogačarja – starša, ki sta priznala, da je vsaka dirka tako stresna, kot je bil lanski Tour, in da na podlagi lanskih izkušenj z dirke vseh dirk zdaj vsi vemo, da zmagovalca ne gre napovedovati do konca dirke, in Pogačarjevo dekle, prav tako kolesarka Urška Žigart, ki je na Sveto Goro prišla z avtom, saj bi bilo po včerajšnjem napornem treningu kolesarsko romanje na Sveto Goro enostavno prevelik zalogaj.

V navijaški karavani se je znašla tudi družina Tadeja Pogačarja ... Foto: Ana Kovač

... in njegovo dekle, ki je prav tako kolesarka, Urška Žigart. Foto: Ana Kovač

Povsem po naključju smo naleteli tudi na zmagovalca etape na Sveti Gori leta 2006 Tomaža Noseta, ki je leta 2006 slavil v drugi etapi slovenskega kroga in na koncu dobil tudi dirko. Nismo ga našli na kolesu, kot bi si verjetno večina predstavljala, ampak po sili razmer v prtljažniku avtomobila, ki ga je na zaključni klanec vozil nekdanji vrhunski kolesar, danes trener in lastnik lokala Jure Zrimšek.

Tomaž Nose, zmagovalec etape s ciljem na Sveti Gori leta 2006, in Borut Božič. Foto: Ana Kovač

Kolesarski navdušenci, ki imajo zadnje čase kar nekaj priložnosti za spodbujanje kolesarske karavane v živo – spomnimo se samo fantastične navijaške kulise maja v Goriških Brdih, ko je tam gostovala etapa Gira – bodo novo priložnost za spodbujanje kolesarjev imeli že jutri, ko bo na sporedu zadnja etapa dirke Po Sloveniji.

Nedelja bo spet kolesarska. Dvakratno.

Ta se bo z nevtralnim štartom ob 10.15 začela v Ljubljani in že tradicionalno sklenila v Novem mestu. Še pred tem bo start največje amaterske kolesarske prireditve pri nas – maratona Franja. Velika Franja (156 kilometrov) se bo začela ob deveti uri, mala (97 kilometrov) pa ob 10.40. Kriterij Tadeja Pogačarja bo na sporedu 18. junija, dan prej bo v Kopru državno prvenstvo v vožnji na čas, 20. junija pa še cestna dirka. Pogačar naj bi nastopil na vseh treh.

Preberite še: