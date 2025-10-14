Ko hibrid postane logična izbira: novi Citroën C4 hibrid Business z bogato opremo in dostopno ceno

Novi Citroën C4 hibrid Business s samodejnim menjalnikom je idealna izbira za vse, ki iščejo varčno, bogato opremljeno, tehnološko, varno in udobno hibridno vozilo brez kompromisov – po dostopni ceni, že od 22.740 evrov.

Citroën C4 hibrid Business je prava stilska izbira. Na voljo je tudi sodoben dvobarvni paket s kontrastno črno streho za še bolj izrazit videz. Foto: Citroën

V notranjosti Citroëna C4 vas pričaka moderna kombinacija tehnologije in udobja. 10-palčni (25,4 centimetra) zaslon na dotik navduši z jasno grafiko, odzivnostjo in preprosto uporabniško izkušnjo, poleg tega pa serijsko že vključuje tudi navigacijski sistem.

Za volanom so vedno na voljo ključne informacije zahvaljujoč 7-palčni (17,8 centimetra) digitalni instrumentni plošči. Čist in eleganten dizajn zaokrožujejo svetleči črni detajli ter ločeni fizični gumbi za upravljanje klimatske naprave – funkcionalna rešitev, ki jo v digitalni dobi dotikanja zaslonov še posebej cenimo.

Notranjost, ki navdušuje: moderna in uporabniku prijazna kabina Citroëna C4 je polna všečnih detajlov, pametnih odlagalnih mest in digitalnih zaslonov. Foto: Citroën

Udobni sedeži, ki objamejo

Posebna pozornost je bila namenjena sedežem, kar se čuti že ob prvem dotiku. Advanced Comfort sedeži z ogrevanjem poskrbijo za hitro toploto v hladnih jutrih, tudi če je avto parkiran na prostem. Z mehko prevleko in dodatno 15-milimetrsko plastjo strukturirane pene ustvarjajo občutek udobja, ki ga običajno doživite le v domačem fotelju.

Mehki prednji sedeži in prostorna zadnja klop zagotavljajo prijetno vožnjo za vse potnike, tudi na daljših poteh. Foto: Citroën

Pena visoke gostote ponuja čvrsto oporo, ergonomska zasnova pa zagotavlja udobje tudi na dolgih poteh. Prostora za kolena in ramena je dovolj tudi za višje potnike na zadnjih sedežih. Rezultat? Prijetno potovanje za vse, ne glede na to, kje sedite.

Patentirano udobje na vsakem ovinku

Citroën je skozi bogato zgodovino postal sinonim za udobje v avtomobilih, njegov slog vožnje pa pregovorno spominja na "lebdenje na leteči preprogi". Tudi C4 ni nobena izjema, saj uporablja tako imenovano vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki je Citroënova patentirana rešitev in nadaljevanje filozofije nekdanje hidropnevmatske tehnologije.

Vzmetenje deluje tako, da poleg klasičnih blažilcev uporablja dodatne hidravlične omejevalnike za ublažitev udarcev pri večjih deformacijah cestišča. Rezultat je izjemno mehka vožnja, ki učinkovito filtrira neravnine in luknje na cesti. S to tehnologijo se Citroën C4 brez dvoma umešča med avtomobile, ki ponujajo eno najvišjih stopenj udobja v svojem razredu, tudi tam, kjer ceste niso idealne.

Več avta za denar: vrhunska oprema, varnostni sistemi in udobje, ne da bi plačevali za prestižno znamko. Foto: Citroën

Varna in sproščena vožnja z naprednimi asistenčnimi sistemi

Za varnost v Citroën C4 hibrid Business skrbi bogat serijski nabor asistenčnih sistemov. Vozniku preostane le to, da ves čas nadzoruje vožnjo, ki je sproščena in enostavna tudi v zahtevnejših voznih razmerah.

Med najbolj uporabnimi pomočniki je prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go, ki samodejno zavira in speljuje. Z njim postane tudi vožnja v zastojih bistveno manj stresna.

