Cavendishu vendarle priložnost za napad na Merckxov rekord

Sam Bennett bi letos na Touru branil zeleno majico najboljšega sprinterja na Touru, šef ekipe Deceuninck QuickStep Patrik Lefevere pa je sprva mesto v ekipi ponudil prav Ircu, Cavendisha, ki v tej sezoni doživlja preporod, pa izpustil.

Danes je odjeknila vest, da bo Cavendish vendarle dobil priložnost napasti rekord belgijske legende Eddyja Merckxa, ki je na Tourih dosegel 34 etapnih zmag. Šestintridesetletni Cavendish jih je doslej na svojih 12 Tourih zbral okroglih 30.

Cavendish je po nekaj manj uspešnih sezonah, v katerih je zamenjal tri klube, iz Dimension Date leta 2019 prestopil k Bahrainu, pa lani k Deceunincku, letos spet zablestel v vsem svojem sijaju. Na dirki po Turčiji je prišel do štirih etapnih zmag, dobro formo pa potrdil na nedavni dirki po Belgiji, kjer je slavil v sprintu zadnje, pete etape.

"Najbrž ni treba posebej poudarjati, kako razočaran sem, da ne bom mogel braniti zelene majice na letošnji Dirki po Franciji," je v izjavi za javnost zapisal Bennett. Pred nekaj tedni je na treningu doživel "manjšo nevšečnost", v kateri si je poškodoval koleno, zaradi česar je moral izpustiti nekaj ključnih dni treninga in spoznal, da do začetka Toura (ta se bo začel v soboto, 26. junija) ne bo v pravi formi, je še sporočil razočarani Irec.

World Champion @alafpolak1, Ronde van Vlaanderen victor @k_asgreen and 30-time stage winner @MarkCavendish will all feature on Deceuninck - Quick-Step’s squad for the biggest race in the world - @LeTour. pic.twitter.com/H56OQ9l2rv