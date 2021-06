Afera v taboru enega od zvezdnikov lanskega Toura

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irskega šprinterja Sama Bennetta, ki je lani na Dirki po Franciji dokaj nepričakovano osvojil zeleno majico najboljšega po točkovanju, bo v ekipi za Dirko po Franciji nadomesti Mark Cavendish. Bennett je pred časom na enem od treningov s kolenom nerodno trčil ob krmilo kolesa in zaradi bolečin izpustil že dirko Baloise Belgium Tour. Na njegovo mesto je takrat vskočil Cavendish, ki je zdaj iz istega razloga dobil tudi mesto v ekipi za Tour.

Tadej Pogačar je na lanskem Touru osvojil kar tri zmagovalne majice (za zmago na dirki, za najboljšega mladega kolesarja in najboljega na gorskih ciljih), Bennettu pa je ostala zelena najboljšega po točkah. Foto: Guliverimage

"Bolj ga je strah neuspeha kot bolečin v kolenu"

Bennett je svoje težave opisal v sporočilu za javnost, vodja ekipe Deceuninck-Quickstep pa je javno izrazil dvom v resničnost njegovih navedb. Lefevere je izjavil, da vedno bolj verjame, da je razlog za to, da se je Bennett odpovedal nastopu na dirki vseh dirk, strah pred neuspehom in ne bolečine v kolenu.

V pogovoru za Sporzo je dejal, da svojih domnev sicer ne more dokazati, a vanje verjame, in priznal, da Ircu zaradi te odločitve zameri.

Foto: Guliverimage

"Trem različnim ljudem je napletel tri različne zgodbe"

Še bolj oster je bil v pogovoru za Het Laatste Nieuws, kjer je izjavil, da se je izkazalo, da je to, kar jim je Bennett govoril, vse drugo kot resnica. Trem različnim osebam znotraj ekipe naj bi napletel tri različne zgodbe. "Tako se ne gremo," je bil kritičen Lefevere.

"Bennett bi moral v Belgijo pripotovati že v nedeljo. Najprej nam je rekel, da ima njegov let zamudo, kar se je sicer izkazalo za resnično, nato je dejal, da je letalo prezasedeno, in na koncu še, da je prav on ostal brez mesta na letalu. Po naravi nisem sumničav, a po tem sem si začel zastavljati vprašanja."

Ima Cavendish še dovolj dinamita v nogah za etapno zmago na Touru?

Če Cavendishu uspe zmagati, ga bodo kovali v zvezde

Kot rečeno, bo namesto Benneta na Tour odpotoval 36-letni Cavendish, ki je bil že na poti na priprave v Italiji, ko je dobil poziv, da je bil izbran v devetčlansko ekipo za Tour.

Hitronogi Britanec, ki se je iz ekipe Bahrain-Victoriuous, kjer mu niso želeli podaljšati pogodbe, letos vrnil v ekipo Quickstep, je letos dosegel že pet zmag in kljub starosti (36 let) še vedno kaže veliko željo po zmagah.

Lefevere pravi, da nanj ne želi nalagati prevelikega bremena. "Naša pričakovanja glede Marka Cavendisha niso previsoka. Če ne zmaga nobene etape, se bo ljudem to zdelo normalno, če pa mu to uspe, ga bodo vsi kovali v zvezde," je napovedal.