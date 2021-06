Luka Mezgec še drugič zapored na Touru

Mezgec bo najstarejši član ekipe Team BikeExchange na letošnjem Touru, glavni cilji moštva pa so etapne zmage, so danes zapisali pri ekipi.

Prva imena ekipe za Tour so že zmagovalca etap na dirki po Franciji Matthews in Britanec Simon Yates ter Kolumbijec Esteban Chaves, medtem ko bo 25-letni Avstralec Lucas Hamilton kot edini debitant v ekipi nabiral izkušnje v skupni razvrstitvi.

Mezgec, ki je lani ob prvencu na Touru dvakrat končal na zmagovalnem odru, bo tudi letos lahko izkoristil priložnost, če se mu bo ponudila.

