Zvezdnik kolesarstva Tadej Pogačar (UAE Emirates) je prišel v Slovenijo po tisto, kar je potreboval in si želel pred junijskim začetkom Dirke po Franciji. Zmago na Dirki Po Sloveniji, do katere je prikolesaril v četrtem poizkusu, in energijo, ki so mu jo dali navijači, da se bo lahko mirno pripravil na Tour de France, na katerem bo branil lanskoletno zmago.

V letošnji sezoni je bila le dirka po Baskiji tista več etapna, na kateri Tadej Pogačar ni osvojil prvega mesta. Sicer pa je zmagal UAE Tour, dirko od Tirenskega do Jadranskega morja in zdaj še dirko Po Sloveniji. Prav posebna je bila zmaga na najstarejši belgijski enodnevni klasiki Liege-Bastogne-Liege, na kateri je nasledil Primoža Rogliča, s katerim bo konec junija začel biti bitko za prevlado na Dirki po Franciji.

Pogi je že v drugi etapi na slovenski kolesarski pentlji dal vedeti, da mu ne more nihče do živega. Na Celjski grad se je pripeljal z lepo prednostjo in vrgel tekmecem rokavico.

Dobra pripravljalna dirka

Ključna je bila nato kraljevska primorska etapa, v kateri je bilo videti, da je prepustil etapno zmago moštvenemu kolegu Diegu Ulissiju, ki je dvakrat v karieri osvoji dirko Po Sloveniji. Italijan je tako osvojil končno drugo mesto na dirki, Pogačarju pa je ostalo osrednje mesto na zmagovalnem odru.

"Končno mi je uspelo"

"Res smo zadovoljni. Dobra pripravljalna dirka je bila. Odlično smo se imeli. Uživali smo na slovenskih cestah. Veličastni prizori so bili. Peljati se po domačih cestah in videti toliko navijačev. V vsaki vasi, na vsakem klancu so bili navijači. Užival sem ta teden. Zadovoljni smo in gremo lahko veseli domov."

Pred začetkom dirke je izpostavljal, da mu zmaga na slovenski pentlji manjka v vitrini in bi rad prišel do majice najboljšega. Pred tem je trikrat osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, zato je bilo zadovoljstvo toliko večje: "Res je, da sem si to zmago želel že nekaj časa. Končno mi je uspelo. Zadovoljen sem. Vsaka zmaga od Algarveja do Toura mi pomeni drugače, ima drugačno zgodbo. Ostala bo med lepšimi spomini."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sicer dirka Po Sloveniji prvotno ni bila v njegovem koledarju priprav na Dirko po Franciji, a si je v zadnjem trenutku premislil in razveselil številne slovenske ljubitelje kolesarstva. Ti so ga nagradili z navijaškimi vložki ob trasi. Zelena Slovenija se je še bolj obarvala v zelene barve in pozdravila mimohode slovenskega zvezdnika in preostalih naših ter jasno tudi tujih kolesarjev.

"Vsaj blizu domače hiše sem kolesaril"

"Zame je bilo nekako lažje tekmovati na dirki Po Sloveniji. Celotno leto sem od doma. Tako sem se vsaj vozil blizu domače hiše. Pomirjajoče je bilo. Užival sem od jutra do večera. Veliko prijateljev je prišlo, družina. Nekaj posebnega je, ko prideš v cilj in so zraven domači. Lepo je," je bil v Novem mestu, kjer je prejel končno nagrado, zadovoljen junak zadnje dirke Tour de France.

Urška Žigart mu je vedno v oporo. Foto: Vid Ponikvar

Do odhoda v Francijo bo na domačih tleh odpeljal še kronometer in cestno dirko v boju za naslov državnega prvaka, v petek pa bo prisoten tudi na svojem kriteriju Tadeja Pogačarja.

"Morda gre Roglič letos po varni poti do Toura"

"Forma je kar v redu. Malce počitka, državno prvenstvo, kakšen trening in Tour je pred vrati. Bomo videli, ali se bo forma še kaj dvignila. Za enkrat se kar v redu počutim. Bomo videli čez nekaj tednov. Nisem edini favorit. Vsaj deset, če ne več jih bo. Vsi bodo prišli v top formi. Bomo videli iz dneva v dan. Najprej je treba preživeti do Alp brez nesreče, potem se bo začela kazati moč," se Pogačar zaveda kaj ga čaka in hkrati tudi opozarja.

Pogled proti Dirki po Franciji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njegov veliki tekmec na francoskih tleh bo razumljivo Roglič, ki si je vzel daljši tekmovalni premor. Nazadnje je dirkal 25. aprila na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, formo pa pokazal na dirki po Baskiji, ki jo je osvojil. Vse je bilo že tlakovano tudi za zmago na dirki Pariz-Nica, a je v zadnji etapi prišlo do nevšečnosti in izgubil je rumeno majico najboljšega.

"Vsak ima svojo filozofijo. Vse ekipe malce poizkušajo, kaj bi najbolj ustrezalo. Ko najdejo pravo kombinacijo, se tega držijo. Primož je lani veliko dirkal, bil dober pred Tourom. Na žalost je padel na Dauphineju. Morda gre letos po varni poti do Toura. Na koncu bo treba dirkati in biti močan," pa je Pogačar še odgovoril na vprašanje, kaj si misli o tem, da si je rojak vzel tako dolg tekmovalni premor.