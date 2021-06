Kolo je kupil na bolhi, zdaj je najboljši med mladimi

Kristjan Hočevar je bil na letošnji dirki Po Sloveniji najboljši kolesar v kategoriji do 23 let.

Kristjan Hočevar je bil na letošnji dirki Po Sloveniji najboljši kolesar v kategoriji do 23 let. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj, ko je vsega konec, lahko že iskreno poveste, kaj je bil vaš cilj na vaši drugi dirki Po Sloveniji. Menda o beli majici sploh niste razmišljali, saj ste bili prepričani, da jo podeljujejo kolesarjem do 25 let, kot je to na največjih dirkah in bi bila potemtakem spet rezervirana za Tadeja Pogačarja, ki je majico osvojil že trikrat.

Če sem povsem iskren, sem šel na dirko povsem brez ambicij. Zakaj? Ker sem vedel, da je konkurenca na dirki res izjemna in da bo treba za vrhunski rezultat pokazati res odlično predstavo. Ker sem dokaj realen človek, se zavedam, kaj se da in kaj ne.

Moj glavni cilj v tem delu sezone je bila Dirka miru na Češkem (dirka za kolesarje do 23 let, Hočevar je osvojil 2. mesto v skupni razvrstitvi, op. a.), kjer sem si rekel: "Če bom tam dosegel dober rezultat, bom na domači dirki bolj sproščen," in tako se je tudi zgodilo.

Hočevar je svojo drugo dirko Po Sloveniji končal na 19. mestu v skupni razvrstitvi in kot najboljši med mladimi kolesarji. Foto: Vid Ponikvar

S kolesarstvom ste se začeli ukvarjati pri 16 letih, ko ste si z denarjem, ki ste ga dobili za birmo kupili kolo. Se imate še vedno za novinca v svetu kolesarstva? Ste že odpravili pomanjkljivosti, ki ste jih imeli na začetku kolesarske poti?

Sam se imam še vedno za novinca in se moram še ogromno naučiti. Predvsem to, kako se voziti po skupini, kako pripraviti pozicije pred vzponom in si več upati. Pri mladincih sem mogoče odpeljal 20 dirk, od tega jih polovice nisem končal. Tudi prav veliko izkušenj z dirk niti nimam. Kar sem odpeljal, sem odpeljal zadnja tri leta oziroma največ v zadnjem letu.

Dve leti je tekmoval za člansko ekipo mebloJogi iz Nove Gorice, kjer se je učil taktike dirkanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dve leti ste preživeli tudi v goriškem klubu mebloJogi, kjer so vas sprejeli, ko pri Adrii Mobilu za vas ni bilo več prostora.

V ekipi mebloJogi, kjer sem prvič dirkal v članski ekipi, so me rešili. Ponudili so mi možnost, da sem sploh lahko nadaljeval svojo pot v športu. Po mladincih v Adrii namreč ni bilo prostora, saj takrat nisem bil preveč dober. No, bil sem, nisem pa znal dirkati.

Za povrh vsega sem imel tudi nekaj drugih težav. Prvo leto pri mebloJogiju, sem si zlomil roko. V ekipi nisem bil plačan in sem zraven treningov poleti delal še preko študentskega servisa. Padel sem in si zlomil roko, tako da sem konec tiste sezone rekel, da bom s kolesarstvom zaključil in vrnil kolo. En mesec se kolesa nisem niti dotaknil, nakar pa so me pri mebloJogiju toliko časa prepričevali, da sem se odločil nadaljevati.

Najbolj zaslužen za to, da sem vztrajal, je Branko Filip iz Adrie Mobil, ki se je ravno v tistem času vrnil v klub kot športni direktor, in mi svetoval, naj vztrajam še eno leto, in če bom dober, se lahko vrnem v Adrio. Takrat sem se odločil, da bom, in zdaj vidim, da je bila to zelo dobra odločitev.

Ekipa Adrie Mobil na letošnji dirki Po Sloveniji: Hočevar, Gal Glivar, David Per, Žiga Horvat, Gašper Katrašnik, Aljaž Jarc in Aljaž Omrzel Foto: Vid Ponikvar

Je bilo to za vas tudi mentalno težko obdobje? Ste vse stavili na kolesarstvo ali je bila to za vas postranska zadeva, saj ste zraven tudi študirali?

Moj cilj je bil, da bi bilo kolesarstvo moja glavna dejavnost, ampak doma nad tem niso bili tako navdušeni. Imamo namreč kmetijo, kjer je vedno veliko dela. Rekel sem si, da bom vztrajal v kolesarstvu, dokler bom študiral. Če mi uspe, super, izgubiti nisem imel ničesar.

In zdaj ste dobili dodaten zagon.

Res je, oz. že lani, ko sem se vrnil v Adrio.

S klubskim kolegom Galom Glivarjem Foto: Vid Ponikvar

Uradna napovedovalca na dirki sta večkrat povedala, kdo so kolesarji, ki so na dirki Po Sloveniji oblekli belo majico, med njimi tudi dva zmagovalca Dirke po Franciji, poleg Pogačarja še Egan Bernal. Kako visoki so vaši cilji? Kaj si želite doseči?

Zastavljam si dokaj realne cilje. Ne prehitevam, stvari se lotevam stopnico za stopnico. Vem, da se Tadej Pogačar rodi samo na vsakih 100 let, večina nas ni tako dobrih. Mislim, da potrebujem še več kilometrine, še več učnih lekcij …

Kaj bo vrhunec drugega dela sezone za vas?

Najprej bom nastopil na državnem prvenstvu (17. junija je na sporedu kronometer, 20. junija pa cestna dirka, op. a.), nato pa me čaka vrhunec drugega dela sezone, dirka Tour de l'Avenir (neformalno Tour za kolesarje do 23 let, op. a.), kjer želim doseči dober rezultat.

Kdo je vaš trener in kje največ trenirate?

Gašper Modic iz mebloJogija. Tako sem se dogovoril v klubu. Z njim se res odlično razumem in sva bolj prijatelja kot pa trener-športnik. Sicer pa živim v zadnji vasi v Posavju in večino treningov opravim v Zasavju – Litija, Gabrovka, Trebnje, skušam se izogniti prometnim cestam.

Foto: Vid Ponikvar

Komu boste podarili belo majico?

Ne vem še, zagotovo pa jo bom. Na dirki Po Sloveniji sem dobil štiri bele majice in zagotovo jih bom podelil.

Cilj vsakega kolesarja je prodor v tujino, v večje klube. Tudi vaš?

Ja, seveda, to je moj cilj, mesto v ekipi svetovne serije ali prokontinentalni ekipi. Če se bo ponudila priložnost, jo bom z veseljem zagrabil, sicer pa mislim, da moram pred skokom na viško stopnico pokazati še kaj več na nivoju, kjer sem zdaj.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kako daleč ste od zaključka študija na Poslovno-tehniški fakulteti v Novi Gorici?

Do konca me čaka še pet izpitov in diploma in potem bom diplomirani gospodarski inženir. Za študij sem se odločil, da imam nek back-up, poklic gospodarskega inženirja pa mi omogoča dokaj širok spekter dela. Pa še fakulteta je v Novi Gorici, kjer je vedno lepo vreme (smeh, op. a.).

