Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dirka Po Sloveniji je bila letos posebna v več ozirih, tudi zato, ker je na njej prvič v njeni zgodovini nastopal aktualni zmagovalec Dirke po Franciji, prav gotovo pa si bodo 27. izvedbo slovenskega kroga zapomnili tudi v družini Glivar, ki kolesarstvu posveča ves svoj čas.

Gal Glivar iz novomeške Adrie Mobil je bil namreč prvič med tekmovalci na dirki. Medtem ko je njegov oče Srečko na štartu slovenske pentlje stal že daljnega leta 1993, na njeni prvi izvedbi, in zasedel odlično drugo mesto (zmagal je Boris Premužič, ki je bil v nedeljo gost naše rubrike Druga kariera), je njegov 19-letni sin debi doživel letos, na 27. izvedbi dirke.

Zaradi sina na dirki dodatne skrbi

Trenutek, ki si ga bosta oče in sin vsekakor zapomnila? "Vsekakor! Na to sem seveda zelo ponosen, priznam pa, da sem imel zaradi sina na štartu tudi dodatne skrbi. Kot starš zdaj drugače gledam na dirko. Kadar pride do padca me skrbi, da se ni tudi Gal znašel na tleh. Letošnjo sezono je imel že več padcev in poškodb, kar ga je psihično načelo. Želel je le preživeti prvo sprintersko etapo, da se potem dokaže na etapah, kjer bodo bolj v osredju klanci. Bolj uživa v težkih etapah, podobno kot jaz," je na cilju uvodne etape letošnje domače dirke ponosno pripovedoval Srečko Glivar.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na skoraj vseh izvedbah dirke Po Sloveniji

Srečko Glivar je tesno povezano s slovensko pentljo. V različnih vlogah: od kolesarja, do trenerja, vodje ekip in organizatorja dirke, je sodeloval na skoraj vseh izvedbah dirke.

Izpustil je le eno, in to zaradi neodložljivih trenerskih obveznosti v eni od hrvaških ekip. Na dirki je petkrat zmagal tudi kot trener in sicer z varovanci Brankom Filipom, Martinom Dergancem, Juretom Golčarjem in dvakrat z Mitjo Mahoričem. S kolesarstvom je povezan kar 40 od svojih 54 let!

Srečko Glivar na vprašanje, kako zadovoljen je s svojo kariero, odgovarja, da noben športnik ni povsem zadovoljen s svojo kariero. "Ko gledam nazaj, vidim cel kup zamujenih priložnosti. V očeh nekaterih sem bil uspešen, v svojih pa niti ne. Sicer pa tudi nekdo, ki je bil petkrat drugi na Dirki po Franciji, s tem zagotovo ni zadovoljen, saj bi želel biti prvi, medtem ko je kdo drug zadovoljen že s tem, da so ga sploh uvrstili v ekipo." Na fotografiji: Glivar na štartu Dirke po Jugoslaviji leta 1990, na Terazijah v Beogradu, pri palači Albanija. Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Navdušujejo ga mladi kolesarji, kot so Remco Evenepoel, Tadej Pogačar in Mathieu Van der Poel, ki rušijo stereotipe, da se kolesarji naredijo šele po 30. letu. "Če si dober, si dober. Ne glede na to, ali si mlad ali star, izkušen ali neizkušen. Če imaš mašino v sebi si lahko najboljši, ne glede na vse," je prepričan Srečko Glivar, ki v KK Adria Mobil trenutno opravlja vlogo trenerja dečkov (do 15 let).

Pogačarjeva zgodba kot učna lekcija

Zaradi evforije, ki spremlja uspehe slovenskih kolesarjev, je tudi naval na klub precejšen. "Zaradi tega imamo tudi organizacijske težave, ampak smo veseli, da je zanimanje tako veliko. Na zadnji dirki v Komendi smo nastopili s kar 40 kolesarji, kar je ogromno. To je tudi velik logistični zalogaj, ampak se ne želim pritoževati. To je za nas izziv. V klub vzamemo vse, nikogar ne zavrnemo. Največji naval na klub je bil po lanski zmagi Tadeja na Touru."

Gal Glivar na 1. etapi v družbi zmagovalca francoskega Toura Tadeja Pogačarja. Foto: Vid Ponikvar

In zanimivo je, da Glivar prav primer Tadeja Pogačarja večkrat uporabi za to, da svojim fantom dopove, da rezultati v zgodnjih letih še niso nujno napoved nadaljevanja kariere.

"Tadej je v mlajših letih težko zmagal dirko, saj je bil manjši in bolj droben od konkurence. Tako njegov primer uporabljam kot tolažbo, da tudi on v mlajših letih ni blestel in to jim pomeni ogromno," je razkril enega od psiholoških prijemov, ki jih uporablja pri svojem trenerskem delu.

Topel sprejem kolesarjev v Novem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Nekaj let je bil tudi trener svojemu sinu Galu, pa se ni preveč dobro obneslo, priznavata oba. "Bila sva kar na bojni nogi, tako da je enkrat celo predsednici potarnal, da je nezadovoljen s trenerjem, a je moral zdržati (smeh). Zdaj je njegov trener Marko Kump," je povedal Srečko, Gal pa je izpostavil, da sta z očetom na treningu znala potegniti ločnico in ostati v okvirih vlog kolesar-trener.

"Nikoli nisem imel privilegijev," je v zvezi s tem dodal Gal, ki je bil z 19 leti in 39 dnevi peti najmlajši na letošnji dirki Po Sloveniji.

Pred vrhuncem sezone še vrhunec šolanja

Po prvem dnevu na domači dirki, ki je zanj vrhunec sezone, je imel mešane občutke, saj je zaradi padca, v katerega k sreči ni bil udeležen, izgubil pol minute in zaostal, a je kljub temu zadovoljen s celotno sliko ekipe Adria Mobil.

Njihov kapetan Kristjan Hočevar je namreč zmagal v skupnem seštevku za najboljšega mladega kolesarja in se na zaključek dirke v Novo mesto pripeljal v beli majici.

Gal Glivar in Jani Brajkovič blizu cilja na Sveti Gori v kraljevski etapi dirke Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Živi svoje otroške sanje

Na kaj v karieri je najbolj ponosen, smo ga vrašali. "Ponosen sem na mesto, kjer sem danes in na to, da živim svoje otroške sanje. Od nekdaj sem si želel nastopati za ekipo Adria Mobil in dobiti priložnost na dirki Po Sloveniji, sicer pa mi vsaka zmaga ogromno pomeni," je povedal Gal, ki je ravno dan pred začetkom letošnje dirke Po Sloveniji z zaključnim izpitom končal šolanje in se izučil za mizarja.

Na vprašanje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi bil po domači dirki (ne letos, kadarkoli) povsem zadovoljen, pa odgovoril, da to, da bi rezultatsko presegel svojega očeta.

Svoj debi na domači dirki je končal na 40. mestu v skupnem seštevku (na kraljevski etapi je v cilj na strmi Sveti Gori prikolesaril skupaj z veteranom Janijem Brajkovičem, zmagovalcem dirke Po Sloveniji leta 2012) in na petem mestu v seštevku mladih.

Tako kot vsi profesionalni kolesarji si želi izkušnje tudi v katerem od tujih klubov. Od ekip svetovne serije so mu najbolj všeč Pogačarjevi Emirati in Jumbo-Visma Primoža Rogliča ter ameriške ekipe, kot sta Trek-Segafredo in EF-Education First.

