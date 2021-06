To bo na Touru drugače kot lani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači so spet dobrodošli

Francoski dnevnik Le Parisien poroča, da bo zaradi izboljšane epidemiološke slike v Franciji na štartu in cilju etap letošnjega Toura lahko več tisoč navijačev, a le tisti, ki bodo svoje zdravstveno stanje lahko dokazali z negativnim testom na koronavirus ali dokazilom o precepljenosti. Po poročanju časnika L'Equipe bodo ohlapnejša tudi pravila glede okužb znotraj kolesarskih ekip, še vedno pa navijači ne bodo imeli dostopa do območja, kjer bodo parkirana ekipna vozila in kjer se bodo kolesarji ogrevali pred začetkom etape.