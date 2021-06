Pogačar ne želi ničesar prepustiti naključju

Po nedeljski cestni dirki za državno prvenstvo se je za Tadeja Pogačarja končalo pripravljalno obdobje za sloviti Tour de France, na katerem bo od 26. junija naprej branil lanskoletno zmago. V Francijo bo odpotoval že danes, saj si bo ogledal traso kronometra, ki bo sledil peti tekmovalni dan. "Dobrodošlo je, da bom imel v mislih, kaj me bo čakalo," je dejal Pogi in ob pogledu na kolesarski spektakel dodal: "Mislim, da sem pripravljen."

Od 26. junija do 18. julija bodo ljubitelji kolesarstva podrobneje pogledovali proti Franciji, kjer bo na sporedu najprestižnejša dirka na svetu Tour de France. Slovenski poznavalci tega športa bodo imeli kaj za videti. Vendarle strokovnjaki v en glas poudarjajo, da sta osrednja favorita lanskoletna junaka Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) ter da se pričakuje njun boj za končno zmago. Ob njima bosta slovenske barve zastopala še novi državni prvak Matej Mohorič (Bahrain Victoriuous) in Luka Mezgec (Bike Exchange).

"Mislim, da že malce pretiravajo," je Pogačar odgovoril na vprašanje, kaj si misli o tem, da se nenehno v javnosti govori le o njunem dvoboju na slovitem Touru. Izpostavlja, da imajo tudi druge ekipe močne zasedbe, zlasti bogati Ineos Grenadiers: "Ineos ima res izvrstno ekipo. Pripravili so se. Letos ne želijo narediti napake. Mislim, da so ena najmočnejših ekip. Tri, štirje so, ki lahko dirkajo. Na kronometru bo zagotovo najmočnejši Thomas (Geraint Thomas, op. a.), v gorah pa Carapaz (Richard Carapaz, op. a.), Porte (Richie Porte, op. a.)."

Drugačen Tour kot lani

Letošnja trasa bo nekoliko drugačna kot lanska. Na celotni dirki sta sicer res dva kronometra, a ni nobeden z gorskim predznakom kot lanski na predzadnji dan, ko je Pogačar slekel rojaka Rogliča in se v rumeni majici nato zadnji dan pripeljal do Elizejskih Poljan.

S športnim direktorjem Andrejem Hauptmanom si bosta danes ogledala traso kronometra, ki bo sledil peti dan Toura. Foto: Vid Ponikvar

Prav zato bosta danes s športnim direktorjem pri UAE Emirates Andrejem Hauptmanom že odpotovala v Francijo in si ogledala traso ravninskega kronometra, ki bo na sporedu v peti etapi, saj ne želi ničesar prepustiti naključju: "Nimam še dosti izkušenj s francoskimi cestami. Lani sem vozil Tour. Dobro, da je dobiš občutek. Kronometer je tehničen, ravninski, ležeči policaji. Dobrodošlo je, da imaš v mislih, kaj te čaka."

Slovenska šola je bila poučna

Tadej si vselej vzame čas za navijače. Foto: Vid Ponikvar Za razliko od lani bo imel bistveno kakovostnejšo zasedbo ob sebi. Videti je, da ne bo Jana Polanca, ki mu je lani v veliki meri pomagal do življenjskega uspeha: "Ekipa še ni povsem znana. Največ sem treniral z Rafalom Majko. Mislim, da bodo vsi dobro pripravljeni. Davide Formolo je nastopil na Giru. Preostali so naredili dober blok treningov in tekem. Mislim, da smo kar močni,"

Nervoze pri 22-letnemu kolesarju še ni čutiti. Zaveda se, da je naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo Dirko po Franciji začel v najboljši pripravljenosti. Letos se je odločil za nekoliko drugačen program. Sprva je imel sicer načrtovan kriterij Dauphine, nakar se je odločil, da bo odpotoval v Slovenijo in sprva nastopil na dirki Po Sloveniji, ki jo je tudi osvojil.

Sledili sta še preizkušnji na državnem prvenstvu – kronometer in cestna dirka. Kronometer se mu ni izšel po željah in ga je končal na tretjem mestu, na cestni preizkušnji pa je bil četrti, medtem ko sta se za naslov udarila njegov moštveni kolega Polanc in Mohorič, ki je bil nato v zaključku močnejši.

Med 9. in 13. junijem je tlakoval pot do zmage na dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar "Ne obremenjujem se. Zdaj sem bil zaposlen z dirko Po Sloveniji in državnim prvenstvom. Dobra šola je bila. Nisem se preveč obremenjeval s Tourom," pravi član UAE Emirates in o tem, katere odgovore je dobil na slovenskih cestah, pristavil: "Po dirki Po Sloveniji sem bil na višinskih pripravah v Planici. Dva dni nazaj sem dobil nekako novo šolo na kronometru. Mislim, da sem kar dosti odnesel z dirkanjem v Sloveniji. Kar optimističen sem. Ta teden je bil kar dober. Nekaj vzponov in padcev je bilo. Načeloma je bil dober trening. Navadil sem se na vročino. Letos sem si izbral dirko Po Sloveniji in državno prvenstvo. Nič ni bilo preveč naporno. Zelo sem užival na domačih tleh, pred domačimi navijači. Zaposlen sem bil, a dirkal z veseljem. Mislim, da sem pripravljen."

"Nihče se ne brani rumene majice"

Že prvi dan bo lepa priložnost, da tisti kolesarji, ki so nekoliko bolj vešči v vožnji navkreber, oblečejo rumeno majico. Etapa se bo namreč zaključila s 3-kilometrskim (5,7-dstotni povprečni naklon) vzponom. Nič drugače ne bo drugi dan, ko bo ob zaključku sledil vzpon dolg 2 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 6,9 odstotka.

Šola na državnem prvenstvu je bila dobra, izpostavlja. Foto: Vid Ponikvar

"Nihče se ne brani rumene majice. Letos je malce drugače. Tudi trasa je drugačna. Ni kaj za povedati. Tisti, ki bo najboljši, bo najboljši," je Tadej diplomatsko zaključil.