Tratnik v velikem slogu, Pogačar se je uštel

Junak vožnje na čas v Kopru je postal Jan Tratnik, ki je tretjič v karieri osvojil naslov državnega prvaka. Slovenski kolesarski prvak Tadej Pogačar je bil favorit, vendar je na koncu zaostal in osvojil celo tretje mesto, prehitel ga je tudi moštveni kolega pri UAE Emirates Jan Polanc. V nedeljo ga čaka še nastop na cestni dirki in s tem bo na domačih tleh sklenil sklop priprav na slovito dirko Tour de France. Medtem se njegov veliki tekmec Primož Roglič pripravlja na Tour na drugačen način in je boje za naslove v Sloveniji izpustil. Med ženskami je velika zmagovalka postala Eugenia Bujak.

Številni profesionalni kolesarji se te dni merijo za naslove državnih prvakov v kronometru. V sredo so prvenstvo izpeljali v Belgiji, Švici, na Nizozemskem, v Kazahstanu in Latviji, danes pa so se v tej zahtevni disciplini za naslov prvaka pomerili tudi v Sloveniji.

Na štartu slovenskega državnega prvenstva so bili samo trije slovenski kolesarji iz ekip svetovne serije. Poleg Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je bil letos na kronometrih že dvakrat četrti in enkrat peti, sta bila še Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ta je bil na zadnjem kronometru letošnjega Gira osmi, in Jan Polanc (UAE), lani tretji na državnem prvenstvu.

Fotogalerija s kronometra v Kopru (Foto: Grga Valančič/Sportida)

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Jasno je bilo, da je Tratnik tisti, ki bi lahko najbolj ogrozil slovenskega šampiona pri pohodu do tretje zaporedne zvezdice. Kronometer je bil vendarle ravninski, kar mu je bolj ustrezalo. Pri obratu 31,5 kilometra dolge vožnje na čas, le 147 metrov skupnega vzpona, je Idrijčan zaostajal za pet sekund, Pogačar pa je bil edini, ki je imel povprečno hitrost prek 50 km/h (50,33 km/h).

Tratnik se ni dal motiti, Pogačar želel več

Vse je kazalo, da se bo Pogačar odpeljal do tretjega zaporednega naslova državnega prvaka v kronometru, a je Tratnik začel pospeševati. Po drugem krogu je imel že osem sekund prednosti, Pogačar pa je imel skoraj enak rezultat kot Polanc. Ločilo ju je le 13 stotink sekunde.

Najboljše med dekleti: Urša Pintar, Eugenia Bujak, Urška Žigart (od leve proti desni) Foto: Grega Valančič/Sportida

Tratnik je ob koncu še odločneje napadel in se ne koncu po letu 2015 in 2018 veselil tretjega naslova državnega prvaka v kronometru. Drugo mesto je osvojil Polanc, Pogačar, ki je pred dnevi osvojil dirko Po Sloveniji, pa ni imel svojega dne in zaostal kar 34 sekund.

"Ne bi se obremenjeval, če bi bil kak kilometer manj. Zadnjih 10 kilometrov ni bilo prijetno. A smo imeli vsi iste pogoje. Na koncu mi je uspelo zmagati in sem zelo vesel. Ta majica mi največ pomeni, vsaj zaradi konkurence," je po prihodu v cilj za nacionalno televizijo dejal Tratnik. "Želel sem več. Danes sta bila oba Jana močnejša od mene. Morda sem se malce uštel. Vseeno sem se kar reševal na koncu. Dobre pol minute sem zaostal, kar je kar soliden rezultat," pa je po prihodu v cilj dejal Pogačar.

V ženski konkurenci je na 21,2 km dolgi trasi naslov najboljše osvojila Eugenia Bujak. Druga je bila Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana), tretje pa lanska prvakinja Urška Žigart (Team Bikeexchange). Bujakova, ki je bila najboljša že v letih 2019 in 2018, je bila od Pintarjeve hitrejša minuto in tri sekunde, od Žigartove pa minuto in 12 sekund.

Mesto Ime Ekipa Čas Zaostanek Speed 1 TRATNIK Jan BAHRAIN VICTORIOUS 00:37:07,21 50,92 2 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 00:37:16,79 00:00:09,58 50,7 3 POGAČAR Tadej UAE TEAM EMIRATES 00:37:41,54 00:00:34,33 50,14 4 MUGERLI Matej HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 00:39:26,35 00:02:19,14 47,92 5 SKOK Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC 00:40:00,39 00:02:53,18 47,24 6 ČEMAŽAR Nik KK KRANJ 00:40:07,35 00:03:00,14 47,11 7 PER David ADRIA MOBIL (ADR) 00:40:18,01 00:03:10,80 46,9 8 GLIVAR Gal ADRIA MOBIL (ADR) 00:40:24,48 00:03:17,26 46,77 9 PAVLIČ Marko MEBLOJOGI PRO- CONCRETE 00:41:38,77 00:04:31,56 45,38 10 ŠTAJNAR Mihael MEBLOJOGI PRO- CONCRETE 00:41:39,49 00:04:32,28 45,37

Mesto Ime Ekipa Čas Zaostanek Speed 1. BUJAK Eugenia ALE BTC LJUBLJANA 00:28:37,74 44,43 2. PINTAR Urša ALE BTC LJUBLJANA 00:29:40,84 00:01:03,10 42,86 3. ŽIGART Urška TEAM BIKEEXCHANGE 00:29:50,06 00:01:12,32 42,64 4. BRAVEC Urška BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:30:22,86 00:01:45,12 41,87 5. JESENKO Erika TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:31:34,09 00:02:56,35 40,29 6. AHAČIČ Ana BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:33:04,82 00:04:27,07 38,45 7. MARETIČ Lara BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:33:45,05 00:05:07,31 37,69 8. RAJTERIČ Lara BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:33:46,93 00:05:09,19 37,65 9. SUŠNIK Tjaša BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:34:45,26 00:06:07,52 36,6 10. ARH Lucija BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:35:20,66 00:06:42,92 35,99