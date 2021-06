Pogačar prišel, videl in zmagal

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v svojo zbirko zmag dodal še tisto z domače dirke Po Sloveniji. Danes je v zadnji etapi 27. slovenske pentlje le rutinirano in varno pripeljal v cilj v Novem mestu in se veselil skupne zmage. Zeleno majico vodilnega je osvojil že v drugi etapi s ciljem na Celjskem gradu, pa jo nato ob pomoči izjemne ekipe UAE Team Emirates uspešno branil vse do konca dirke. Ta se je sicer končala, tako kot se je pred petimi dnevi začela, s sprintersko zmago Nemca Phila Bauhausa.

27. dirka Po Sloveniji je postregla z dvobojem dveh ekip svetovne serije, v katerih ključne vloge igrajo Slovenci. UAE Team Emirates s Tadejem Pogačarjem, Janom Polancem in športnim direktorjem Andrejem Hauptmanom, in Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, Janom Tratnikom in športnim direktorjem Gorazdom Štangljem, so bili na slovenskih cestah razred nad vsemi.

Fotogalerija z zadnjega dne 27. dirke Po Sloveniji (foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

Emirati so z izjemno močno zasedbo, ki je poleg Pogačarja in Polanca vključevala še Italijana Diega Ulissija, Poljaka Rafala Majko - oba že nekdanja šampiona dirke Po Sloveniji -, Portugalca Ruija Oliveiro, italijanskega sprinterja Mattea Trentina in norveškega garača Vegarda Laengena, z brezhibno taktiko napadli in osvojili skupno zmago, medtem ko so se morali pri Bahrainu potolažiti z dvema sprinterskima etapnima zmagama in rdečo majico motiviranega Mohoriča za najboljšega po točkah. Slednji je sicer poizkušal izzvati Pogačarja, a se je zavedal, da mu ne more biti kos.

Po klasičnem vzorcu

Zadnja, peta etapa dirke Po Sloveniji se je začela v Ljubljani, sprva potekala po trasi Male Franje in naredila en krog po Gorenjski, nato pa se je spet prek Ljubljane preusmerila proti Dolenjski in Novemu mestu, kjer je tradicionalni cilj slovenske pentlje.

Po klasičnem vzorcu so tudi danes večji del etape v ospredju vozili ubežniki, tokrat sedmerica, Torstein Traeen (Nor/Uno - X), Julen Irizar Laskurian (Špa/Euskatel - Euskadi), Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic), Patrik Tybor (Svk/Dukla Banska Bystrica), Jeppe Pallesen (Dan/Team Coldquick), Pawel Bernas (Pol/HRE Mazowsze Serce) in Martin Lavrič (Slo/Slovenija) ter s tremi minutami in 50 sekundami naskoka poskrbeli za največjo prednost ubežnikov na letošnji dirki Po Sloveniji.

A tudi ta seveda ni zadoščala, da bi beg uspel. Glavnina jih je s kirurško natančnostjo ujela prav na začetku zadnjega kroga v Novem mestu, ko je karavana še drugič prečkala ciljno črto na Glavne trgu, nato so se začeli formirati moštveni vlaki za končni obračun sprinterjev.

Phil Bauhaus je dobil dve etapi na letošnji slovenski pentlji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bauhaus odprl in zaprl dirko Po Sloveniji

Bahrainovci so se v tem spet izkazali. Tako kot v uvodni etapi slovenske dirke pred petimi dnevi v Rogaški Slatini so svojega sprinterja, Nemca Phila Bauhausa, pripeljali v odličen položaj, da je zanesljivo, na videz z lahkoto prišel še do svoje druge etapne zmage.

"Danes nam je v zaključku uspelo odlično delo. Postavili smo dober vlak in postavila Phila v najboljši možen položaj. Moral se je le odpeljati do cilja," je zaključek pokomentiral Mohorič in o ciljih na dirki povedal: "Želje so bile etapne zmage. Phil je dosegel dve, meni se je izmuznila. Rdeča majica je posledica dobrih etapnih uvrstitev. Dobra tolažilna nagrada je. Najbolj pomembno je, da se drobo počutim in z veseljem pričakujemo Dirko po Franciji."

Pogačar, ki je na sobotni kraljevski etapi s ciljen na Sveti Gori nad Novo Gorico, do etapne zmage pomagal svojemu kolegu Ulissiju in mu s tem pomagal tudi do drugega mesta v skupnem seštevku, se je še enkrat izkazal za kapetana z velikim K. Danes je vlekel vlak za sprinterskega aduta Emiratov, Italijana Mattea Trentina. Za etapno zmago se jim ni izšlo, a glavni cilj dneva je bil zanje ubraniti skupno vodstvo in to danes ni bilo ogroženo niti za sekundo.

Tadej Pogačar je pred Tourom v dobri formi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogačar in UAE Emirates so pred vrhuncem sezone, Dirko po Franciji, ki se bo začela čez slaba dva tedna, dobili potrditev, da je njihov prvi zvezdnik, lanski zmagovalec, v dobri formi.

"Res smo zadovoljni. Dobra pripravljalna dirka je bila. Odlično smo se imeli. Uživali smo na slovenskih cestah. Veličastni prizori so bili. Peljati se po domačih cestah in videti toliko navijačev. V vsaki vasi, na vsakem klancu so bili navijači. Užival sem ta teden. Zadovoljni smo in gremo lahko veseli domov," je v Novem mestu povedal Pogi.

Ko je prečkal ciljno črto, mu je odleglo

Vse štiri majice dirke Po Sloveniji so končale v rokah domačih kolesarjev, Pogačar je zeleni dodal še modro najboljšega hribolazca, Mohorič je osvojil rdečo najboljšega po točkah, bela za najboljšega mladega kolesarja na dirki pa je pristala pri Kristjanju Hočevarju iz novomeškega kluba Adria Mobil.

Kristjan Hočevar se je razveselil bele majice za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Vid Ponikvar

Zadovoljstvo v polni meri je imel Hočevar iz Adrie Mobila. Osvojil je belo majico za najboljšega mladega kolesarja, kar je bilo zanj posebno priznanje: "V glavi sem imel, da sem osredotočen na etapo. Da ne bi prišlo do kakšne neumnosti. Vsi vemo, da se lahko na kolesu zgodi kaj nepredvidljivega. Ko sem pričkal črto, mi je od srca odleglo. Bela majica mi je velika nagrada. Vesel sem, da mi jo je uspelo uvrstiti."