Navigacija na velikem in preglednem zaslonu na dotik, digitalna instrumentna plošča, ogrevani sedeži, kamera za vzvratno vožnjo, sistem za nadzor mrtvega kota, prilagodljiv tempomat Stop&Go in še mnogo več. Vse to ponuja bogato opremljeni Citroën C4 hibrid Business. Foto: Citroën

Parkiranje v ozkih mestnih ulicah ali na parkiriščih z omejenim pregledom? Brez skrbi. Parkirni senzorji na sprednjem delu vozila vas bodo opozorili na visok robnik, kamera zadaj pa vam bo pomagala zaznati skrite ovire in tako se boste izognili neprijetnim presenečenjem ter morebitnemu obisku avtokleparja.

Poleg udobja in varnosti Citroën C4 navdušuje tudi s praktičnostjo. Prtljažnik s 380 litri prostornine ponuja več kot dovolj prostora za vsakdanje obveznosti, z enostavnim podiranjem zadnjih sedežev pa se poveča kar na 1.250 litrov.

Znotraj kabine je na voljo dodatnih 39 litrov pametno zasnovanih odlagalnih mest, ki poskrbijo, da imate vse pomembne stvari vedno pri roki brez nepotrebnega iskanja.

Pameten hibridni pogon za tiho, varčno in brezskrbno vožnjo

Hibridni pogon je idealna izbira za široko množico uporabnikov Citroëna C4. Omogoča vožnjo z nižjo stopnjo vibracij in hrupa, izboljšuje odzivnost pri pospeševanju ter večjo učinkovitost v urbanem in primestnem okolju.

Citroën C4 hibrid združuje povsem nov 1,2-litrski trivaljni bencinski turbomotor in šeststopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko e-DCT6. V menjalnik je integriran elektromotor z močjo 21 kW, ki omogoča hibridno podporo. Skupna moč hibridnega sistema je kar 107 kW (145 KM), kombinirana poraba pa le med 4,7 in 4,8 litra bencina na sto kilometrov.

Samodejni menjalnik in hibridni pogon brez potrebe po polnjenju naredita vsakodnevne poti enostavne, varčne in brezskrbne. Foto: Citroën

Elektromotor ni le v podpori bencinskemu agregatu pri speljevanju in pospeševanju, temveč je zmožen samostojnega pogona vozila pri manjših hitrostih, vključno s speljevanjem, vožnjo s konstantno hitrostjo ter celo zmernim pospeševanjem. V optimalnih razmerah lahko v stoodstotno električnem načinu opravimo tudi do 50 odstotkov mestne vožnje in vozilo le neslišno jadra na energijo, pridobljeno iz baterije. Zato se C4 funkcionalno približa delovanju polnega hibrida. Takšna zasnova bistveno prispeva k manjši porabi goriva, zmanjšanju emisij ter izboljšanju izkoristka v realnih voznih razmerah.

Ena od ključnih prednosti hibridnega sistema je majhna baterija, ki ne potrebuje zunanjega vira polnjenja. Polni se samodejno z regeneracijo energije med zaviranjem in upočasnjevanjem. Gre za praktično rešitev, ki ne zahteva sprememb v uporabniških navadah voznikov.

Za vse, ki želite popolnoma električno izkušnjo, je Citroën C4 na voljo tudi kot stoodstotno električna izvedenka, ki združuje enako udobje z ničelnimi emisijami.

Do 50 odstotkov mestne vožnje lahko prevozite popolnoma na elektriko – brez polnjenja baterije. Foto: Citroën

Hibrid z bogato opremo že od 22.740 evrov

Če iščete vozilo, ki bo hkrati elegantno, tehnološko napredno in prijazno do okolja, je novi Citroën C4 hibrid Business idealna izbira. Združuje vse, kar potrebujete za udobno in učinkovito mobilnost, pa naj bo to v službene ali zasebne namene.

Citroën C4 hibrid Business z bogato serijsko opremo je na voljo že od 22.740 evrov. Več informacij in podrobnosti o ponudbi najdete tukaj.

Zakaj Citroën C4 hibrid Business? hibridna vožnja brez potrebe po polnjenju,

samodejni menjalnik in majhna poraba goriva,

bogata serijska oprema in napredna varnost,

neprimerljivo udobje sedežev in vzmetenja,

eleganten videz in moderna notranjost,

cena že od 22.740 evrov.

Učinkovit hibridni pogon in bogata oprema omogočata udobno in sproščeno vožnjo tako v mestu kot na daljših poteh. Foto: Citroën

Naročnik oglasnega sporočila je C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.