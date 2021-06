Pogačar dobil, kar je iskal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O tem, kakšna zvezda je postal Tadej Pogačar v kratkem času, se lahko prepričamo na vsaki dirki, na kateri nastopa. Nenehno je v središču pozornosti in vedno je v ožjem krogu favoritov za zmago. Razumljivo, ker jih zbira kot po tekočem traku. In to pri šele 22 letih.

Do zadnje je prikolesaril na dirki Po Sloveniji in v petih dneh smo videli, kako mu pri navijačih raste podpora. Številni plakati otrok in starejših navijačev, skandiranja Pogi, Pogi, Pogi so bili balzam za njegovo dušo.

Verjetno se še spomnite, kako je bilo lani, ko je osvojil Tour de France. Prikolesaril je do največje zmage v svetu kolesarstva, a se v Sloveniji niso vsi veselili z njim. Zakaj? Ker je premagal Primoža Rogliča, ki je imel do vožnje na čas predzadnji dan dirke vse pod nadzorom. Vse je bilo pripravljeno na veliko zmagoslavje nekdanjega skakalca, ki bi zaokrožil posebno pravljico, nato pa je Pogačar kot ekspresni vlak pridivjal do končnega uspeha.

Zagotovo mu je bilo pri srcu težko, ker je proti njemu povsem neupravičeno letelo kar nekaj ostrih puščic. Ne glede na to, da je spisal zgodovinski uspeh za Slovenijo, slovensko kolesarstvo. Sploh za mladega kolesarja je bilo to s psihološkega vidika breme, ki je zdaj zagotovo padlo z njegovih ramen. Začutil je podporo in prav je, da se Slovenija veseli uspehov vseh naših kolesarjev. Pred leti si nihče namreč ni predstavljal, da bi lahko imeli najboljša kolesarja na svetu. Svetovna zvezdnika tega športa. Nekaj, o čemer smo v nedavni preteklosti le sanjali.

Zato se lahko že zdaj veselimo novega epskega obračuna na letošnji Dirki po Franciji, čeprav oba poudarjata, da nista edina favorita. Da se lahko v treh tednih veliko zgodi in da imajo tudi druge ekipe svoje načrte, adute.

Čeprav osrednjo reklamo v kolesarskem svetu Sloveniji delata prav omenjena kolesarja, pa je v zadnjih petih dneh našo malo državo v svet ponesla tudi tradicionalna dirka Po Sloveniji.

S prisotnostjo Pogačarja je bila še toliko bolj spremljana, odmevna, zaradi česar organizatorji z direktorjem dirke Bogdanom Finkom na čelu niso smeli storiti napake, kakor tudi ne Pogi na kolesu. V podobnem slogu kot naš kolesarski šampion so pod streho pospravili 27. izvedbo in pokazali, da se lahko največja slovenska kolesarska pentlja po organizacijski plati kosa z dirkami ProSeries, pa čeprav deluje z bistveno nižjim proračunom.

Da ne govorimo o navijačih, ki so pričarali izjemno kuliso v vsaki vasi, na vsakem klancu ... Videti je bilo, kot bi spremljali dirko najvišjega ranga, ki kani ogromno pozornosti ljubiteljev tega športa. Slovenija je živela za kolesarstvo in Slovenija bo še naprej živela za kolesarstvo.