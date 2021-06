Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskega kolesarja Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) bo nastop na letošnji Dirki po Franciji nekaj posebnega. Kot državni prvak na cestni dirki bo nastopil v prav posebnem dresu in v njem poskušal prikolesariti do etapne zmage, s čimer bi zaokrožil trojček etapnih zmag na vseh treh največjih dirkah na svetu.

V soboto se bo začel tradicionalni Tour de France, ki bo s slovenskega zornega kota deležen precejšnje pozornosti. Ne le, da sta lanski zmagovalec Tadej Pogačar in Primož Roglič med osrednjimi favoriti za končni uspeh, v središču pozornosti bi se rad znašel tudi Matej Mohorič. Kolesar kluba Bahrain Victorious bo iskal pot do etapne zmage. Njegova ekipa se namreč letos na francoskih tleh ne bo potegovala za skupno zmago, zato bo imel kolesar iz Podblice več manevrskega prostora pri napadu na dnevni uspeh. Če mu uspe veliki podvig, bo postal eden redkih kolesarjev, ki mu je uspelo zmagati etapo tako na Touru, italijanskem Giru kot španski Vuelti.

Na Tour de France se odpravljate z najlepšo mogočo popotnico. V Kopru ste postali državni prvak na cestni dirki. Kako ste se lotili podviga na slovenskih cestah?

Cilj je bila zmaga. Nismo sicer vedeli, kako bo. Malce smo se praskali po glavi, ker zaradi odprte trase nismo vedeli, kaj bi. Na koncu sva se s Polancem udarila na moč. Imel sem malce več moči in zmagal. Ponosen sem, da bom to majico nosil na Touru in predstavljal našo državo.

Tako se je v nedeljo veselil zmage na cestni dirki za državno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Na dirki ste se znašli v neprijetnem položaju, potem ko ste že izgubili stik z vodilnimi. Kako težko je bilo vse skupaj loviti?

Zelo težko. Uštel sem se. Strah me je bilo, da bom izpadel z dirke. Deloma je šlo za začetniško napako. Precej elegantno sem rešil vse skupaj.

Kot državni prvak boste na Touru nosili nekoliko prilagojen klubski dres, na katerem bo jasno razvidno, da ste bili letos najboljši v Sloveniji.

To čast sem imel že leta 2018, le da takrat nisem nastopil na Touru. Letos bo bolj prepoznavano. Nestrpen sem že in veselim se Dirke po Franciji.

Po tistem padcu na Giru, zaradi katerega je številnim zastal dih, ste se hitro vrnili na prave obrate in videti je, da se vse obrača v pozitivno smer.

Padec je bil velika smola. Ni bilo lahko. Na Giru smo imeli vrhunsko ekipo. Fantje so zadevo izpeljali do konca. Tako je včasih. Poraz moraš sprejeti in narediti vse, da boš na naslednji dirki pripravljen. Na dirki Po Sloveniji sem že imel dober občutek, na državnem prvenstvu je šlo še bolj navzgor. Na Tour odhajam z visokimi pričakovanji in v lovu na etapno zmago.

Foto: Vid Ponikvar Kakšen je cilj ekipe, glede na to, da favorita za skupno zmago nimate?

Na splošno bodo cilj etapne zmage. Imamo res vrhunsko, razgibano ekipo. Tudi Sonny (Sonny Colbrelli, op. a.) bo tam. Postal je italijanski državni prvak. V prvi etapi bo napadel rumeno majico, ker mu je etapa pisana na kožo. Podpirali ga bomo. V nadaljevanju priložnosti čakajo še preostale kolesarje.

Katere etape bi lahko ustrezale vam? Verjetno ste si progo že dodobra ogledali in ugotovili, kje boste iskali svojo priložnost za etapno zmago.

Kar precej je takšnih, ki so mi pisane na kožo. Odvisno bo od razpleta dirke. Ko bo etapa razgibana in bodo ubežniki dobili dovolj prednosti, da se bodo borili za etapno zmago, bom poskušal biti zraven in doseči dober rezultat.

Slovenski trojček, ki bi lahko zaznamoval letošnji Tour. Tadej Pogačar in Primož Roglič imata v mislih skupno zmago, Matej Mohorič pa etapno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kaj bi vam pomenila etapna zmaga? V žepu že imate po eno z Gira (2018) in Vuelte (2017). S tem bi zaokrožili trojček zmag.

Ogromno, glede na to, kar se mi je zgodilo v zadnjih dveh letih. To bi bilo veliko olajšanje. Lahko se le potrudim, dam svoj maksimum in upam na najboljše.

Za slovenske ljubitelje kolesarstva bo tudi letošnji Tour de France nekaj posebnega, saj sta Pogačar in Roglič favorita za končno zmago. Kako bomo po vašem mnenju doživljali junijske in julijske dneve?

Verjamem, da se je tudi Primož vrhunsko pripravil. To bo zgodovinski Tour, tako kot je bil že lanski. Lahko se le veselimo dogodka.

Takoj za Tourom bodo sledile olimpijske igre v Tokiu. Bomo videli Mateja Mohoriča dirkati tudi na Japonskem?

Olimpijske igre bodo po Dirki po Franciji velik zalogaj. Mislim, da bom odstopil mesto drugemu kolesarju. Niso moj cilj. Rad bi nastopil še na svetovnem prvenstvu, zato bi bilo to zelo zahtevnih 40 dni.