Contador: Pogačar je izjemen kolesar brez slabosti, prednost pa dajem Rogliču

"Mislim, da bo to dvoboj Pogačarja in Rogliča. Ne morem pa napovedati, kdo bo tretji," o favoritih za 108. Dirko po Franciji pravi Alberto Contador, slavni Španec, ki je sam dvakrat dobil Tour, zdaj pa opravlja vlogo strokovnega komentatorja za televizijo Eurosport. "Lani smo videli, da na dirki odločajo podrobnosti in pričakujem, da bo letos prav tako," še pravi Contador.

"Tako kot večina ljubiteljev tega športa, tudi jaz mislim, da se bodo za stopničke borili Pogačar, Roglič in asi iz Ineosa. Če bi res moral izbrati favorita, bi se odločil za Rogliča, ampak mislim, da nima prav velike prednosti pred ostalimi. Letošnji Tour de France bo zelo izenačen," razmišlja legendarni kolesar, ki je na Touru slavil v letih 2007 in 2009, spada pa med peščico junakov, ki jim je uspelo zmagati na vseh treh tritedenskih dirkah, Giro je namreč osvojil leta 2008 in 2015, domačo Vuelto pa 2008, 2012 in 2014.

"Če bi res moral izbrati favorita, bi se odločil za Rogliča." Foto: Eurosport

Branilec lanske zmage, Tadej Pogačar, je po Contadorjevem mnenju "izjemen, moderen kolesar, ki domala nima slabosti", letos pa ima za seboj veliko močnejšo moštvo, kot ga je imel lani. "Vsi so videli, da je Pogačar prišel z zelo kompaktno ekipo in vedo, da jim ne bo lahko. Ineos in Jumbo-Vismo vsi štejemo za najmočnejši moštvi, toda mislim, da so tudi UAE Emirates pripeljali odlično ekipo."

Tudi Durand stavi na Rogliča. Zakaj?

"Mislim, da bo ima v dvoboju Pogačar – Roglič slednji prednost." Foto: Eurosport Za Eurosport, ki bo kot vselej skrbel za prenos Toura, je svoje mnenje podal še nekdanji francoski profesionalec Jacky Durand, ki je v svoji karieri na Dirki po Franciji slavil tri etapne zmage.

"Mislim, da bo ima v dvoboju Pogačar – Roglič slednji prednost. Razlogov za to je več. Kot prvo, mislim, da ima veliko močnejše moštvi. Drugič, tokrat ni ponovil napake s priprav in je na dirko prišel veliko bolj svež. Letos je manj dirkal, zato se bo lažje izognil utrujenost, ki ga je pestila v zadnjih treh dneh lanske dirke. Pogačar je lani zmagal, zato tudi letos velja za favorita, a prav tu je problem. Lani ni veljal za favorita, zato mu je bilo podarjenih nekaj priložnosti, ki mu jih letos tekmeci zagotovo ne bodo podarili. Napredoval je v vožnji na čas, ampak v dveh kronometrih na tem Touru, mislim, da bo imel Roglič prednost pred Pogačarjem."

Na tretje mesto je Durand postavil enega od kolesarjev moštva Ineos Grenadiers. "Konkretno, Gerainta Thomasa, ki je Tour že dobil."

